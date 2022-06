Pasta senza glifosato, queste sono le uniche marche a salvarsi: in tanti le ignorano

Pasta senza glifosato: quali sono le marche a salvarsi? Ecco i brand di pasta alimentare da mettere nel carrello. La sicurezza alimentare è garantita.

Negli ultimi anni sono stati fatti tantissimi richiami dei marchi di pasta alimentare contente tracce di glifosato. Nonostante i brand della vergogna, ci sono tantissime marche a salvarsi e a commercializzare pacchi di pasta alimentare senza glifosato.

Ecco quali sono i marchi di pasta senza glifosato da tenere in considerazione e da mettere nella borsa della spesa. La maggior parte delle paste italiane contengono glifosato. Cosa bisogna consumare per essere sicuri di non ingerire il glifosato? Continua a leggere e scoprilo.

Pasta con glifosato: i rischi per la salute

Molte associazioni per la tutela del consumatore, tra cui la Coldiretti, hanno scoperto che molte marche di pasta alimentare riportano sulla confezione la dicitura “prodotto italiano”.

Con questa dicitura intendono solo che la pasta alimentare è stata prodotta in Italia, ma non viene riportato da dove proviene il grano utilizzato per produrre la pasta. Molto spesso il grano utilizzato per fare la pasta italiana proviene dall’estero. Molto spesso il grano estero contiene tracce di glifosato.

Il glifosato è un composto chimico, che fu scoperto nel 1950 dal chimico Henry Martin. Si tratta di un diserbante ed è stato definito come “cancerogeno”. Da una recente nota dell’EFSA, il glifosato è un distruttore dell’equilibrio ormonale e causa problematiche di natura renale.

Per l’uomo l’assunzione di glifosato porta all’abbassamento del livello di testosterone, con rischio di femminilizzazione e perdita di potenza e libido. Per la donna l’assunzione del diserbante contenuto in alcune paste alimentari porta al rischio di una maggiore predisposizione al cancro degli organi sessuali.

Inoltre, l’assunzione di glifosato provoca la necrosi e induce la morte delle cellule, oltre a danneggiare l’informazione genetica all’interno di una cellula.

Paste alimentari senza glifosato: quali sono?

Fortunatamente sono commercializzate paste alimentari senza glifosato. Il buon consiglio è quello di scegliere la pasta prodotta con grano italiano e duro. Ancora meglio se si opta per l’acquisto della pasta biologica, che è garanzia di purezza e la pasta integrale, ricca di fibre.

Le migliori marche da acquistare e da mettere nel carrello per avere la sicurezza di acquistare un prodotto alimentare non contenente tracce di glifosato sono:

Alce Nero (Spaghetti Bio)

Tre Mulini (Spaghetti Bio)

De Cecco

Barilla (Spaghetti Bio)

Granoro

Coop Vivi Verde (Spaghetti Bio).

Queste marche di pasta alimentare hanno un elevato valore biologico e nutritivo. Inoltre, è bene controllare la percentuale di proteine presenti nella pasta alimentare in quanto è sinonimo di alta qualità.

Marche di pasta alimentare con glifosato: quali sono?

Tra le marche di pasta alimentare contenente glifosato segnaliamo le seguenti: