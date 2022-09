Russia: licenziato il generale responsabile della logistica dell’esercito

Tre giorni dopo aver mobilitato la sua popolazione civile, il presidente della Russia Vladimir Putin ha licenziato questo sabato il viceministro della Difesa responsabile di uno dei talloni d’Achille della sua offensiva, la logistica.

Dmitri Bulgákov (regione di Kursk, 1967) era stato responsabile della fornitura delle forze armate della Russia nell’ultimo quarto di secolo. Il suo sostituto, Mijaíl Mízintsev, dovrà ora affrontare il compito titanico di rifornire un esercito messo sotto pressione dalle truppe ucraine e che sarà rinforzato da centinaia di migliaia di soldati poco addestrati.

Il ministero della Difesa non ha specificato dove verrà trasferito Bulgakov. Il suo licenziamento non è la prima riorganizzazione intrapresa dall’alto comando russo da quando è iniziata appena sette mesi fa, il 24 febbraio, quella che Putin ha definito un’operazione militare speciale per la difesa del Donbas.

All’inizio, l’offensiva ha circondato le due più grandi città dell’Ucraina, Kiev e Kharkov, sebbene entrambe vedano già il pericolo più lontano.Dopo il ritiro di Kiev a marzo, il Cremlino ha riorganizzato i tre fronti della guerra sotto un’unica guida che ha affidato ad Alexander Dvornikov, noto come il macellaio della Siria.

Ora, dopo il frettoloso ritiro da Kharkov, la Russia ha sostituito il generale Bulgakov con il colonnello generale Mikhail Mizintsev, 60 anni, finora capo del Controllo di difesa nazionale e uno dei responsabili della violenta conquista della città di Mariupol. Bulgakov è stato nominato capo dello stato maggiore logistico delle forze armate russe sotto la presidenza di Boris Eltsin nel 1997 e viceministro della difesa nel 2008.

Secondo gli esperti, uno dei problemi di cui ha sofferto l’avanzata russa in questa guerra è stato sotto il suo comando, l’eccessiva dipendenza dal trasporto ferroviario. La notizia della nomina di Mizintsev è stata accolta con favore dal generale e deputato della Duma di Stato Andrei Gurulyov.

“Ho aspettato a lungo per questo e sono incredibilmente felice. Non voglio parlare del predecessore, non potrei dire niente di buono, non voglio dire niente di male. Penso che la cosa migliore sarà l’oblio “, ha detto in un video che si è diffuso a macchia d’olio attraverso i social network russi. “Misha [Mikhail] è un vero uomo che finalmente porterà l’ordine alle nostre spalle.

Non avanzeremo e ci vergogneremo di perdere”, ha aggiunto Gurulyov. La sua opinione era condivisa da altri canali militaristi ultrarussi, come Topwar, che considerava il suo successore “un intellettuale e un grande esperto di logistica che sa assolutamente tutto ciò di cui l’esercito ha bisogno”. Fonti delle forze armate del quotidiano Fontanka hanno anche sottolineato che il generale destituito non era molto apprezzato.

“I servizi di retroguardia sono una casta separata dall’esercito e gli estranei raramente mettono radici lì. Bulgákov è stato molto duro, in questo settore non si può fare diversamente”, ha raccolto il giornale. “Molto probabilmente, dopo la sua partenza, il suo dipartimento perderà funzioni”, aggiunge il giornale.