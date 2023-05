Papa Francesco ha la febbre, sospese le udienze

La Sala Stampa Vaticana ha confermato l’annullamento di tutte le udienze previste nella giornata di oggi perché Papa Francesco ha la febbre.

La Sala Stampa della Santa Sede fa sapere che il Papa non prenderà parte alle udienze programmate in origine per la giornata odierna. Gli incontri sono quindi annullati. Il motivo? Papa Francesco ha la febbre.

Papa Francesco ha la febbre, necessaria prudenza

Al momento la salute del Pontefice non desta particolare preoccupazione, in quanto si tratterebbe solo di una semplice febbre. Comunque, gli incontri sono stati sospesi in via precauzionale in quanto solo pochi mesi fa, a fine marzo, il Papa era stato ricoverato al Gemelli di Roma.

In quell’occasione, il comunicato del Vaticano faceva inizialmente riferimento a dei controlli programmati. Salvo poi parlare di infezione respiratoria. Ad oggi, sappiamo che Papa Francesco ha avuto una polmonite, come lui stesso ha dichiarato ai giornalisti lo scorso aprile.

In base a quanto raccontato dal Pontefice, al termine dell’udienza del mercoledì aveva accusato un forte malore che gli ha impedito di pranzare, per cui si era messo a letto.

Il Papa aveva la febbre molto alta, motivo per cui verso le 15 di quel pomeriggio il suo medico decise di portarlo in ospedale. E a ragione, perché Papa Francesco aveva un’acuta polmonite localizzata nella parte inferiore dei polmoni.

Sospese le udienze, ma gli altri incontri rimangono in piedi

Papa Francesco ha avuto modo di raccontare della sua esperienza con la polmonite al termine del suo viaggio in Ungheria, che è riuscito a sostenere a poche settimane dal ricovero. Desta quindi leggera preoccupazione la notizia del suo malessere.

Notizia che Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa Vaticana, ha fornito non rilasciando ulteriori dettagli. Tutto ciò che sappiamo al momento è che a motivo di uno stato febbrile il Papa non ha ricevuto nè gruppi nè singoli per le udienze programmate nella mattinata di oggi.

Comunque, fino a ieri la situazione sembrava stabile. Il Pontefice ha infatti rispettato i programmi stabiliti per la giornata di giovedì, presenziando durante il pomeriggio all’incontro delle Scholas Occurrentes.

Che dire degli appuntamenti programmati per i prossimi giorni? A quanto sembra, sono al momento ancora validi. La situazione al momento è sicuramente da monitorare, ma si spera che il Pontefice possa riprendersi presto. In particolare, lunedì sarebbe in programma un’udienza con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale verrà conferito il Premio Paolo VI.

Papa Francesco ha la febbre, atteso per il Premio Paolo VI

Lunedì 29 maggio ricorre infatti il giorno dedicato alla memoria di San Paolo VI, oltre al 60° anniversario della sua elezione al Pontificato. Ad Istituire il Premio nato in occasione di questa giornata è stato l’Istituto Paolo VI di Brescia.

Il Premio Paolo VI è un prestigioso riconoscimento istituito per onorare l’eredità di Papa Paolo VI e celebrare i contributi significativi di coloro che si sono distinti nei campi della pace, della giustizia sociale e del sostegno all’umanità.

Il premio viene assegnato a individui, organizzazioni o istituzioni che hanno dimostrato un impegno eccezionale nel promuovere la pace e la solidarietà tra i popoli, nel favorire la giustizia sociale e nel migliorare le condizioni di vita delle persone più vulnerabili.

Questo riconoscimento rappresenta un simbolo di ispirazione e un’opportunità per evidenziare le azioni positive che contribuiscono a un mondo migliore, e quest’anno spetterà al Presidente Mattarella.