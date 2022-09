Molestie, donna accusa parlamentare: Azione “Richetti vittima”

By

Una donna accusa un parlamentare di molestie. Richetti di Azione esce allo scoperto. Botta e risposta attraverso una intervista anonima, ad una nota testata, la donna accusa un Senatore della Repubblica, un dirigente in vista di partito e ricandidato alle prossime elezioni. Il Senatore esce allo scoperto dichiarandosi parte lesa, vittima di stalking da parte della accusatrice.

Una storia allucinante quella che vede protagonista, suo malgrado, il Senatore della Repubblica Matteo Richetti. E’ proprio il partito del senatore, seppur non citato nell’intervista, ad uscire allo scoperto.

Azione di Calenda esce allo scoperto facendo il nome di Richetti

Azione di Calenda, infatti, il partito di cui fa parte Richetti e con il quale è candidato alle prossime elezioni del 25 settembre, a fare il nome dell’accusato nell’intervista anonima. Tentando di fare chiarezza sull’accaduto riporta la versione del senatore e ricostruisce una situazione spiacevole che lo vede protagonista da qualche tempo.

La reazione del partito di Calenda è dovuta, come loro stessi, dichiarano in un comunicato fatta circolare nelle ultime ore, al fatto che, seppur, non citando il nome del presunto molestatore, la nota testata giornalistica pubblica foto parziali che lo renderebbero riconoscibile.

Nella nota di Azione, si evince, come il senatore Matteo Richetti, sarebbe vittima di stalking da circa un anno. Lui stesso avrebbe già denunciato alla Magistratura ed alla polizia postale, attività di stalking e minacce ricevute da una donna attraverso profili social fake.

Il partito di Calenda muove accusa nei confronti della donna. La quale non avrebbe mai nemmeno denunciato il senatore da lei accusato. Richetti, dunque, per il suo partito sarebbe parte lesa in tutta questa vicenda.

Naturalmente, a dieci giorni dal voto, quella che, già di per se, è una vicenda delicata e spiacevole prende dei contorni totalmente diversi.

Il senatore Richetti, ovviamente, riporta dettagliatamente la sua ricostruzione degli avvenimenti, parlando di fatti e di denunce.

Il 29 novembre del 2021 sarebbe la prima volta in cui il parlamentare della Repubblica si reca dalla polizia postale di Roma. In quella sede sporge una denuncia contro ignoti, sul profilo social, infatti, sarebbero comparsi commenti dal tono violento.

Indagini in corso dovranno fare chiarezza su quanto avvenuto

Delle vere e proprie frasi ingiuriose. Questo, da quanto risulterebbe ad Adnkronos, sarebbe l’origine della denuncia, frasi che poi vengono ripetute nei confronti di tutta la famiglia di Richetti mediante l’utilizzo di account fake.

Naturalmente indagini in corso dovranno fare luce e chiarezza su quanto davvero sia accaduto. Bisognerà accertare se ci sia stato un reato e da chi sia stato, eventualmente, commesso.

Fatto sta che, a seguito della intervista anonima, e delle accuse della donna, la caccia alle streghe del presunto molestatore, scatenatasi sui social, viene interrotta proprio dal partito di Richetti uscendo allo scoperto con la propria versione dei fatti.