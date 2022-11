La 16enne Desirée Mariottini venne stuprata mentre si trovava sotto effetto di stupefacenti il 18 ottobre del 2018. Il corpo venne trovato, la mattina seguente, in un casolare abbandonato, nel quartiere San Lorenzo di Roma.

L’adolescente venne lasciata morire in preda a dolori lancinanti, dopo essere stata abusata da 4 persone. Quella sera, Desirée si era recata in quel posto per acquistare della droga insieme all’amica Antonella Fauntleroy, già condannata a 6 anni di carcere per droga. Secondo le testimonianze fu proprio Antonella a iniettare l’eroina a Desirée, che non riusciva a farlo da sola.

Confermate le condanne per la morte di Desirée Mariottini

I giudici della corte di Assise di Appello di Roma hanno confermato le condanne inflitte in primo grado a Yousef Salia, Mamadou Gara, Brian Minthe e Alinno Chima, i 4 imputati nel processo per la morte di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina morta la notte del 18 ottobre del 2018, dopo essere stata violentata e drogata.