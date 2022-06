Nazionalisti Russi mettono in dubbio l’indipendenza della Lituania dall’Urss

Il noto nazionalista russo Yevgeny Fyodorov considera illegale la secessione della Lituania dall’Urss nel 1990. Ora, 32 anni dopo, vuole escludere per legge il Paese dalla NATO.

In tempi normali, l’ultima folle idea del nazionalista russo Yevgeny Fyodorov avrebbe ricevuto poca attenzione. Il parlamentare di San Pietroburgo, alla Duma per il partito al governo Russia Unita, è noto per le sue posizioni ultranazionaliste e per le sue selvagge teorie del complotto.

L’Urss non doveva dare l’indipendenza alla Lituania

Fyodorov vede la Russia moderna come una colonia degli Stati Uniti e avverte la dannosa influenza occidentale ovunque, anche nei media statali filo-Cremlino. Ma sullo sfondo dell’attacco di Mosca all’Ucraina e delle minacce contro gli Stati baltici più volte accennate dal Cremlino, l’avanzata di Fyodorov mercoledì ha fatto sì che la gente si mettesse a sedere e prendesse atto della sua ultima dissertazione.

Come successore legale dell’ex Urss, la Russia, secondo Fyodorov, deve revocare l‘indipendenza della Lituania, ha chiesto il parlamentare 59enne in un disegno di legge che ha presentato alla Duma di Stato per essere esaminato. Il Consiglio di Stato nominato da Mikhail Gorbaciov, l’ultimo presidente dell’Urss, non aveva il diritto di autorizzare l’uscita dalla Lituania e dalle altre repubbliche sovietiche, sostiene Fyodorov.

Il Consiglio di Stato dell’URSS è stato istituito nel settembre 1991 come organo amministrativo temporaneo. Oltre a Gorbaciov, ad esso appartenevano alti funzionari delle dieci repubbliche dell’Unione. Fyodorov considera illegale la creazione di questo organismo, così come tutte le sue successive decisioni.

Il nazionalista russo accusa le autorità lituane di non aver tenuto un referendum sull‘indipendenza nel 1990. Inoltre, non avrebbero concesso termini di legge per chiarire questioni controverse. Ciò significa che l’indipendenza del paese è illegale dal punto di vista del parlamentare. In quanto territorio non riconosciuto dalla Russia, la Lituania dovrebbe essere espulsa dalla NATO, afferma Fyodorov.

Il Consiglio di Stato dell’URSSera ‘illegale’ secondo Fyodorov

Il fatto che la Russia possa revocare l’indipendenza della Lituania in nome dell’Unione Sovietica, secondo fonti governative lituane, è una sciocchezza in termini di diritto internazionale. L’ex ministro degli Esteri lituano Audronius Ažubalis ha sottolineato al giornale online lituano ‘Delfi’ che il Soviet supremo, ovvero il parlamento della Repubblica socialista russa, ha ratificato il Trattato di indipendenza della Lituania nel 1992.

“È stato firmato, ratificato e depositato presso le Nazioni Unite”, ha detto Ažubalis. Il politico sottolinea che la Russia ha riconosciuto la Lituania come stato storico. Nella Duma di Stato della Federazione Russa, ha detto, regnava “il caos e la follia”. Lo stesso Cremlino non ha commentato la mossa di Fëdorov. Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, afferma di non essere a conoscenza del disegno di legge.

Tuttavia, i media fedeli al Cremlino hanno dato spazio al rivoltoso Fyodorov e gli hanno fatto spiegare in dettaglio i retroscena della sua iniziativa in diverse interviste. “Perché la Lituania e non le altre ex repubbliche sovietiche degli Stati baltici (Lettonia o Estonia)?” ha chiesto il quotidiano ad alta tiratura Komsolmolskaya Pravda.

“La Lituania è la nostra priorità“, ha risposto Fyodorov. L’area è più importante delle altre repubbliche baltiche perché si trova tra la Russia e la sua enclave di Kaliningrad. È possibile che nel corso di questo conflitto sarà necessario entrare nel territorio della Lituania per creare un corridoio per Kaliningrad, ha affermato Fyodorov.