Pelosi ribadisce l’impegno degli USA a Taiwan: “Non vi abbandoneremo”

Il presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha incontrato il capo dell’esecutivo dell’isola. La Cina convoca l’ambasciatore Usa a Pechino e lo avverte che gli Usa “giocano con il fuoco”.

Nancy Pelosi, presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, ha sottolineato questo mercoledì davanti al presidente taiwanese, Tsai Ing-wen, l’impegno del suo Paese nei confronti dell’isola autogovernata che la Cina considera parte del suo territorio.

Gli USA “pagheranno il prezzo dei loro errori e la Cina risponderà con decisione”

“Gli Stati Uniti sono venuti a mettere in chiaro che non abbandoneremo Taiwan”, ha detto Pelosi per definire una visita iniziata il giorno prima nel pomeriggio e che ha fatto infuriare Pechino e teso i rapporti tra le due superpotenze. Nella stessa notte di martedì, il governo cinese ha convocato l’ambasciatore Usa a Pechino, Nicholas Burns, per esprimere la sua denuncia e avvertirlo che il suo Paese “sta giocando con il fuoco”.

Gli Stati Uniti “pagheranno il prezzo dei loro errori e la Cina risponderà con decisione”, ha avvertito l’ambasciatore il viceministro degli Esteri cinese Xie Feng. “La Cina non starà a guardare”, ha ribadito il numero due della diplomazia di Pechino. Mentre dall’altra parte dello stretto di Formosa il tono degli avvertimenti aumentava, Pelosi ha sottolineato davanti al parlamento taiwanese e al suo capo di Stato il carattere “cruciale”, ha affermato la politica statunitense, della solidarietà di Washington verso l’isola.

Il presidente taiwanese Tsai ha risposto esprimendo la sua intenzione di fare dell’isola “una forza stabilizzatrice chiave” per la regione. I due leader si sono incontrati presso l’ufficio presidenziale di Taipei, dove hanno avuto una lunga discussione sulla salvaguardia delle libertà, della democrazia e dei diritti umani.

Il capo dell’Esecutivo taiwanese ha ringraziato Pelosi per il suo viaggio a Taiwan, assegnandole il più alto riconoscimento dell’isola. “È un mio grande e umile privilegio accettare a nome del Congresso [americano] l’Ordine della Nuvola di Auspicio con il Gran Cordone Speciale: un simbolo della forte e duratura amicizia degli Stati Uniti con Taiwan”, ha scritto Pelosi nel suo messaggio ufficiale Account Twitter questo mercoledì dopo aver ricevuto il premio.

Pelosi era atterrata martedì notte a Taiwan, nonostante i continui avvertimenti dalla Cina. Il colosso asiatico considera l’isola di autogoverno una parte inalienabile del suo territorio e non concepisce la visita di politici stranieri, in quanto la interpreta come un sostegno all’indipendenza.

L’82enne democratica è il numero tre nel governo degli Stati Uniti, dietro il presidente, Joe Biden, e il vicepresidente, Kamala Harris, e il secondo in linea per la successione di Biden se non fosse in grado di ricoprire la carica. Il suo viaggio è il primo di un politico di così alto rango a Taiwan in 25 anni da quando uno dei suoi predecessori in carica, il repubblicano Newt Gingrich, visitò l’isola nel 1997.

“Oggi il mondo decide tra democrazia e autocrazia”, ​​ha detto Pelosi

“Oggi il mondo decide tra democrazia e autocrazia”, ​​ha detto Pelosi ai media. “La determinazione degli Stati Uniti a preservare la democrazia qui a Taiwan e nel mondo rimane invariata”, ha aggiunto. Secondo il legislatore, nota per la sua forte opposizione al Partito Comunista Cinese, la sua visita, oltre a portare “grandi opportunità di cooperazione”, ha tre obiettivi: “Uno è la sicurezza; sicurezza per i nostri popoli e per il mondo. Un altro è economico, perché dobbiamo espandere la maggiore prosperità possibile.

Il terzo è il governo”. Tsai Ing-wen ha sottolineato che Pelosi è “un vero amico di Taiwan” e ha ringraziato la delegazione del Congresso statunitense per aver lavorato per migliorare le relazioni tra l’isola e gli Stati Uniti. “Taiwan è impegnata a mantenere la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan. Faremo di Taiwan una forza stabilizzatrice chiave per la sicurezza regionale, garantendo un Indo-Pacifico libero e aperto, nonché uno sviluppo stabile del commercio globale e delle catene di approvvigionamento”, ha sottolineato.

“Difenderemo fermamente la sovranità della nostra nazione e, allo stesso tempo, continueremo a mantenere la linea di difesa della democrazia”, ​​ha affermato Tsai. Il presidente taiwanese ha ricordato che, negli ultimi due decenni, Pelosi ha mantenuto un grande interesse nell’apprendere i progressi democratici di Taiwan e ha dimostrato di sostenere la sua inclusione a livello internazionale.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha espresso questa mattina mercoledì che la visita di Pelosi “viola gravemente la sovranità cinese” e “il principio One China”, un’espressione che implica che esiste una sola Cina e che questa include Taiwan, dove le truppe nazionaliste si sono rifugiate dopo essere state sconfitto nella guerra civile dall’esercito comunista nel 1949.

Una delle grandi preoccupazioni di Pechino è che il viaggio di Pelosi generi un effetto domino che apra la porta ad altri leader mondiali per visitare Taiwan, inteso come dimostrazione di sostegno al indipendenza dell’isola. Il leader della diplomazia di Pechino ritiene che il viaggio dimostri ancora una volta che gli Stati Uniti “sono il più grande distruttore di pace e stabilità regionale nello Stretto di Taiwan”.

“Di fronte alla missione nazionale di riunificare il Paese, il popolo cinese è fermo nel non credere al male e nel non temere i fantasmi; la volontà di non lasciarsi intimidire o spezzare; la determinazione ad essere uniti; e la capacità di sostenere risolutamente la sovranità e la dignità nazionali”, ha detto Wang.