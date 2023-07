Scoperto un nuovo animale nelle acque italiane, mai visto nulla di simile prima

Sapevi della scoperta di un nuovo animale nella acque italiane? Pare che si tratti di un esemplare particolare, qualcosa mai visto prima. Scopriamo di quale animale si tratta!

Un esemplare molto particolare è stato scoperto nelle acque italiane da un gruppo speleologico. A fare la scoperta è stato il gruppo di ricercatori Utec di Narni, che ha individuato questo animale particolare nelle acque umbre. Scopriamo tutto su questo animale che ha delle caratteristiche incredibili!

L’incredibile scoperta di questo nuovo animale in Italia

A fare la scoperta di questo animale particolare sono stati gli speleologi del gruppo Utec di Narni. Il team di ricercatori, capitanato da Giancarlo Boldorini e Fabio Stoch, due speleologi professionisti che lavorano per conoscere e proteggere l’acqua delle nostre grotte, effettuerà studi approfonditi su questo esemplare rinvenuto in Umbria.

Lo speleologo Giancarlo Boldrini è professore della Tuscia e il professore Fabio Stoch è esperto di crostacei dell’Università libera di Bruxelles. E’ importante sottolineare che l’animale rinvenuto in Umbria è già ben noto nell’ambiente, ma la scoperta sensazionale è stata proprio quella di trovarlo nelle acque delle Gole del Nera. Prima di adesso questo esemplare non era mai stato avvistato in Italia, perciò la scoperta ha suscitato stupore.

L’attenzione della comunità scientifica è molto alta e vuole capire se oltre a questo animale ritrovato ce ne sono altri sparsi nella regione e lungo la penisola. Ma di quale esemplare si tratta? Scopriamo tutto sull’animale marino scoperto nel nostro paese, il Niphargus.

Il Niphargus scoperto ha gli occhi rossi

L’animale scoperto in Umbria è il Niphargus, un crostaceo di dimensioni molto piccole che vive nelle caverne situate nelle acque sotterranee delle caverne. Esistono ben 425 specie diverse di questo tipo di gambero e finora in Italia non ne era mai stato individuato uno.

Infatti, si tratta di un animale marino non facile da trovare, proprio perché avendo naviga nelle acque profonde. La sua forma lo fa sembrare simile ad un gamberetto, quindi è facile da riconoscere. Nel caso di questo esemplare rinvenuto in Umbria, ha come caratteristica quella di avere gli occhi rossi, quando invece non ne hanno affatto. Questo dettaglio lo rende completamente diverso dai comuni crostacei della specie e quindi meritevole di studi.

La presenza dei Niphargus nei mari risale ai tempi antichi, ma l’uomo li ha praticamente sempre ignorati. Hanno un corpo minuscolo e possono avere una lunghezza massima di 4 cm. Come caratteristica hanno anche quella di adattarsi facilmente in contesti non favorevoli e sono anche in grado di sopravvivere in aree inospitali.

Importanza dei Niphargus

I Niphargus sono importanti per le acque marine perché le mantengono pulite visto che si nutrono di sostanze organiche in decomposizione. Per questo motivo sono detti saprofagi. Data la loro funzione, è evidente che sono molto utili per l’ambiente e ripuliscono le acque dai residui organici, contribuendo così a mantenere in equilibrio tutto l’ecosistema.

Un altro motivo per cui sono importanti è che possono essere utilizzati come traccianti biologici. Infatti, vi sono alcune specie che permettono di rilevare il livello di pulizia e inquinamento delle acque.

Purtroppo, spesso l’uomo non è clemente con le specie marine e la presenza di questo animale potrebbe diminuire, creando scompensi nell’ecosistema. Gli scienziati sono quindi abbastanza attenti a questa specie e invitato tutti a non catturarli.

Il compito del gruppo speleologico che li ha catturati è adesso quello di approfondire gli studi su questa specie rinvenuta in Umbria. Grazie all’analisi del DNA potranno scoprire maggiori informazione su questo crostaceo rinvenuto per la prima volta in Italia.

Individuare il genere Niphargus è estremamente importante per prestare ancora più attenzione sulla conservazione della vita nelle grotte e nelle cavità situate nelle acque sotterrane, che ha notevole influenza sulla gestione sostenibile degli ecosistemi agricoli, forestali e urbani, interconnessi con gli acquiferi dei fenomeni carsici.