Tragedia in provincia di Roma. Un bimbo di 8 anni è morto alle Terme di Cretone, risucchiato dallo scarico della piscina. A quanto pare, il bambino sarebbe caduto in acqua durante le pulizie di una delle vasche termali.

Il corpo del piccolo è dunque rimasto incastrato all’interno dello scarico, i soccorritori hanno impiegato circa un’ora per recuperarlo.

Le dinamiche della tragedia sono ancora da chiarire. In ogni caso, la caduta sarebbe avvenuta intorno alle 18:30, orario di chiusura della struttura.

Morto bimbo di 8 anni all’interno delle Terme di Cretone

Un bimbo di 8 anni è morto annegato all’interno di una piscina delle Terme di Cretone, le quali si trovano tra Palombara Sabina e Passo Corese. Il piccolo, secondo le prime informazioni, sarebbe caduto accidentalmente all’interno di una vasca mentre era in corso la pulizia.

Dunque, il corpo del bambino sarebbe rimasto incastrato all’interno delle pompe di drenaggio mentre erano in funzione.

Immediatamente, alcune persone presenti sul posto si sarebbero tuffate in acqua, rischiando di essere risucchiate a loro volta, per tentare di salvare il piccolo. Purtroppo ogni tentativo è stato inutile.

Immediatamente sono stati avvertiti i vigili del fuoco e il 118. I sommozzatori hanno impiegato circa un’ora per estrarre il bimbo dalla vasca e lo hanno fatto intervenendo nella parte di uscita dello scarico dell’acqua.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Palombara Sabina e Monterotondo.

L’annegamento di un altro bambino avvenuto in Sicilia

La vicenda avvenuta in provincia di Roma mette i brividi. Purtroppo gli annegamenti di bambini all’interno delle piscine sono fenomeni tragici e fin troppo comuni.

Infatti solo tre giorni prima dalla vicenda delle Terme di Cretone, un altro bambino è morto annegato in una piscina a Catania.

In questo caso, il piccolo, di soli tre anni, avrebbe perso la vita all’interno della piscina di casa mentre era in compagnia di un’amichetta. I due erano sorvegliati dalla nonna materna, la quale in quel momento si trovava in cucina, a pochi metri dalla piscina.

La nonna è attualmente indagata dalla Procura di Catania per omicidio colposo.