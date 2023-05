A trovare il corpo dell’adolescente sono stati gli agenti di polizia, intorno alle due di sabato notte. Il ponte in cui è avvenuta la tragedia – già noto per altri fatti del genere – si trova sulla 6th Street a Los Angeles.

Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Trasportato in ospedale, è stato dichiarato morto al suo arrivo.

Il ponte sul quale è avvenuta la tragedia è stato inaugurato lo scorso luglio. La campata, la più grande e costosa della città, costata ben 588 milioni di dollari, ha sostituito una campata Art Déco di 84 anni, corre per 1.066,80 metri sopra il fiume Los Angeles rivestito di cemento e collega il centro allo storico Eastside.

Dramma lo scorso week-end a Los Angeles, dove un ragazzo di 17 anni è morto precipitando da un ponte, sulla 6th Street. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’adolescente stesse girando un video dai condividere sui social, mentre tentava l’arrampicata sulla struttura.

Il ragazzo sarebbe scivolato per poi cadere mentre si arrampicava su uno degli archi, ha spiegato il capo della polizia Michel Moore durante una riunione della commissione di polizia di Los Angeles.

I precedenti

La morte del 17enne non è la prima tragedia del genere che si verifica. La polizia ha chiuso il ponte diverse volte dopo che è diventato rapidamente un punto caldo per corse su strada, graffiti e acquisizioni illegali che hanno attirato centinaia di spettatori a guardare i conducenti eseguire acrobazie pericolose nei loro veicoli. Diversi i TikToker che si sono filmati mentre si arrampicavano sugli archi del viadotto. Qualche mese fa, un uomo è morto durante le riprese non autorizzate di un video musicale

“Tragicamente vediamo quel luogo, mentre ha generato un grande orgoglio a Los Angeles, purtroppo è anche servito da sfondo per tragedie come questa”, ha detto Moore alla Commissione di polizia. “Le nostre pattuglie aggiunte continueranno in quella posizione, per contrastare tali azioni sconsiderate” ha concluso il capo della polizia.