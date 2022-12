Midterm USA: in Georgia vincono i democratici con Raphael Warnock

I cittadini statunitensi sono stati richiamati a votare per rinnovare la Camera dei rappresentati e parte del Senato: in Georgia vince il candidato democratico, sconfitto il protégé di Donald Trump.

Sono iniziate negli USA le elezioni midterm, ovvero quella votazione che viene fatta due anni dopo l’elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti.

In queste ore, sono arrivati i risultati del ballottaggio in Georgia, dove vince il reverendo Raphael Warnock, democratico, contro il repubblicano Herschel Walker.

I risultati delle Midterm in Georgia

L’appuntamento con le elezioni Midterm in USA si tiene ogni quattro anni, proprio come le elezioni presidenziali.

Sono due appuntamenti, che, però vengono alternati, in modo da arrivare sempre di due anni in due anni.

Queste elezioni a “medio termine” servono a confermare i membri della Camera dei rappresentanti, ovvero 435 deputati, e un terzo dei membri del Senato.

Un appuntamento molto sentito, di cui si parla molto in queste ore, soprattutto perché le Midterm rappresentano uno specchio della situazione politica negli USA, un modo utilissimo per capire come stanno andando le cose per il Presidente in carica.

Un test importantissimo per repubblicani e democratici negli Stati Uniti, che in queste ore si sono sfidati in Georgia, uno degli stati del Sud.

Il “duello” era tra il repubblicano Herschel Walker, seguace di Donald Trump, e il democratico reverendo Raphael Warnock.

Quest’ultimo ha stravinto, conservando quindi il suo seggio al Senato, rafforzando così la maggioranza dei democratici.

Una vittoria molto importante anche per Joe Biden che, nonostante si sia tenuto lontano dalla campagna elettorale in Georgia, sarà sicuramente soddisfatto del risultato.

Anche l’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama è sceso in campo per il ballottaggio in Georgia, sostenendo i democratici con questo incoraggiamento:

Sono qui per dirvi che non possiamo mollare

Anche sua moglie Michelle è stata vista ad Atlanta per la presentazione del suo nuovo libro, approfittando per sostenere la campagna elettorale in Georgia, sostenendo il candidato democratico Warnock,

Chi è il reverendo Raphael Warnock

Il senatore democratico Raphael Warnock è la quarta volta che si candida in due anni e che viene eletto in Georgia, confermando così il suo seggio in Senato.

Warnock ha vinto la prima volta nel 2021 in un ballottaggio, contro la senatrice Kelly Loeffler.

La sua campagna elettorale, che a quanto pare ha riscontrato il tanto voluto successo, è stata basata su diversi valori come la religione, la giustizia sociale, puntando sulla sua competenza e sul suo carattere, additando anche il suo attuale avversario.

Infatti, Warnock ha puntato il faro sugli scandali che hanno coinvolto l’ex campione di football, che è stato accusato di violenza domestica e di aver costretto due donne ad abortire.