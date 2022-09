ONU: la Cina ha commesso crimini contro la minoranza uigura

Bachelet dice addio come Alto Commissario della Onu per i diritti umani dell’organismo, con la pubblicazione di un rapporto indipendente che Pechino definisce una farsa organizzata dall’Occidente.

Michelle Bachelet ha posto fine mercoledì al suo mandato da Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sganciando una bomba: il rapporto sulla regione autonoma cinese dello Xinjiang, dove la minoranza musulmana uigura, la maggioranza nell’area, vede violati i propri diritti il regime di Pechino.

L’Onu fa infuriare la Cina

La Cina aveva avvertito, poche ore prima che le sue conclusioni fossero note, che la pubblicazione del rapporto avrebbe potuto danneggiare la sua cooperazione con le Nazioni Unite. Il documento, frutto di una lunga indagine indipendente, sostiene che la Cina potrebbe aver commesso crimini contro l’umanità contro gli uiguri e altre minoranze etniche musulmane perseguendo politiche che prevedevano arresti arbitrari di massa e altri gravi abusi.

La pratica sistematica della repressione da parte del regime di Pechino ha portato a una “privazione della libertà su larga scala” di queste minoranze almeno tra il 2017 e il 2019. L’Onu accusa la Cina di “gravi violazioni dei diritti umani” nel rapporto, pubblicato a Ginevra pochi minuti prima della mezzanotte (ora locale) di mercoledì, proprio alla scadenza del mandato di Bachelet. Per la Cina, è “una farsa” organizzata dagli Stati Uniti e dai paesi occidentali.

Il documento valuta le accuse di repressione contro gli uiguri e altre minoranze etniche, di cui i ricercatori hanno affermato di aver trovato “prove credibili”. Il resoconto rileva che i membri della minoranza uigura devono affrontare “arresti sistematici arbitrari” e alcuni sono soggetti a “modelli di maltrattamento”.

Da anni la regione è sotto sorveglianza orwelliana e si stima che almeno un milione di uiguri siano internati nei campi di lavoro e di rieducazione, senza contare il numero imprecisato di quelli sottoposti a sterilizzazione forzata. Il governo cinese giustifica la repressione sul fatto che la regione sia un focolaio di estremismo islamico, che si manifesta sotto forma di violenti attacchi contro i civili perpetrati, secondo le autorità, da esponenti radicalizzati di quella minoranza.

Nel 2018 è stato reso noto che il regime aveva creato giganteschi campi di internamento e lavoro (“centri di formazione professionale”, nella definizione ufficiale) per separarli da questa presunta deriva estremista. Tutto è iniziato alla fine del 2017, quando l’ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha iniziato a ricevere sempre più denunce da parte di gruppi della società civile in merito alla scomparsa di membri di queste minoranze etniche musulmane nella regione autonoma uigura del Paese.

Nel 2018, il gruppo di lavoro della ONU sulle sparizioni involontarie ha segnalato un aumento “drammatico” nello Xinjiang “con l’introduzione di campi di rieducazione da parte del governo cinese”, spiega il testo. “Numerosi studi e rapporti pubblicati da allora da un ampio numero di ONG, gruppi di riflessione e media, nonché resoconti pubblici delle vittime, hanno denunciato detenzioni arbitrarie su larga scala nei cosiddetti campi, nonché accuse di tortura e altri maltrattamenti, inclusi violenze e lavori forzati”.

Bachelet ha riconosciuto la scorsa settimana di aver ricevuto pressioni sia da parte di coloro a favore della pubblicazione del rapporto, con gli Stati Uniti in testa, sia da parte dei detrattori, il primo dei quali è la Cina. Ha anche rivelato di aver ricevuto una lettera firmata da circa 40 paesi chiedendogli di non pubblicare i risultati dell’indagine che il suo ufficio incoraggiava da un paio d’anni e la cui preparazione è stata ritardata quando il governo cinese ha accettato che la visita dell’alto commissario il paese lo scorso maggio.

La controversa visita che l’ex presidente cileno ha compiuto in Cina è per molti all’origine delle sue dimissioni per non ripetere il suo mandato a capo dell’ufficio delle Nazioni Unite, quando suonava addirittura come un possibile sostituto di António Guterres a capo del generale segretario, il posto di comando dell’organismo.

Troppo compiacente secondo l’opinione delle organizzazioni per i diritti umani, Bachelet ha evitato di approfondire la repressione degli uiguri per non incitare i suoi ospiti. Ha esortato Pechino a “rivedere” la sua politica antiterrorismo in linea con gli standard internazionali, un appello tanto vago quanto insufficiente secondo i critici della visita. Da quando è stato annunciato, hanno avvertito che il viaggio del diplomatico potrebbe diventare uno strumento di propaganda nelle mani di Pechino. Bachelet visitò Canton, nel sud della Cina, e lo Xinjiang, nel nord-ovest.