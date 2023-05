Omicidio in centro a Bologna, uomo ucciso a coltellate

By

Omicidio a Bologna, uomo ucciso a coltellate

Omicidio nella notte a Bologna, in un appartamento in via del Borgo di San Pietro. Un uomo di 40 anni – di origine tunisina – è stato ucciso a coltellate. La polizia pensa di aver già individuato il responsabile. Si tratterebbe di un italiano, del quale sono partite subito le ricerche.

