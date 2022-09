Nato e Ue: le iniziative della Russia aumentano il rischio nucleare

Fonti comunitarie e Nato considerano gravi le minacce di Putin di un attacco atomico, mentre l’Alleanza Atlantica vuole evitare l’escalation della guerra.

Vladimir Putin mantiene il suo piano per assorbire l’Ucraina, un paese che considera fittizio. E l’obiettivo del presidente russo di annettere tramite referendum illegali i territori invasi e occupati nel paese vicino, insieme alla minaccia che utilizzerà ogni mezzo per “difendere” la Russia, accresce il rischio nucleare in Europa, avvertono fonti della NATO.

I membri della Nato hanno avvertito che non riconosceranno l’annessione delle regioni ucraine alla Russia, ma il capo del Cremlino, che sta cercando di ridisegnare i confini con la forza, ha avvertito che qualsiasi attacco a quello che considera il suo territorio potrebbe trigger Questa risposta. Un ulteriore passo nella sua minaccia arriva quando diversi paesi occidentali stanno pensando di inviare armi a lungo raggio in Ucraina. “Le minacce di Putin devono essere prese sul serio”, affermano fonti della comunità.

Il capo del Cremlino è entrato in una “retorica pericolosa e sconsiderata”, ha influenzato il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, che ha rimarcato che l’organizzazione “non parteciperà” a questa dinamica. La Russia sa che ci saranno “gravi conseguenze” se utilizzerà armi nucleari in Ucraina, ha avvertito Stoltenberg giovedì in un’intervista alla CNN da New York, dove ha partecipato all’Assemblea delle Nazioni Unite.

“Non approfondirò come reagiremo, dipende dal tipo di armi di distruzione di massa che possono usare”, ha detto. “Stiamo inviando messaggi [su quelle conseguenze] e stiamo chiarendo per evitare che accada”, ha affermato il segretario generale della NATO. “La probabilità di qualsiasi uso di armi nucleari è ancora bassa, ma le potenziali conseguenze sono così grandi che dobbiamo prenderlo sul serio.

E le minacce che il presidente Putin solleva, ancora e ancora, sono crescenti, pericolose e sconsiderate”, ha aggiunto. Giovedì, un giorno dopo l’intervento televisivo di Putin e la convocazione di pseudo-referendum in quattro regioni ucraine invase – iniziata venerdì e terminata martedì – il Consiglio Nord Atlantico ha emesso un comunicato in cui condanna i voti e sottolinea che gli alleati “non e non riconoscerà mai” come parte della Russia le regioni occupate dell’Ucraina, inclusa la Crimea, che Mosca ha annesso illegalmente nel 2014 con un altro pseudo-referendum, tenuto con una presenza militare.

“Queste decisioni russe, compresa una parziale mobilitazione militare, sono una nuova escalation nella guerra illegale della Russia contro l’Ucraina”, afferma il testo firmato dai 30 partner dell’Alleanza militare, fondata nel 1949 e di cui la Spagna fa parte dal 1986.

L’escalation della minaccia di Putin arriva in un momento di dilemma per l’Occidente, poiché alcuni paesi considerano l’invio di armi difensive di prossima generazione a lungo raggio in Ucraina. Il capo del Cremlino, che ha assicurato che la sua minaccia non è “un bluff”, cerca così di proteggere un territorio che considera parte della Russia.

Lo scorso luglio, il Segretario di Stato degli Stati Uniti, che ha inviato armi all’avanguardia che stanno aiutando l’esercito di Kiev nella sua riuscita controffensiva contro le forze del Cremlino, ha osservato che il governo del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva promesso di non utilizzare quei sistemi contro il territorio russo.

“Il modo migliore per evitare un’escalation è che la Russia fermi l’aggressione e la guerra che ha iniziato”, ha detto Antony Blinken all’epoca. Ma l’Alleanza Atlantica e l’UE hanno chiarito che non lasceranno che il Cremlino imponga il ridisegno dei confini con la forza e che manterranno il loro sostegno a Kiev.

Bruxelles vede le minacce, la mobilitazione e la richiesta di voti illegali come un segno della debolezza di Putin; che sta perdendo terreno. “Il leader russo vuole spezzare il sostegno occidentale all’Ucraina con la sua incessante retorica nucleare. Cerca di spaventare e dissuadere”, dice una fonte comunitaria.

L’alto rappresentante dell’UE per la politica estera, Josep Borrell, ha chiesto un chiaro segnale ai leader mondiali contro l’uso delle armi di distruzione di massa. “Il presidente Putin continua lungo il pericoloso sentiero dell’escalation”, ha detto Borrell giovedì all’Assemblea delle Nazioni Unite. “Sta cercando di intimidire l’Ucraina e tutti i paesi che la sostengono”, ha aggiunto il capo della diplomazia europea.

Alcuni leader occidentali hanno già espresso preoccupazione per l’escalation di Putin e per le azioni che potrebbe intraprendere in un momento chiave della guerra, con l’esercito ucraino che riprende terreno e quando la decisione del capo del Cremlino di mobilitare decine di migliaia di uomini per gonfiare le sue forze armate è scossa case russe.

Il presidente spagnolo, Pedro Sánchez, ha ammesso che c’è preoccupazione. A New York il capo del governo spagnolo ha insistito sul fatto che bisogna “fare appello alla prudenza” e “non contribuire all’escalation verbale che potrebbe giustificare qualsiasi azione unilaterale per Putin”.

Tuttavia, dopo l’attacco di Putin, il suo apparato diplomatico e di sicurezza continua a suscitare timori per uno scenario nucleare. Venerdì, il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha assicurato che l’uso delle armi nucleari è ben compreso nella dottrina russa, anche se Mosca non minaccia con le sue armi nucleari e che non è in vista un confronto con gli Stati Uniti e la NATO.

“Ci auguriamo che anche l’amministrazione [dell’americano Joe] Biden sia consapevole del pericolo di un’escalation incontrollata del conflitto in Ucraina”, ha affermato Ryabkov, che di solito è una delle voci moderate dell’esecutivo russo. Nel frattempo, l’ex presidente Dmitri Medvedev ha insistito sul fatto che dopo l’incorporazione delle regioni ucraine nella Russia, qualsiasi attacco contro di loro sarebbe considerato un attacco contro la Russia.

Secondo la dottrina russa, ha affermato, ciò potrebbe consentirle di utilizzare armi nucleari se Mosca si sente di fronte a una “minaccia esistenziale”, ha insistito Medvedev, menzionando anche il modello da utilizzare: “armi nucleari strategiche a lungo raggio”.