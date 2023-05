Neuralink ha ricevuto l’autorizzazione per testare gli impianti cerebrali sugli umani

Neuralink, start-up di Elon Musk, ha annunciato di aver ottenuto l’autorizzazione dalla Fda negli Stati Uniti d’America per dare il via ai test di impianti cerebrali sugli esseri umani.

L’azienda si occupa di creare sistemi che possono essere impiantati nel cervello e permettono l’interazione tra il pensiero dell’uomo e sistemi dotati di intelligenza artificiale. Nel 2020 l’azienda si era detta pronta a passare dai test sugli animali a quelli sugli essere umani, mancava solo l’approvazione della Fda che è arrivata nelle ultime ore come si può leggere sul canale Twitter ufficiale dell’azienda.

Neuralink ha ricevuto l’autorizzazione Fda per iniziare i test sugli umani

La Neuralink è un’azienda americana che si occupa neurotecnologie, in particolare di sviluppare e creare interfacce neurali impiantabili direttamente nell’essere umano.

È stata fondata nel 2016 da un gruppo di imprenditori tra di loro anche Elon Musk, ma è stata resa pubblica solamente nel 2017.

La start-up americana ha annunciato in queste ore di aver ottenuto il via libera dalle autorità di regolamentazione statunitensi per poter eseguire test dei suoi impianti cerebrali direttamente sull’essere umano.

L’approvazione è arrivata dalla Food and Drug Administration conosciuta anche con l’acronimo Fda e questo vuol dire che la Neuralink si prepara alla realizzazione del suo primo studio clinico sulle persone.

L’azienda ha commentato questo momento come “un primo passo importante” per la sua tecnologia. La tecnologia che viene sviluppata dall’azienda ha lo scopo di permettere al cervello di interfacciarsi direttamente con il computer.

La Neuralink sul suo account ufficiale di Twitter ha spiegato che questo traguardo permetterà all’azienda di studiare più affondo la sua tecnologia che è studiata per poter aiutare moltissime persone.

Attualmente le assunzioni per le sperimentazioni cliniche ancora non sono state aperte ma presto verranno avviate e chi vorrà potrà presentare la propria tecnologia.

Neuralink la tecnologia del futuro

Tutto quello che abbiamo sempre visto nei film sembra sempre più vicino, tecnologia all’avanguardia che permetterà di fare cose soltanto con il pensiero.

Neuralink è un’azienda pioniera nel suo settore che si occupa di studiare, progettare e realizzare dispositivi connessi che si possono impiantare nel cervello e che permettono di comunicare direttamente con i computer attraverso il pensiero.

Futuro? No, realtà. Questi dispositivi sono pensati per poter aiutare le persone che sono paralizzate o affette da malattie neurologiche ad avere una vita migliore e a compiere tante di quelle azioni che oggi non gli è possibile fare.

Neuralink ha intenzione di rendere questi dispositivi sicuri e affidabili per poter essere considerati interventi chirurgici elettivi. Sicuramente non avranno un costo irrilevante anzi potrebbero costare qualche migliaio di dollari ma migliorerebbero davvero la vita di molte persone.

Questi interventi permetterebbero di dotare il proprio cervello della potenza di un computer. Per Elon Musk, uno dei fondatori dell’azienda, questi strumenti devono permettere all’umanità di arrivare a creare una simbiosi perfetta con l’intelligenza artificiale.

Queste le sue parole nel 2020 quando parlò in merito a questi studi clinici durante la conferenza annuale dell’azienda. Nell’anno in cui ha acquistato Twitter invece, pubblicò un tweet in cui affermò che l’azienda era fiduciosa che il dispositivo realizzato era pronto per l’essere umano.

Il via alla sperimentazione sull’uomo dipendeva solo dal normale processo dell’approvazione della Fda, approvazione giunta nelle ultime ore.

Al momento ciò che sappiamo su questi studi clinici e sugli impianti eseguiti sulle scimmie è che diversi dispositivi grandi quanto una moneta sono stati impiantati nei loro crani e alcuni esemplari sono in grado di utilizzare videogiochi o digitare parole sullo schermo utilizzando il movimento degli occhi per muovere il cursore.

La scienza è perciò pronta a fare un ulteriore passo avanti, e se davvero questi dispositivi risulteranno efficaci e utilizzabili anche sull’uomo la vita di tutti noi è destinata a cambiare.