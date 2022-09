Peggiora la violenza in Mali, epicentro del jihadismo nel Sahel

In Mali ormai le persone vengono uccise come gli animali. Gli attacchi spingono migliaia di persone nei campi per sfollati e peggiorano piaghe come la malnutrizione infantile.

Sullo schermo del cellulare appare l’immagine di un bambino con la gola tagliata. “Lo hanno ucciso come si uccidono gli animali”, ci dice Ahmed mentre tiene il telefono nella penombra della tenda di adobe e telone. Il ragazzo giace a terra semicoperto da una coperta verde. La parte tagliata del collo rivela una massa nera con macchie di sangue secco. Sembra avere tra gli otto e i dieci anni.

“Ne hanno uccisi molti di più, compresi i bambini”, aggiunge l’uomo, “ecco perché abbiamo lasciato Mopti”, una città a circa 600 chilometri a nord-est di Bamako. Racconta la sua storia nel campo profughi, dove vivono più di 1.000 persone, una delle 12 intorno alla capitale maliana. Le vittime del conflitto che il Paese africano soffre da più di dieci anni continuano ad arrivare a questi insediamenti.

Il più grande di questi campi, a circa 14 chilometri dal centro di Bamako, sorge su una discarica. Questo accoglie più di 3.700 persone, 650 famiglie, ma questo numero è in aumento. “Pochi giorni fa sono arrivate altre due famiglie in fuga dalle violenze”, spiega il coordinatore locale scelto dagli sfollati, di nome Bakar. Intorno a loro, centinaia di baracche, fatte di plastica e bastoni, sono costruite sul terreno stesso.

È la stagione delle piogge e i suoi abitanti vivono e dormono in una distesa fangosa. Il paradosso è che questo luogo fornisce a queste persone quello che spesso è il loro unico sostentamento: la spazzatura della città, che le donne sfollate raccolgono e vendono. “La stragrande maggioranza di questi sfollati proviene dalla regione di Mopti, dove vengono attaccati da gruppi jihadisti e da altri gruppi, questi a base etnica”, continua Bakar, seduto nella baracca che funge da aula per i bambini che vivono nella scarico.

Mopti, all’incrocio che divide il nord e il sud del Mali, era una destinazione turistica prima che la violenza allontanasse i visitatori. La regione di Mopti è oggi quella che deplora il maggior numero di attacchi terroristici nel Paese, insieme a Gao e Menaka.Secondo l’ONG ACLED, nel 2022 il Mali ha “ritrovato il suo posto di epicentro della crisi” nel Sahel. La piaga del jihadismo in tutta la regione — e in particolare in Mali — costituisce una delle principali minacce alla sicurezza europea.

Solo tra il 1 aprile e il 30 giugno 2022, 317 civili sono morti nel conflitto, secondo la missione delle Nazioni Unite nel Paese (MINUSMA). I principali autori di queste violenze sono i gruppi terroristici legati allo Stato Islamico nel Sahel o ad Al Qaeda, ma non sono gli unici. Anche le varie milizie e gruppi di autodifesa e gli scontri tra etnie catalizzati dall’identificazione di alcuni di loro, come i Peul, con il jihadismo, hanno costretto centinaia di migliaia di maliani a fuggire dalle proprie case.

Ad aprile, il Mali, con 20 milioni di abitanti, contava già più di 370.000 sfollati, avvertono le Nazioni Unite. Dopo due colpi di stato militari successivi, nel 2020 e nel 2021, i mercenari russi del Gruppo Wagner giunti nel Paese per mano della giunta militare presieduta dal colonnello Assimi Goïta si sono uniti a questa molteplicità di carnefici. Questi soldati pagati hanno compiuto massacri come quello di Moura, dove i soldati maliani e russi hanno massacrato più di 300 civili sospettati di aver collaborato con gruppi terroristici.

La presenza in Mali di questi mercenari considerati il ​​braccio paramilitare del Cremlino e la vicinanza del regime maliano con Mosca hanno portato Francia e Unione Europea a ritirare quest’estate due missioni militari destinate a sostenere l’esercito del Paese: il francese Barkhane e l’europeo Takuba. L’Unicef ​​stima che il 27,1% dei bambini sotto i 5 anni, 1,2 milioni, soffra di insicurezza alimentare. Di questi, 300.000 sono gravemente malnutriti.

Il 34,3% della mortalità infantile nei bambini sotto i cinque anni in Mali è associato alla malnutrizione, ma coloro che sopravvivono affrontano un futuro incerto a causa dell’impronta lasciata da una cattiva alimentazione durante l’infanzia. Il primo, il ritardo nella crescita, non solo fisica ma anche cognitiva. Se non trattate in tempo, queste conseguenze possono essere irreversibili.

Il conflitto in Mali ha reso molto più difficile combattere la carenza di cibo e l’estrema povertà subita dal 42,7% della popolazione del Paese. La malnutrizione ha molto a che fare anche con la mancanza di acqua potabile, le cattive condizioni igieniche per la preparazione del cibo dei bambini e l’elevata prevalenza di malattie la cui prognosi è peggiore nei bambini, come la malaria, la diarrea, il morbillo e le infezioni respiratorie.

“C’è un problema di accesso [al cibo] e di conoscenza; il primo, segnato dalla situazione di sicurezza, il secondo, dalla mancanza di buone abitudini igieniche”, lamenta il dottor Samud, responsabile nutrizionale delle autorità della regione. E conclude: “la soluzione è sensibilizzare la popolazione, ma per questo dobbiamo garantire la loro sicurezza”.