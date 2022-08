Putin: maxi sequestro di 141 milioni di euro al “suo architetto”

C’è anche un elicottero sequestrato dalla Guardia di Finanza di Brescia a Lanfranco Cirillo, “l’architteto del palazzo di Putin”.

Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Brescia – Nanopress.itUn maxi sequestro da 141 milioni di euro eseguito dalla Guardia di Finanza di Brescia ai danni del imprenditore sessantatreenne, Lanfranco Cirillo, conosciuto come “l’architetto di Putin”.

Lanfranco Cirillo, “l’architetto di Putin”

Lanfranco Cirillo è considerato il suo architetto per aver progettato in Russia il “palazzo del Presidente”, un’immensa tenuta di quasi settanta ettari con edifici in stile neoclassico. Si tratta di un complesso di strutture che si affacciano sulla costa del Mar Nero. Putin ha sempre smentito qualsiasi vincolo con il lussuoso immobile e per Cirillo, che conferma aver progettato l’edificio, è una pazzia pensare che il Presidente russo abbia fatto costruire la tenuta per sé.

Cirillo è cittadino russo dal 2014, dopo venti anni vissuti in Russia. Durante il tempo vissuto nel paese di Putin, l’architetto ha finalizzato progetti immobiliari per investimenti milionari, attraverso il suo studio di architettura Masterskaya da due mila impiegati, di Mosca. Anche se Cirillo risulta iscritto all’Aire come italiano residente all’estero, secondo le indagini che hanno portato al maxi sequestro della Guardia di Finanza, l’architetto continua realmente a mantenere importanti interessi familiari e legami finanziari in Italia tali, da considerare fittizia la sua residenza in Russia.

Il professionista è indagato per omissione dichiarazione dei redditi dal 2013 al 2019, entrate e patriomonio dichiarati che non sono compatibili con la ricchezza dell’architetto e l’ostentazione del suo tenore di vita. Si parla di milioni di euro di evasione fiscale.

Le ragioni del maxi sequestro

Dall’immatricolazione, in Russia, di un elicottero risultato privo di tutti gli adempimenti doganali necessari, la Guardia di Finanza di Brescia, scopre una rete di relazioni finanziarie e legami patrimoniali che portano al maxi- sequestro ai danni di Lanfranco Cirillo e altri, quarantaquattro oligarchi russi. I principali reati a carico di Cirillo sono contrabbando, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Che si aggiungono agli addebiti di natura fiscale e tributaria.

Cirillo dichiara di essere totalmente sereno e di collaborare con le indagini, “ho fiducia nella giustizia” afferma. Sicuro che la sua posizione si schiarirà. Intanto, il portafoglio dell’architetto è più leggero di 141 milioni di euro. Tra i beni sequestrati, opere d’arte di grande valore, gioelli, vini pregiati, quasi settecentomila euro in contanti, conti correnti, auto di lusso e moto, immobili di vario genere, uno yacht e, il famoso elicottero personale.