Le due coppie di coniugi – entrambe italiane – sono ora indagate per maltrattamenti. I due bambini si trovano tuttora ricoverati al Policlinico di Modena.

Due neonati in coma a Modena

Due neonati, entrambi di appena 4 mesi, sono stati ricoverati nei giorni scorsi al Policlinico di Modena con la sindrome del bambino scosso, la shaken baby syndrome. I due – entrambi figli di genitori italiani – sono stati al momento allontanati dalle rispettive famiglie. I neonati sono stati scossi in modo talmente violento, presumibilmente a seguito di qualche crisi di pianto che i genitori non riuscivano a calmare. Questo scuotimento è talmente violento che i bambini entrano in coma, come ha spiegato il direttore di Pediatria del Policlinico di Modena, Lorenzo Iughetti.

“Sono movimenti simili a quando noi siamo tamponati in auto; sono come decine di tamponamenti che il bambino subisce”

ha spiegato Iughetti.

Quando i bambini vengono scossi si zittiscono, non perché si siano spaventati o perché si calmino improvvisamente, ma perché sono andati in coma, conseguente a uno strappo – a livello cerebrale – delle vene. In Italia si stima che circa l’1 per cento degli accessi al pronto soccorso pediatrico sia da attribuire alla sindrome del bambino scosso. Quattro anni fa i ricoveri erano stati 5, quest’anno sono quadruplicati.

Cos’è la sindrome del bambino scosso

La Sindrome del bambino scosso, o baby shake syndrome, rappresenta la prima causa di morte per abuso. La gran parte dei casi si verifica nei primi sei mesi di vita del lattante, quando il neonato non ha ancora sviluppato i muscoli a livello del cranio e del collo. Questa forma di maltrattamento consiste nel violento scuotimento del neonato, che nel peggiore dei casi può portare anche alla morte del bambino. Il piccolo – tenuto per il tronco – viene ripetutamente scosso, di solito per calmare un pianto inconsolabile, e il capo subisce delle scosse violentissime che provocano traumi a livello cerebrale, con possibile lesione dei nervi e rottura dei vasi sanguigni e conseguenti emorragie.

Le lesioni che possono essere causate dallo scuotimento sono in relazione all’età del bambino (più è piccolo e più sono gravi) e alla violenza con cui il lattante è stato scosso. Il bambino può subire danni permanenti, anche molto gravi, come ritardi a livello neurologico. I sintomi più comuni della sindrome sono inappetenza, irritabilità, difficoltà di suzione e fratture di costole e ossa.