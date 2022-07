Ora gli oligarchi russi cercano la cittadinanza portoghese

By

Due oligarchi russi legati al Cremlino vogliono cambiare nazionalità, secondo una regola pensata per i discendenti degli ebrei sefarditi, espulsi secoli fa dalla penisola iberica.

La lista dei miliardari portoghesi continua a crescere. L’agenzia di stampa portoghese Público ha recentemente rivelato che un oligarca russo ha ottenuto silenziosamente la cittadinanza portoghese più di un anno prima del caso più noto di Roman Abramovich.

Andrei Rappoport, che secondo la rivista Forbes ha una fortuna di 1,2 miliardi di dollari, è diventato cittadino portoghese il 30 dicembre 2019 approfittando della legislazione progettata per i discendenti degli ebrei sefarditi espulsi nel XV secolo dalla penisola iberica.

Rappoport, nato nel 1963 nell’ex stato sovietico dell’Ucraina, è stretto alleato di altri oligarchi russi come Mikhail Khodorkovsky, ora esiliato a Londra, e Mikhail Fridman, il proprietario della catena di supermercati Dia che ha dovuto dimettersi dopo essere stato incluso nel elenco degli uomini d’affari russi sanzionati dall’UE dopo l’invasione dell’Ucraina.

Andrei Rappoport ha presieduto una delle più grandi banche private russe prima di passare al settore energetico come presidente della Federal Grid Company di proprietà statale. Nel 2006, ha preso il controllo della più grande società russa di costruzione di reti elettriche, che aveva contratti redditizi con lo stesso ente governativo che era solito dirigere. In una transazione sconcertante, Rappoport ha venduto la società da 2 miliardi di dollari a un partner di Abramovich per 216 milioni di dollari.

Secondo la stampa portoghese, Rappoport è diventato il primo oligarca russo ad ottenere la cittadinanza portoghese sulla base di un certificato di ascendenza ricevuto dalla Comunità ebraica di Porto, che è stata coinvolta in un’indagine legale su anomalie in numerosi processi di nazionalizzazione. Il secondo miliardario russo ad ottenere la cittadinanza portoghese è stato Roman Abramovich, che a quanto pare ha saltato la fila davanti alla lunga fila di richiedenti l’accesso all’Unione Europea.

L’ex proprietario del Chelsea Football Club inglese non ha mai avuto un passaporto britannico, ma il suo nuovo passaporto portoghese rilasciato il 30 aprile 2021 gli ha concesso tutti i privilegi della cittadinanza dell’UE: la possibilità di muoversi liberamente all’interno dell’UE e l’assenza di visti per entrare in 116 paesi, secondo i dati del Passport Index 2021.

Secondo Público, altri due oligarchi russi sono in fila per il passaporto portoghese: God Nisanov, che ha richiesto la cittadinanza il 26 giugno 2020, e Lev Leviev, che ha presentato domanda il 6 novembre 2020. Entrambi hanno ottenuto certificati di ascendenza dalla Comunità ebraica di Porto , che ha approvato quasi il 90% delle 137.087 domande presentate al Ministero della Giustizia portoghese nel periodo 2015-2021.

I russi Nisanov che Leviev hanno forti legami con il Cremlino

Sia Nisanov che Leviev hanno forti legami con il Cremlino. Nisanov, che è stato decorato dal presidente Vladimir Putin con l’Ordine dell’Amicizia nel 2014, è uno sviluppatore immobiliare con un’immensa fortuna (4,3 miliardi di dollari, secondo Forbes). È anche nell’elenco degli uomini d’affari sanzionati dagli Stati Uniti e “uno stretto collaboratore di diversi funzionari russi”, secondo il segretario di Stato americano, Antony Blinken.

Anche la ricchezza di Leviev non manca. Conosciuto come il “Re dei diamanti”, era un partner dell’angolana Isabel dos Santos, la donna d’affari più ricca dell’Africa e figlia dell’ex presidente dell’Angola, José Eduardo dos Santos. Leviev è amico di Abramovich e Berel Lazar, rabbino capo della Russia, ed è anche vicino a Putin. La comunità giudaica di Porto ha certificato Leviev come discendente dei sefarditi iberici nel 2020, secondo il settimanale portoghese Expresso.

I suoi legami con la potente famiglia dos Santos lo hanno aiutato a rilevare numerose miniere africane e sfidare la società dominante De Beers nel mercato delle gemme. La controversia sulle irregolarità nella concessione della cittadinanza ai sensi della legge sulla nazionalità agli antenati sefarditi di origine portoghese sta rendendo difficile per il ministero della Giustizia l’approvazione delle domande di Leviev e Nisanov.

Le circostanze relative alla cittadinanza portoghese di Abramovich sono oggetto di indagine da mesi e la polizia giudiziaria portoghese ha recentemente eseguito nuovi mandati di perquisizione negli studi degli avvocati e nelle case private relativi all’operazione Open Door, mentre viene chiamata l’indagine sulle irregolarità nell’elaborazione delle domande di passaporto.

Il decreto che consentiva di concedere la nazionalità portoghese ai discendenti di ebrei espulsi dal paese più di cinque secoli fa è entrato in vigore il 2 marzo 2015 ed è stato modificato nel 2020. La forza trainante della legge è stata la legislatrice del Partito socialista Maria de Belém Roseira. È la zia di Francisco de Almeida Garrett, avvocato e direttore della Comunità giudaica di Porto, e una delle persone attualmente indagate.

Dopo che il caso Abramovich e il traffico di passaporti portoghesi sono venuti alla luce, il governo portoghese ha inasprito le condizioni per ottenere la cittadinanza sulla base dell’ascendenza sefardita, come l’obbligo di dimostrare legami reali e attuali con il Paese.