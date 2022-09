Putin e Xi rivendicano un “ruolo di leadership” in un “mondo nel caos”

I presidenti di Russia e Cina, Putin e Xi, inscenano la loro unità in Uzbekistan, durante il loro primo incontro dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Mosca riconosce le “preoccupazioni” di Pechino per la guerra e condanna le “provocazioni” statunitensi a Taiwan.

Il presidente della Cina, Xi Jinping, e quello della Russia, Vladimir Putin, si sono incontrati questo giovedì a Samarcanda (Uzbekistan), il loro primo faccia a faccia da quando Mosca ha deciso di invadere l’Ucraina a fine febbraio, ribaltando lo scenario geopolitico mondo capovolto.

Durante l’intervista, il russo ha denunciato i tentativi occidentali di creare un “mondo unipolare” e ha elogiato la “posizione equilibrata” di Pechino sull’Ucraina, ma ha anche riconosciuto l’esistenza di “preoccupazioni” da parte della Cina: “Comprendiamo le vostre domande e preoccupazioni”. Egli ha detto. “Durante l’incontro di oggi, spiegheremo ovviamente la nostra posizione”.

Xi ha risposto che il suo Paese è disposto a lavorare con la Russia “per assumersi le sue responsabilità di grandi potenze, svolgere un ruolo di leadership e iniettare stabilità ed energia positiva in un mondo afflitto dal caos”, ha raccolto Reuters. L’atteso confronto è avvenuto a margine di un vertice della Shanghai Cooperation Organization (SCO), organizzazione nata dopo la disgregazione dell’Unione Sovietica, incentrata sui temi della sicurezza, e di cui sono partner, oltre alla Russia.

Cina, Kazakistan, Uzbekistan, India, Kirghizistan, Pakistan e Tagikistan. Putin, seduto di fronte a Xi, ciascuno a un tavolo curvo e accompagnato dal suo entourage, ha anche invitato la sua controparte a rafforzare questa istituzione.

Il leader russo, per il quale sono state chiuse le porte europee, è arrivato all’incontro nel cuore dell’antica Via della Seta con il volto già rivolto verso l’Asia, in cerca dell’appoggio di Pechino in un momento critico in cui le sue truppe perdono terreno al contrattacco ucraino e cresce il soffocamento di fronte alle sanzioni internazionali.

Per Xi il viaggio in sé è già un evento: fa parte del suo primo viaggio all’estero dall’inizio della pandemia, e la sua reazione all’incontro potrebbe servire quasi da termometro del suo grado di adesione al regime di Putin.

L’ultima volta che i due leader si sono incontrati, il 4 febbraio, il risultato dell’intervista è stato simile alla prima scossa di un terremoto: Pechino e Mosca hanno firmato una dichiarazione in cui si interrogavano sull’attuale quadro dei rapporti tra le potenze mondiali e sancito una “amicizia “che “non ha limiti” o “aree di cooperazione vietate”.

Solo 20 giorni dopo, i carri armati russi hanno attraversato il confine ucraino. Da allora il governo cinese ha mantenuto una distanza calcolata da Mosca, senza fornire supporto materiale o militare, ma allo stesso tempo senza condannare l’invasione.

Questa neutralità inclinata verso la Russia è leggermente più inclinata la scorsa settimana, quando Li Zhanshu, uno dei massimi dirigenti della piramide del potere in Cina – numero tre nel Comitato Permanente dell’Ufficio Politico, l’organo più alto del Partito -, ha mostrato la sua sostegno durante una visita ufficiale in Russia: “Sulla questione Ucraina, ad esempio, Stati Uniti e Nato si stanno espandendo direttamente alle porte della Russia, minacciando la sicurezza nazionale della Russia e la vita dei cittadini russi”, ha riconosciuto davanti a un gruppo dei legislatori di questo paese, secondo un video diffuso dalla Duma russa.

“Date le circostanze, la Russia ha adottato le misure necessarie. La Cina lo capisce e ci stiamo coordinando su vari aspetti”, ha aggiunto, secondo la traduzione della registrazione raccolta da Newsweek. “Penso che la Russia sia stata messa alle strette. In questo caso, per proteggere gli interessi fondamentali del Paese, la Russia ha dato una risposta risoluta”. Le relazioni tra due delle più grandi potenze mondiali sono diventate una fonte di crescente angoscia a Washington e Bruxelles.

La tensione attorno a Taiwan, l’isola autonoma che la Cina considera parte inalienabile del proprio territorio e che l’Occidente vede come un potenziale conflitto simile all’Ucraina, ha alzato a nuovi livelli il livello di agitazione e ansia, soprattutto dopo la visita a Taipei .ad agosto da Nancy Pelosi, presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, che ha suscitato una risposta furiosa da parte di Pechino e ha condotto l’Esercito popolare di liberazione nello Stretto di Formosa.

Durante il vertice di Samarcanda, Xi e Putin hanno anche tenuto un incontro trilaterale con il presidente della Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, in cui hanno discusso della possibilità di aprire nuovi corridoi energetici dalla Russia alla Cina attraverso quel Paese. Gazprom spera di costruire un nuovo gasdotto in grado di esportare fino a 50 miliardi di metri cubi di carburante all’anno entro il 2030. Khurelsukh è stato disposto a sostenere questi piani.