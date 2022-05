Putin promette gas ‘scontato’ per tre anni alla Serbia

Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso al presidente della Serbia Aleksandar Vucic una fornitura ininterrotta di gas naturale, ha affermato il Cremlino in una dichiarazione a seguito di una conversazione telefonica tra i due domenica.

La Serbia otterà gas con un prezzo 10 volte inferiore

La Serbia firmerà un contratto triennale con Gazprom PJSC, ha detto Vucic ai giornalisti in Serbia. La Serbia, che non ha aderito alle sanzioni internazionali contro la Russia, sta estendendo il suo contratto con il gigante del gas, mantenendo un atto di equilibrio nella ricerca dell’adesione all’Unione europea e mantenendo stretti legami con il Cremlino.

Gazprom ha venduto gas alla Serbia quest’anno a un tasso inferiore a quello di mercato di $ 270 per 1.000 metri cubi nell’ambito di un’estensione di sei mesi di un accordo di 10 mesi scaduto alla fine del 2021. Vucic ha affermato che il costo di un metro cubo di gas sarà determinato durante ulteriori negoziati con Gazprom, aggiungendo che si aspetta tariffe favorevoli. “Sono grato ai nostri partner russi”, ha detto.

Il prezzo di Gazprom per il paese balcanico rimarrà basato su una formula petrolifera, con conseguenti tariffe del gas fino a 10 volte inferiori per la Serbia, rispetto alla maggior parte degli altri acquirenti in Europa, ha affermato Vucic. È probabile che solo la Bielorussia e l’Armenia godano di condizioni migliori per il gas russo, ha affermato.

Il governo di Vucin non ha imposto sanzioni alla Russia

Interamente dipendente dalla Russia per il gas, la Serbia ha cercato di diversificare le sue fonti energetiche. Ma la nazione senza sbocco sul mare di 7 milioni di persone afferma che potrebbe non essere in grado di importare gas da altri fornitori prima della fine del 2023. I funzionari dell’UE hanno ripetutamente esortato la Serbia ad allineare la sua politica estera con il blocco e a ridurre la sua dipendenza generale dalla Russia.

Il governo, dominato dal partito di Vucic, ha condannato l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin alle Nazioni Unite, ma ha evitato di imporre sanzioni. Vucic ha avvertito che il prossimo inverno potrebbe essere uno dei più difficili dalla seconda guerra mondiale. Il ministro delle finanze Sinisa Mali la scorsa settimana ha negoziato l’uso di 500 milioni di metri cubi di stoccaggio di gas nella vicina Ungheria come riserva al deposito della Serbia di circa le stesse dimensioni per garantire la sicurezza energetica.

La Russia, come gli Stati Uniti nel versante di loro pertinenza, sta cercando di rafforzare sempre di più i rapporti con quelli che considera i suoi ‘alleati’. E il grimaldello del gas è sicuramente una chiave importante per entrare nelle grazie dei governanti.