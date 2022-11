Novara: bimbo di 18 mesi inghiotte hashish

Un bambino di 18 mesi è arrivato in ospedale a Novara in stato di incoscienza dopo aver inghiottito un pezzo di hashish in casa.

Presentava sintomi evidenti di alterazione e i suoi genitori, allarmati, lo hanno accompagnato nella struttura dove però è arrivato già svenuto.

Bimbo inghiotte hashish a Novara

Da Novara arriva una notizia sconvolgente, un bambino di 18 mesi infatti ha rischiato di morire dopo aver inghiottito accidentalmente un pezzo di hashish mentre era in casa con i genitori.

Proprio questi ultimi non hanno visto cosa è accaduto ma avevano notato il bambino in evidente stato alterato, tanto da caricarlo subito in macchina e portarlo in ospedale.

Presso il nosocomio però è arrivato già in stato di incoscienza, infatti durante il tragitto ha perso i sensi. Dopo le cure dei medici è stato dichiarato fuori pericolo di vita ma il suo quadro clinico resta abbastanza serio.

Sono stati momenti di paura all’ospedale Maggiore di Novara, dove giovedì sera è avvenuto questo episodio davvero molto grave di cui ora i genitori dovranno rispondere e che ha sconvolto tutti i residenti.

Il piccolo è arrivato intorno alla mezzanotte presso l’ospedale e dopo l’accettazione e le prime analisi, è emersa la verità e così come avviene di prassi in questi casi, sono stati allertati i Carabinieri.

Le indagini

Probabilmente la giovanissima vittima di questa storia, credeva che quel curioso oggetto fosse qualcosa di buono da mangiare. Secondo le prime indagini condotte dalle forze dell’ordine, sembra che non siano stati i genitori a somministrarglielo.

Questi invece, erano distratti e non si sono accorti di cosa stava accadendo. Dopo i primi esami, i medici hanno confermato che il piccolo era stato male per un’intossicazione da cannabinoidi, pericolosissima se pensiamo che il bambino ha solo un anno e mezzo.

Gli agenti sono giunti in ospedale dopo la chiamata del personale medico e hanno iniziato ad accertare cosa fosse accaduto e soprattutto le modalità con cui era avvenuta l’assunzione.

Ovviamente anche la coppia è stata ascoltata a lungo e secondo la primissima ricostruzione, sembra che il figlio abbia trovato la droga su un mobile mettendola poi in bocca.

Al momento non sono stati presi provvedimenti per quanto riguarda la detenzione della sostanza e la noncuranza nel lasciarla alla portata del piccolo, che ora è fuori pericolo e continua il suo ricovero sotto attento monitoraggio medico.