Napoli: ragazzo bruciato vivo mentre è al telefono con la fidanzata

Nicola Liguori è il nome del ragazzo bruciato vivo nella notte fra giovedì e venerdì mentre era in videochiamata con la fidanzata.

Il 39enne viveva a Frattamaggiore e si trovava su una panchina al momento dell’accaduto.

Ragazzo bruciato vivo

Poche ore fa è arrivata la notizia che Nicola Liguori è in gravissime condizioni e per questo è stato indotto in coma farmacologico in seguito all’aggressione verificatasi fra giovedì e venerdì.

Era una notte molto calda, come tutte quelle di questo periodo e il 39enne si trovava nei pressi della sua abitazione, su una panchina in un piccolo cortile del suo paese, Frattamaggiore, dove vivono anche i genitori e il fratello.

Intento in una videochiamata con la sua fidanzata, non si è accorto dell’ombra che si stava avvicinando, si trattava di un uomo che gli ha lanciato addosso una grande quantità di liquido infiammabile per poi dargli fuoco con un accendino.

Questa la prima ricostruzione dei fatti, confermata anche dalla ragazza che è riuscita a vedere parte della scena, avvenuta poco prima dell’una di notte.

Secondo la vittima l’aggressione sarebbe avvenuta senza un motivo scatenante, in realtà avrebbe riferito al fratello il nome del colpevole e secondo quanto emerso quest’uomo lo incolpava di avergli rubato il motorino.

Le condizioni

Nicola è stato subito trasportato dai soccorritore all’ospedale San Giovanni di Dio, a Frattamaggiore. Le sue condizioni erano molto gravi poiché seppure il ragazzo ha provato a spegnere le fiamme, ha riportato ustioni gravi su gran parte del corpo.

Sul posto, oltre al 118 allertato tempestivamente dalla compagna, è giunta anche la polizia. Dopo le prime cure al San Giovanni è stato trasferito dapprima al Centro Grandi Ustioni di Bari e successivamente al Policlinico di Bari, dove attualmente si trova in coma farmacologico perché le ustioni sono davvero importanti e hanno colpito quasi la metà del corpo.

Come riferito dal fratello, Nicola era un lavoratore e non era coinvolto in alcun modo con la criminalità organizzata tipica di queste zone. Tuttavia, un ragazzo lo aveva accusato di avergli rubato un motorino e avrebbe agito così per vendetta.

Proprio Nicola avrebbe riferito al fratello prima di entrare in ospedale, il nome di questa persona.

Anche la fidanzata è stata ascoltata dagli investigatori ma non ha fornito molti elementi poiché tutto si è svolto molto velocemente e la luminosità non era ottimale. Ha solo raccontato di aver visto un’ombra avvicinarsi a Nicola da dietro le spalle e in seguito il telefono è caduto a terra.