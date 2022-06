A Narva, la città al confine tra Russia e Ue, si stano vivendo settimane difficili. Quasi tutti gli abitanti della terza città più popolosa dell’Estonia sono russofoni e meno della metà ha la nazionalità del paese baltico.

A Narva, la terza città più popolosa dell’Estonia, è difficile trovare qualcuno che parli estone. Situata al confine con la Russia, ogni settimana arrivano nella cittadina più di mille profughi ucraini, dove il 97% dei suoi 60mila abitanti sono russofoni e dove da anni permea la propaganda del Cremlino.

Narva, la città sospesa tra ‘Occidente e Russia’

“Ci sono persone qui che sostengono ciecamente l’offensiva in Ucraina”, ammette Olga Lopatina, una cameriera di 27 anni, a una fermata dell’autobus. “Ma sono pochi; e la maggioranza, anziani. Non ho amici che non siano chiaramente contrari”. Il fiume Narva separa la città omonima dal russo Ivángorod (10.000 abitanti). Su entrambi i lati spiccano due fortezze medievali. Quello ad ovest, costruito dai danesi nella seconda metà del XIII secolo; quello orientale, dai russi nel 1492.

Il traffico sul ponte principale che collega l’Estonia e il suo gigantesco vicino è stato notevolmente ridotto dalle sanzioni che l’UE ha imposto alla Russia, sebbene siano ancora più di 3.000 gli attraversamenti giornalieri tra le due direzioni, sia in veicoli e a piedi. I cittadini russi entrano nel territorio dell’UE per acquistare prodotti vietati nel loro paese, mentre alcuni abitanti di Narva si recano ancora spesso a San Pietroburgo, che è più vicina di Tallinn, la capitale dell’Estonia.

Per secoli, la popolazione russofona a Narva è stata una minoranza. Nel 1944, le truppe sovietiche bombardarono per mesi la città occupata dai nazisti. La maggior parte dei suoi abitanti lasciò l’area prima che passasse sotto il controllo dell’URSS. E quasi tutti gli estoni che scelsero di vivere tra le rovine finirono per essere deportati in Siberia. La città fu ripopolata negli anni successivi con decine di migliaia di russi. Dopo l’indipendenza dell’Estonia, nel 1991, la maggior parte dei cittadini della città di confine non ha ricevuto passaporti dal paese baltico.

Per fare ciò, dovevano soddisfare uno di questi requisiti: dimostrare che i loro parenti avevano vissuto nell’Estonia indipendente tra le due guerre, avere un cognome estone o superare un esame in quella che era appena diventata l’unica lingua ufficiale. Attualmente, il 47% degli abitanti di Narva è di nazionalità estone; il 36% ha un passaporto russo; e il resto sono apolidi, hanno un permesso di soggiorno e il diritto alla maggior parte delle prestazioni sociali, oltre alla documentazione che facilita l’accesso alla Russia, ma non possono votare alle elezioni parlamentari o presidenziali del Paese baltico.

Negli ultimi tre decenni, i canali televisivi e radiofonici russi sono stati molto più popolari a Narva rispetto a quelli estoni. Tuttavia, dopo l’inizio dell’offensiva russa in Ucraina alla fine di febbraio, i media russi e bielorussi sono stati banditi dall’Estonia.”Con il caldo in casa e senza poter guardare la televisione, non ho altra scelta che passare la giornata seduta su questa panchina”, dice Galina Balobova, una russa di 77 anni i cui capelli sono ricoperti da una sciarpa grigia. “I canali russi sono stati banditi perché dicono che trasmettono propaganda, ma i media europei sono quelli che intossicano davvero“, dice mentre si sventaglia con una brochure di un supermercato.

“L’Ucraina ha provocato la guerra massacrando gli abitanti del Donbass, che vogliono solo essere liberi”, dichiara apertamente l’anziana, in un quartiere residenziale dove ci sono solo edifici di origine sovietica. “Se gli Stati Uniti non inviassero tutte quelle armi moderne e costose, la questione sarebbe già risolta ei civili non sarebbero morti”, conclude.

Qui non ci sono bandiere ucraine

A differenza di Tallinn, dove si vedono bandiere ucraine in ogni strada, a Narva non ce ne sono praticamente. Il più visibile è in una palazzina di tre piani a pochi metri dalla stazione dei treni e degli autobus. Da marzo l’edificio è diventato la sede di Friends of Mariupol, un’organizzazione creata per assistere i rifugiati ucraini che attraversano il confine estone dopo un calvario.

Provengono dalla Russia perché vi sono stati trasferiti, con la forza o volontariamente, dopo che la zona in cui vivevano è stata occupata dalle truppe invasori. L’ultimo passo prima di raggiungere il territorio dell’UE non è facile. A Ivangorod, le guardie di frontiera esaminano foto o contatti e post sui social network sui loro telefoni cellulari. La maggior parte degli uomini si fa ispezionare il corpo alla ricerca di tatuaggi di simboli nazionalisti o addirittura di lividi causati dall’uso di armi da fuoco. Circa 250 ucraini attraversano ogni giorno Narva, un numero notevolmente inferiore rispetto a poche settimane fa.

Alcuni vanno direttamente al quartier generale di Friends of Mariupol, dove possono trascorrere fino a tre notti. “Di solito arrivano esausti, con pochi bagagli o denaro; con uno sguardo smarrito”, dice Ekaterina Romanova, una volontaria russa di 22 anni.

L’organizzazione benefica, interamente finanziata da donazioni, aiuta i rifugiati a raggiungere la loro destinazione in altri paesi dell’UE, sebbene alcuni scelgano di tornare nelle parti non occupate dell’Ucraina. Romanova racconta che una famiglia della devastata Mariupol arrivò a Narva dopo essere stata deportata a Vladivostok, nell’estremo oriente russo, vicino alla Corea del Nord.

Pochissimi ucraini scelgono di rimanere a Narva. Non sembra la città più facile da integrare, né la più sicura. Un paio di settimane fa Vladimir Putin ha citato la città in un discorso in cui ha equiparato l‘offensiva in Ucraina alle campagne militari di Pietro il Grande più di 300 anni fa. Il presidente russo disse che lo zar non conquistò Narva nel 1704, ma “la riconquistò dopo aver sconfitto gli svedesi“. Tuttavia, la città fu sotto il controllo russo solo per 24 anni, tra il 1558 e il 1581. L’Estonia convocò l’ambasciatore russo a Tallinn per consultazioni in seguito alle osservazioni di Putin.

La guerra ha quindi esacerbato le distanze tr russofoni e non

“Per tre decenni, la lingua e l’identità culturale di coloro che hanno il russo come lingua madre sono state sfruttate per guadagni elettorali”, afferma via e-mail Dmitri Teperik, direttore del Centro internazionale per la difesa e la sicurezza di Tallinn.

“Dal 2014 (anno dell’annessione russa della Crimea), questi problemi sono stati osservati attraverso il prisma della sicurezza”, aggiunge Teperik, il quale sottolinea che il Cremlino ha parzialmente giustificato la sua aggressione contro un paese vicino nella presunta oppressione subita dagli abitanti che parlano russo.

A un’estremità della passeggiata che costeggia il fiume Narva, una dozzina di giovani bevono birra e consumano metanfetamine allo scoccare della mezzanotte mentre la techno russa suona su un altoparlante portatile. “I politici di Tallinn vogliono impedire alle prossime generazioni di parlare russo a Narva”, dice Ilia Yashkin, 36 anni, la più anziana del gruppo.

«È un atteggiamento fascista. Ci trattano come cittadini di serie B. E hanno intenzione di sradicare in città una delle lingue più potenti del mondo per sostituirla con una che ha un milione di parlanti”, continua il trentenne, disoccupato da anni. Alla domanda sulla guerra, Yashkin fa spallucce e risponde freddamente: “Non me ne frega niente di quello che succede fuori dalla mia città. Il governo estone dovrebbe donare meno soldi all’Ucraina e investire di più a Narva, dove è necessario”.