Pomodori, solo se li pianti in questo modo otterrai una resa 10 volte migliore

By

Pomodori, resa 10 volte migliore solo se li pianti in questo modo. Ecco la tecnica che utilizzano i pollici verdi e di cui devi essere messo a conoscenza anche tu.

Vuoi fare in modo che la tua splendida pianta di pomodori produca sempre più frutti? Ecco il trucco che non conosci: solo in questo modo la resa è 10 volte migliore.

Pomodoro, proprietà salutari e caratteristiche della pianta

Il pomodoro è uno dei prodotti più amati e consumati dagli italiani. Gustoso sia appena colto dalla pianta che cotto con spezie e aromi, è un frutto saporito a cui è impossibile rinunciare.

Le sue caratteristiche nutrizionali poi lo rendono un ingrediente versatile ma soprattutto salutare che non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole. È un frutto da incrementare nella nostra routine nutrizionale proprio per via delle due incredibili virtù. Un esempio? Il pomodoro:

è ricco di acqua;

ha pochissime calorie;

è fonte naturale di fibre, vitamine e sali minerali.

Ricco di licopene, un carotenoide che conferisce al pomodoro il suo colore rosso caratteristico, questo incredibile frutto è un naturale e potente antiossidante. Alcuni studi scientifici hanno dimostrato che consumare una quantità adeguata di pomodori aiuta il cuore a rimanere in forma regolando il funzionamento dei vasi sanguigni.

Ma non è tutto. Essi permettono di tenere anche sotto controllo la pressione sanguigna e proteggono la salute di occhi, pelle e capelli. Perché dunque non approfittare di tutte queste virtù?

Coltivarlo poi è piuttosto semplice anche se non hai un orto ma solo un piccolo giardino o addirittura un balcone. Sai come puoi accelerare la crescita dei frutti? In questo modo: solo così la resa sarà 10 volte migliore.

Pomodori, resa 10 volte migliore se li pianti in questo modo

Non è impossibile coltivare una pianta di pomodori, anche se non hai a disposizione un giardino o un orto. Sai che potresti far crescere anche sul tuo balcone o terrazzo questa splendida pianta?

Basta solo un po’ di accortezza e tanta pazienza. Se vuoi accelerare il processo di crescita di questi gustosi frutti rossi, segui i nostri consigli: solo se li pianti così i pomodori, la resa sarà 10 volte migliore.

Curioso di scoprire la tecnica che solo in pochi conoscono? Ecco svelato il segreto. Probabilmente avranno detto anche a te che è necessario piantare i pomodori molto in profondità, soprattutto se li stai interrando in un orto.

Questo suggerimento è prezioso, fanne tesoro. Regola numero 2: piantali sempre in un terreno profondo, caldo e permeabile all’acqua, ancora meglio se esposti al sud.

Ricordati che il pomodoro è una pianta annuale e che puoi trovare in varietà differenti: precoce, medio-precoce e tardiva. Ancora, può essere bassa, media o alta. Presenta una radice forte e robusta con delle venature laterali.

La radice principale può arrivare a una profondità di 1,5 metri. Come accennato poco più sopra, il pomodoro è una pianta termofila ha bisogno dunque di molta luce e presenta un fabbisogno idrico contenuto: non innaffiarlo troppo o morirà. Per crescere in modo sano, questa pianta ha bisogno di una moderata umidità di suolo e aria.

Presta attenzione alla rotazione colturale: cresce bene vicino a ravanelli, lattughe, spinaci e cipolle. Invece non dovresti mai coltivarlo accanto a peperoni, patate e melanzane.

Qual è la tecnica di coltivazione che permette alla pianta di far crescere tanti frutti? Eccola. Devi interrare le tue piantine davvero in profondità, coprendo anche le foglie se necessario. Esse inizieranno a sviluppare radici bianche che assorbiranno dal terreno acqua e altri nutrienti essenziali.

Più radici ci sono, più acqua assorbirà naturalmente la pianta e più pomodori nasceranno. Ma a che profondità dovrebbe essere piantato il pomodoro? L’ideale sarebbe interrare due terzi della pianta per permetterle di sviluppare radici forti.

Prima di piantare i pomodori assicurati di preparare perfettamente il terreno che accoglierà la pianta. Il terreno non dovrebbe mai essere troppo compatto o duro altrimenti le radici non saranno in grado di attecchire e in questo caso la semina profonda si rivelerà inutile.

Il terreno deve essere morbido e adeguatamente bagnato. Scava dei solchi e versaci all’interno del compost organico. Due le metodiche per piantare i pomodori in profondità: la tecnica della trincea e la tecnica del foro.

Il primo metodo consiste nello scavare un solco profondo e interrare le piantine coprendo la maggior parte dello stelo fino ad arrivare poco sotto le foglie.

Il secondo metodo prevede invece di scavare un fossato profondo almeno 15 centimetri e alto quanto le piante di pomodoro da interrare. In questo caso dovrai appoggiare le piante su un lato e con una leggera inclinazione senza seppellire le foglie superiori.

Aggiungi sempre compost, letame o fertilizzante durante la semina. Attenzione anche all’irrigazione. Per tutta la durata della stagione estiva, ricordati di innaffiare le tue piante più volte al giorno a giorni alterni. Per accelerare la crescita della pianta puoi fare un’integrazione di fosforo o utilizzare dei biostimolanti naturali.

Ecco a te tutti i segreti per avere tanti succosi pomodori da portare sulla tua tavola. Solo se li pianti in questo modo otterrai una resa 10 volte migliore. Pronto a fare questo esperimento? I nostri suggerimenti ti regaleranno uno splendido raccolto.