Omicidio Niccolò Ciatti, il pm chiede l’ergastolo per il ceceno Bissoultanov: “È l’unica pena che merita”

Rassoul Bissoultanov, accusato di omicidio volontario per la morte di Niccolò Ciatti, è attualmente latitante.

“Niccolò è stato ammazzato, assassinato, gli è stata tolta la vita in maniera crudele” ha detto il pubblico ministero di Roma, Erminio Amelio nella requisitoria che si è tenuta questa mattina, al culmine della quale ha chiesto una condanna all’ergastolo per l’imputato.

Ergastolo per l’assassino di Niccolò Ciatti

Chiesta la condanna a vita per Rassoul Bissoultanov, il ceceno accusato dell’omicidio di Niccolò Ciatti, il 22enne di Scandicci (Firenze), ucciso a Lloret del Mar nell’estate del 2017. Niccolò morì dopo essere stato pestato in una discoteca della località turistica, dove stava trascorrendo le vacanze con un gruppo di amici. Il processo per l’omicidio di Niccolò si sta svolgendo al cospetto della Corte d’Assise di Roma anche se al momento l’imputato Bissoultanov, già condannato in Spagna a 15 anni per l’omicidio volontario del 22enne, risulta ancora latitante.