Russia: la ‘giustizia’ chiude il quotidiano critico ‘Novaya Gazeta’

In Russia la Cassazione revoca la licenza al sito web del quotidiano, la cui versione cartacea era già stata sospesa all’inizio di questo mese.

Il quotidiano Nóvaya Gazeta, punto di riferimento del giornalismo russo per tutto questo secolo, fondato dal premio Nobel per la pace dello scorso anno Dmitri Muratov, non pubblicherà più nulla nella Russia di Putin. La Suprema Corte ha approvato la revoca della licenza della versione web di questa intestazione senza attendere i suoi ricorsi, e quindi è d’accordo con l’accusatore, l’organismo di controllo delle telecomunicazioni, noto come Roskomnadzor, che ha sostenuto l’adozione di una misura “preventiva” nonostante il quotidiano avesse ha sospeso la copertura della guerra da marzo.

Il quotidiano Nóvaya Gazeta, fondato dal premio Nobel per la pace Dmitri Muratov, non pubblicherà più in Russia

Muratov, presente all’udienza in tribunale, ha scagliato contro il rappresentante dell’organismo del Cremlino che ha liquidato tre decenni di giornalismo: “Non sono d’accordo con quello che dici che si tratta di una procedura preventiva. Questo è un omicidio”. L’organismo di vigilanza russo ha emesso due avvertimenti a marzo contro il giornale per non aver etichettato due ONG citate nei suoi articoli, Citizen Aid e Humanitarian Action, come “agenti stranieri”.

Il primo, che ora assiste i rifugiati ucraini in Russia, all’epoca non era qualificato come tale e il secondo era stato cancellato dal registro degli agenti stranieri. Nóvaya Gazeta ha impugnato entrambi i casi, ma il tribunale russo non ha atteso la sentenza definitiva. Il quotidiano Nóvaya Gazeta denuncia: “Una corte d’appello ha stabilito a febbraio che la decisione del ministero della Giustizia in merito all’azione umanitaria era illegale e ha ordinato di cancellarla immediatamente dal registro.

Ma i dipendenti del ministero non si sono presi la briga di conformarsi o semplicemente si sono dimenticati di apportare modifiche al loro sito web. Uno screenshot è la prova principale di Roskomnadzor”. Muratov ha rilasciato una dichiarazione durante l’udienza in cui ha ricordato i giornalisti e gli avvocati della sua redazione che sono stati assassinati per le loro indagini, tra le altre questioni, sull’impunità e la corruzione cecene.

“Sono morti difendendo il diritto delle persone alla conoscenza“, ha sottolineato il direttore della Nóvaya Gazeta dopo aver ricordato sei ex colleghi, tra cui Anna Politkóvskaya, Premio Vázquez Montalbán per il giornalismo internazionale nel 2004.

“Potrebbero multarci; riconosceremmo una delle violazioni, che è di natura tecnica: abbiamo già etichettato questa organizzazione molte volte”, ha detto Muratov, chiedendosi retoricamente: “Perché distruggere il giornale?”

Alcuni giornalisti e avvocati della redazione sono stati assassinati per le loro indagini, tra le altre questioni, sull’impunità e la corruzione cecene

Lo stesso direttore ha offerto la risposta: “Il 28 marzo, dopo l’introduzione di una serie di gravi misure di censura sull’operazione speciale, abbiamo annunciato che avremmo sospeso la nostra attività perché in tali condizioni era impossibile ricevere informazioni dalle fonti”, ha aggiunto Muratov prima di indicare direttamente l’organo di sorveglianza del Cremlino.

“Abbiamo sospeso la nostra attività fino alla fine dell’operazione militare, ma questo non è bastato a Roskomnadzor, che per prudenza ha voluto sparare un altro colpo alla testa. E ce l’hanno fatta”, lamenta Muratov, che considera questa situazione “una storia incredibile” che ha bisogno di “buone penne per essere scritta”. Si chiude così, per ora, la traiettoria in Russia del quotidiano co-fondato nei primi anni ’90 da Mikhail Gorbaciov.

Poche settimane fa, un altro tribunale ha deciso di porre il veto alla pubblicazione della sua edizione cartacea per non aver modificato il suo statuto costitutivo quando ha cambiato proprietario negli anni ’90, e ora le autorità hanno utilizzato un percorso simile a quello utilizzato nella liquidazione alla fine del l’anno scorso di un altro pilastro della fine dell’URSS, l’ONG Memorial.

Questa organizzazione, nata da un movimento civile per chiarire i crimini sovietici, è stata chiusa per non essersi etichettata come agente straniero in ciascuna delle sue pubblicazioni su Internet. Alcuni giornalisti della Nóvaya Gazeta hanno rifondato il proprio progetto, la Nóvaya Gazeta Europa, quando la redazione ha deciso di sospendere la copertura della guerra a marzo dopo aver ricevuto i due avvisi.

Questo giornale, totalmente indipendente dall’originale, è curato fuori dal Paese da giornalisti russi che hanno dovuto lasciare le loro case. Da parte sua, la direzione del quotidiano russo assicura che cercherà di impugnare la decisione perché, “sebbene si tratti della Corte suprema, questa istanza è stata la prima”.