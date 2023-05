Sciopero trasporti venerdì 26 maggio, gli orari dello stop di treni e bus

Oggi, 26 maggio 2023, ennesimo venerdì nero per i trasporti italiani, è in corso un nuovo sciopero che interesserà tutta la nazione. Si protesta contro le privatizzazioni che portano all’aumento dello sfruttamento e della precarizzazione dei lavoratori del settore.

Lo sciopero indetto dall’Usb interesserà tutti i trasporti pubblici da Nord a Sud rendendo difficile la giornata ai pendolari e a chi ogni giorno si affida al trasporto locale per muoversi nella propria città. Le uniche zone che non saranno coinvolte nello sciopero sono quelle colpite dalla recente alluvione.

Sciopero nazionale dei trasporti pubblici

Per chiunque si muove in città con i mezzi di trasporto pubblico o per tutte quelle persone che ogni giorno fanno i pendolari per andare a lavoro sarà una giornata veramente difficile.

Oggi, 26 maggio 2023, in Italia è l’ennesimo venerdì nero dei trasporti con uno sciopero su tutto il territorio nazionale che coinvolgerà tutto il trasporto pubblico.

Le uniche zone che non saranno interessate da questo sciopero dei trasporti saranno quelle colpite dalla recente alluvione, in tutte le altre regioni italiane centinaia di lavoratori sono pronti a scioperare.

Lo sciopero è stato indetto dall’Usb per poter rilanciare la piattaforma contrattuale legata al settore Tpl che è stata inviata alle istituzioni e alle associazioni datoriali.

La protesta si muove contro le privatizzazioni del settore che portano a continui appalti, subappalti e subaffidamenti che non fanno altro che aumentare lo sfruttamento e la precarizzazione dei lavoratori del settore.

Nell’ultimo periodo si sta affermando la consuetudine di rinnovi contrattuali che portano però ad una svendita dei diritti dei lavoratori.

Si protesta anche contro le gravi responsabilità dei lavoratori nel settore che non hanno però gli adeguati livelli di sicurezza ma subiscono pesanti penalizzazioni salariali.

Tutte queste problematiche non fanno altro che aumentare l’attuale crisi economica e il carovita.

Lo sciopero, regione per regione

Nella Regione Lazio il servizio notturno di superficie con dei turni a cavallo della mezzanotte. Il servizio di giorno invece sarà dalle 8:30 alle 17 e poi dalle 20 fino alla fine del servizio.

Nella Regione Campania situazione più particolare. Anm svolgerà dalle ore 5:30 alle ore 08:30, dalle 17 alle 20, ultima partenza avverrà mezz’ora prima di questi orari. Sippic Funicolare invece dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17 alle 20.

Atc Capri invece dalle 5:30 alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20 con ultima partenza 30 minuti prima di questi orari. Eav Autolinee invece seguirà questi orari dalle 6:20 alle 8:!5 e dalle 13:30 alle 17:35.

Ferrovia Linee Vesuviane dalle 6:18 alle 8:02 e dalle ore 13:18 alle ore 17:32. Funivia invece solamente le prime tre ore del servizio e le ultime tre. Eav Linee Flegree dalle ore 5 alle ore 8 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Eav Metro Campania Nord-Est e Napoli (linea Napoli Giugliano – Aversa) dalle ore 6 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20. Eav Metro Campania Nord- Est e Napoli (linea Napoli/Piedimonte Matese) dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17 alle 20.

Napoli la linea Napoli/Benevento dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Air Mobilità dalle 6 alle 8 e dalle 13 alle 15 e poi ancora dalle 17 alle 19. Infine Amu dalle 7 alle 09, dalle 13 alle 15 e dalle 20 alle 22.

In Basilicata invece dalle 00:01 alle 5:29, dalle 8:31 alle 12:29 e poi dalle 15:31 fino alla fine del servizio.

A Torino il servizio urbano, la metropolitana, il servizio suburbano e i centri di servizi al cliente osserveranno questi orari 00:01 alle 05:59, dalle ore 09:01 alle ore 13.59 e poi dalle 15:01 alla fine del servizio.

Il servizio extraurbano insieme al servizio ferroviario sfmA- Venaria- Aeroporto-Ceres osserverà questi orari dalle 08:01 alle 13:59 e dalle 15:01 alla fine del servizio. Il servizio Ferroviario sfm1-Rivarolo-Chieri osserverà invece dalle 00:01 alle ore 5:59, dalle 09:01 alle 17:59 e poi dalle 21:01 alla fine del servizio.

A Novara Ferrovienord spa ramo Milano e ramo Iseo circolazione Treni dalle 00:01 alle 5:59, dalle ore 09:01 alle 17:59 e poi dalle 21:01 alla fine del servizio.

Milano invece dalle ore 00:01 alle ore 5:29, dalle 08:31 alle ore 12:29, dalle ore 15:31 alla fine del servizio.

Brescia dalle ore 00:01 alle ore 5:59, dalle ore 09:01 alle ore 11:29 e dalle ore 14:31 fino alla fine del servizio.

A Bolzano e provincia i servizi funicolare, su gomma, funivia e il trenino del Renon osserveranno 00:01 alle 5:59, dalle 9 alle 11:59 e poi dalle 15 fino alla fine del turno. Il personale viaggiante ferroviario si asterrà dalle ore 00:01 alle 5:59, dalle 9 alle 17:59 e dalle 21 fino al termine del servizio.

Trento la funivia, i servizi su gomma e ferrovie Ftm e Ftb osserveranno dalle 00:01 alle ore 5:29, dalle ore 08:30 alle 15:59 e dalle 19 alla fine del servizio.

A Vicenza dalle ore 00:01 alle 5:29, dalle 8:30 alle 11:59, e dalle 15 fino alle fine del servizio.

A Trieste invece dalle 2:01 alle 5:59, dalle 09:01 alle 11:59 e dalle 15:01 alla fine del servizio.

Gorizia invece osserverà dalle 00:01 alle 5:59, dalle 09:01 alle 11:59 e dalle 15:01 alla fine del servizio.

La Regione Toscana dalle ore 00:01 alle ore 4:41, dalle 8:15 alle ore 12:29 e poi dalle 14:30 fino alla fine del servizio.

Regione Marche dalle ore 8:30 alle ore 17, e dalle 20 fino alla fine del servizio.

Regione Umbria invece lo sciopero coinvolgerà solo il servizio ferroviario con questi orari dalle 00:01 alle ore 5:44, dalle 08:46 alle ore 11:44 e dalle 14:46 alla fine del servizio.

A Spoleto e Perugia invece i servizi su gomma interessati dallo sciopero seguiranno questi orari dalle 00:01 alle 5:59, dalle 09:01 alle 11:59 e dalle 15:01 alla fine del servizio.

Terni invece osserverà questi orari dalle 00:01 alle 6:29, dalle 09:31 alle 12:29, e dalle 15:31 alla fine del servizio.

La Regione Calabria invece dalle 00:01 alle 4:59, dalle 08:01 alle 17:59 e dalle 21 fino alla fine del servizio. Diversi invece gli orari della società Saj srl che garantirà solo il servizio minimo dalle ore 6 alle 9 e dalle 13 alle 16.