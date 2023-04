Per giorni aveva appiccato incendi ad auto di diversa natura, ma mai nessuno era riuscito ancora ad identificarlo. Ora, finalmente, si conosce la sua identità ed è stato denunciato.

È accaduto in Brianza e lui è un 39enne di origini calabresi senza fissa dimora. Aveva anche dato fuoco ad una volante della Polizia.

Piromane identificato dopo diversi incendi

Erano ben 28 le auto alle quali aveva dato fuoco ma nessuno era mai riuscito ad identificarlo per poterlo arrestare e capire la motivazione di tali gesti. Nel giro di pochi giorni, nei comuni di Verano Brianza, Giussano, Carugo e Mariano Comense aveva appiccato gli incendi e, fra le auto bruciate, anche una volante della Polizia.

Ora è stato identificato: si tratta di un uomo di 39 anni, senza fissa dimora, di origini calabresi ma che da qualche tempo si trovava in Brianza. È stato denunciato di Carabinieri di Giussano, in provincia di Monza, alle autorità giudiziarie.

I Carabinieri hanno condotto le indagini su indicazioni e coordinati dalla stessa procura di Monza. Un’indagine avviata lo scorso aprile 2022 proprio a Giussano quando, nel cuore della notte, sette auto parcheggiate in Piazza San Giacomo, via Cavera e Piazza Lombardi erano state date alle fiamme da ignoti. La particolarità era che si trattava di zone molto vicine le une alle altre e che, quindi, i possibili piromani avevano agito addirittura a piedi o in bici prima di fuggire.

Nonostante tutti, l’ignoto piromane, però, non avevano messo in conto la presenza di telecamere di video sorveglianza nella zona. Il mattino seguente (era il 7 aprile dello scorso anno), i Carabinieri hanno subito visionato le immagini ed hanno individuato che, proprio in quella fascia oraria notturna, un uomo era passato più volte, proprio in quella zona a bordo di una bicicletta.

Denunciato: ha anche incendiato un’auto della Polizia

Da lì, l’immediata identificazione dell’uomo: un 38enne (allora) già noto alle forze dell’ordine per diversi reati. Si tratta infatti di un pluripregiudicato con diversi precedenti per sequestro di persona a scopo estorsivo, rapina, furto, estorsione, maltrattamenti in famiglia, atto osceni in luogo pubblico, oltraggio, truffa e anche guida in stato di ebbrezza.

È stato rintracciato proprio in un’abitazione nelle vicinanze dei luoghi dove le auto erano state incendiate. Le indagini, però, sono proseguite e hanno permesso di ricostruire l’intera dinamica. Era proprio lui l’uomo a bordo di quella bicicletta che era passato di lì ed aveva appiccato le fiamme a quelle 7 auto lì parcheggiate. Non contento, però, si era anche recato in alcuni comuni vicini ed aveva appiccato il fuoco anche ad altre 12 automobili.

A quello che, oggi, è un 39enne, è stato anche notificato l’incendio di un’auto della Polizia di Verano Brianza, data alle fiamme quattro giorni prima delle altre sette vetture, sempre ad aprile dell’anno scorso. L’uomo ha tratti di un profilo psicologico di un piromane, come analizzano gli esperti e, per questo, è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria che ne ha richiesto il rinvio a giudizio.