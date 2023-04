Picchiata in strada da 5 uomini per aver difeso l’amica, nessuno l’ha aiutata

Nell’indifferenza generale, una donna di 48 anni è stata brutalmente picchiata da un branco di 5 uomini per aver difeso un’amica.

È successo a Monfalcone, in provincia di Gorizia. Sabato 8 aprile, prima di Pasqua, Monica Bizaj, 48 anni, e una sua amica erano in un locale in centro. Poi, l’arrivo del branco, le molestie e le botte nell’indifferenza generale. La donna ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, e la diagnosi che ha ricevuto parla di 28 giorni di prognosi.

I fatti: picchiata con calci e pugni da un branco di 5 uomini

Tutto è iniziato con una tranquilla serata in un locale, dove Monica Bizaj e la sua amica stavano trascorrendo del tempo insieme. Poi, sono entrati 5 uomini visibilmente brilli, che si sono rivolti all’amica di Monica con battute sessiste e l’hanno molestata palpeggiandola.

Il tutto nell’indifferenza generale, visto che nessuno all’interno del locale ha pensato di intervenire per fermare quanto stava accadendo. A quel punto, Monica li ha invitati a lasciar stare l’amica, dicendo che volevano stare tranquille. Ed è li che è scattata l’aggressione.

Monica si è ritrovata scaraventata sul marciapiede e picchiata con calci e pugni. All’orrore di una simile violenza, con 5 uomini che picchiano una donna dolorante e già a terra, si aggiunge lo sgomento davanti all’indifferenza di chi era lì intorno.

In base a quanto riportato dalle due donne, nessuno, né all’interno del locale né tra i passanti, si è degnato di intervenire. Hanno preferito piuttosto lasciare due donne a sbrigarsela contro 5 uomini ubriachi. Per fortuna, comunque, le due amiche sono riuscite a scappare.

La corsa in ospedale e la diagnosi: 28 giorni di prognosi

Arrivate in ospedale, la situazione che si è presentata agli occhi degli operatori non era delle migliori. A causa delle botte, Monica ha riportato la frattura di una costola con versamento pleurico. Ma non solo: si parla di ecchimosi, ematomi e lesioni che guariranno in 28 giorni secondo quanto stimato dai medici.

Le due donne hanno sporto denuncia alle autorità, che a quanto pare hanno già rintracciato uno dei responsabili. Si continua ad indagare per gli altri quattro. Comunque, in base a quanto riportato, i 5 uomini del branco sono operai di nazionalità rumena che lavorano per una ditta esterna che opera per conto di Fincantieri.

“Mi si gela ancora il sangue”, la testimonianza dopo essere stata picchiata

Monica Bizaj ha ricostruito l’accaduto raccontandolo al Corriere della Sera. La 48enne ha affermato che “Al solo ricordo di quei minuti terribili di botte e violenza” le si gela ancora il sangue.

La donna opera da anni come attivista per i diritti umani nel veronese. Ha fondato insieme ad altri soci l’associazione “Sbarre di Zucchero”, mirata a tutelare i diritti di ex carcerati e detenuti. Ed è proprio l’associazione in questione che, attraverso un post pubblicato su Facebook, ha commentato il terribile accaduto.

Nel post, i soci di Sbarre di Zucchero si dicono disgustati dal fatto che nessuno di coloro che si trovavano dentro e fuori dal locale, dipendenti inclusi, sia intervenuto. Addirittura, nessuno ha nemmeno pensato di chiamare le forze dell’ordine. Il post conclude facendo riferimento alla Fincantieri, e chi lo scrive spera che almeno la ditta, visto il legame con i 5 uomini autori dell’aggressione, “si senta in imbarazzo”.

A completare la condivisione dell’accaduto ci sono le immagini della 48enne vittima dell’aggressione. Immagini che la ritraggono in ospedale e mostrano segni e lividi impressionanti.

E, dobbiamo dirlo, fa ancora più specie pensare che nessuno abbia pensato in alcun modo di intervenire in difesa di una donna picchiata in quel modo selvaggio.