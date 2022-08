Russia: la fuga dei cervelli è un’opportunità per l’Occidente

La diaspora in Russia è composta dai settori più qualificati della sua società. Dobbiamo promuovere una comunità che influenzi contro Putin.

Ci sono state diaspore dall’Antico Testamento e, a parte l’aspetto tragico, non ci sono stati due esodi di massa uguali. Nel 20° secolo, il mondo ha assistito alla fuga degli ebrei dai pogrom, dalla rivoluzione bolscevica e poi da Hitler; come gli afroamericani immigrarono in massa dal sud americano ai tempi di Jim Crow, e come i vietnamiti fuggirono da un paese dilaniato dalla guerra.

Un milione di persone in fuga dalla Russia

In questo secolo, siriani, iracheni e afgani sono fuggiti da liberazioni fallite e brutali guerre settarie; Salvadoregni, guatemaltechi e honduregni dalla povertà e dalla violenza, e ora milioni di ucraini appena arrivati ​​nel resto d’Europa e altrove si chiedono quando, se mai, torneranno a casa. Anche per alcuni paesi in particolare, le diaspore non sono una novità. Basta chiedere ai russi.

Per tre quarti di secolo, l’NKVD di Stalin e il suo successore, il KGB, hanno tenuto d’occhio i russi espatriati, costantemente preoccupati per la minaccia che potevano rappresentare. E ora, il servizio di sicurezza del presidente russo Vladimir Putin, l’FSB, continua la tradizione. Secondo recenti calcoli dell’FSB, quasi quattro milioni di russi hanno lasciato il Paese nei primi tre mesi di quest’anno.

Naturalmente, le statistiche dell’FSB sono difficili da verificare. Ma il volume delle uscite che ci sono state quest’anno è impressionante. Rispetto al primo trimestre del 2021, gli arrivi russi in Georgia e Tagikistan sono quintuplicati, quadruplicati in Estonia, triplicati in Armenia e Uzbekistan e raddoppiati in Kazakistan.

Inoltre, Lettonia e Lituania hanno accolto tra loro circa 74.000 russi e località turistiche famose come l’Egitto, gli Emirati Arabi Uniti e la Turchia ne hanno accolto quasi un milione. Circa 750.000 persone hanno attraversato la regione georgiana dell’Abkhazia, uno dei territori vassalli di Putin. Sebbene alcuni di questi russi itineranti siano indubbiamente tornati in seguito nel loro paese, il numero totale di partenze nel primo trimestre è notevole.

Rappresenta quasi il 2% della popolazione del paese, senza contare i russi che sono partiti per l’Europa o altre parti del mondo. L’FSB non segue queste partenze per motivi di tempo. Dalla Rivoluzione d’Ottobre alla caduta dell’Unione Sovietica, le diaspore russe furono una vera sfida all’immagine del paradiso dei lavoratori.

Sebbene i russi avessero già iniziato a fuggire dopo la fallita rivoluzione del 1905, il numero dei fuggitivi aumentò quando i bolscevichi presero il potere nel 1917 e durante la guerra civile che seguì. In tutta Europa cominciarono a spuntare piccole Mosca. La storia si è ripetuta negli anni ’90, ma con una differenza.

La caduta dell’Unione Sovietica non solo lasciò 30 milioni di russi etnici fuori dai confini della Russia (principalmente nelle repubbliche baltiche, Kazakistan e Ucraina), ma spinse anche altri milioni di persone ad emigrare in Europa, Asia e Nord America, la seconda più grande diaspora nel spazio di 100 anni.Queste grandi comunità di espatriati contano davvero? A seconda del tuo punto di vista.

Negli anni ’20, esiliati russi, monarchici, di destra e veterani militari, i perdenti della guerra civile durata cinque anni, continuarono a complottare contro il regime bolscevico. Ma hanno anche continuato a incarnare tutte le divisioni che avevano portato alla loro precedente sconfitta. Per quanto riguarda gli esiliati russi di oggi, lo storico tedesco Karl Schlögel ha affermato nel 2011 che mancano di strutture politiche per organizzarsi e quindi hanno poche capacità di apportare cambiamenti nel loro paese di origine.

Ma Schlögel ha anche identificato una differenza significativa tra gli emigrati e i rifugiati degli anni ’20 e gli espatriati russi del 21° secolo: la diaspora odierna include gli elementi più dinamici e imprenditoriali della società russa, da manager d’azienda e specialisti di tecnologia dell’informazione a scienziati e artisti. Il suo volo all’estero rappresenta una grande fuga di cervelli.

Igor Zubov, viceministro degli interni nel governo Putin, ha messo in guardia su questo problema a giugno, quando ha chiesto al parlamento russo di far entrare nel Paese più specialisti informatici stranieri. Durante la sua apparizione, ha rivelato che alla Russia mancavano circa 170.000 informatici, contraddicendo le affermazioni ufficiali secondo cui la maggior parte di coloro che se ne erano andati era già tornata a casa.

L’Associazione russa per le comunicazioni elettroniche ha mostrato un quadro simile. Gli esperti del settore prevedono che entro il 2022 il 10% dei lavoratori IT russi potrebbe andarsene. E non è solo il settore tecnologico. Come negli anni Venti del secolo scorso, anche centinaia di giornalisti, scrittori, attori, registi e artisti russi sono fuggiti all’estero, svolgendo in molti casi lo stesso lavoro nei paesi ospitanti.

Se ne vanno anche gli investitori e gli imprenditori. Henley & Partners, una società britannica che media accordi di cittadinanza per clienti facoltosi che vogliono cambiare nazionalità, riferisce che 15.000 milionari dovrebbero lasciare la Russia entro il 2022. La maggior parte cercherà di stabilire un domicilio a Malta, Mauritius o Monaco, dove spiagge e leggi fiscali benevoli accolgono gli immigrati che arrivano con i soldi.