La tragedia è avvenuta questa mattina a Chieri, provincia di Torino, dove una donna di 73 anni è deceduta mentre il medico le impiantava una dentiera. Nonostante i soccorsi, per l’anziana non c’è stato nulla da fare.

Sulla vicenda è stata quindi aperta un’indagine per omicidio colposo, come da prassi in questi casi, per accertare eventuali responsabilità. Si dovrà chiarire se l’anziana sia deceduta per cause naturali o se l’anestesia possa aver provocato il decesso della donna. Sul corpo della vittima è stato quindi disposto l’esame autoptico, che servirà a chiarire i dubbi degli inquirenti.

Era andata dal dentista per farsi impiantare una dentiera e sembrava procedere tutto per il meglio, quando è accaduto l’irreparabile. Da quel lettino medico Maria Maddalena Audenino – 73 anni – non si è più alzata. Il dentista e l’anestesista presenti hanno provato a effettuare le manovre di primo soccorso, in attesa dell’ambulanza, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Il dramma si è verificato questa mattina in uno studio medico di Chieri, provincia di Torino. Il dentista aveva quasi terminato l’operazione alla presenza dell’anestesista, che deve essere sempre sul posto quando si prospetta un intervento più complesso, per via dell’età o del quadro clinico del paziente serve un’ulteriore sedazione, quando la donna ha perso i sensi.

Disposto l’esame autoptico

La 73enne godeva di buona salute – almeno stando ai primi riscontri – ma sarà necessario l’esame autoptico per accertare cosa sia davvero successo nello studio medico.

Almeno per il momento non sarebbero emerse anomali. Sul posto sono giunti i carabinieri di Chieri, che hanno disposto il sequestro di una parte delle attrezzature mediche e dei materiali utilizzati nello studio medico. Sulla vicenda è stata quindi aperta un’indagine per omicidio colposo – come da prassi in questi casi – per consentire gli ulteriori accertamenti necessari alle indagini.

Si dovrà chiarire se l’anziana sia deceduta per cause naturali o se l’anestesia possa aver provocato il decesso della donna. Durante l’operazione la donna era in stato di semi-incoscienza, ma improvvisamente ha perso completamente i sensi.