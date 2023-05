By

UE disdice forniture di vaccini alle case farmaceutiche: è stato siglato un accordo BioNTech-Pfizer per diminuire le forniture di vaccini.

Nonostante gli allarmi in arrivo dalla Cina sulla possibile diffusione di nuove varianti di Covid, l’UE ha deciso di disdire le forniture di vaccini. In fin dei conti, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato finita l’emergenza sanitaria. Il ritorno alla normalità è stato graduale e adesso ci sono troppi vaccini. Non ne occorrono più rispetto a prima.

L’Europa e la casa farmaceutica BioNTech-Pfizer hanno concluso un’intesa volta a ridurre i quantitativi di vaccini contro il Covid. È stato revisionato il terzo contratto di acquisto, che è stato siglato durante la pandemia. Le condizioni contrattuali sono state revisionate in seguito ai nuovi fabbisogni e tenendo conto del fatto che l’emergenza sanitaria è terminata. Quindi, le esigenze di vaccini non sono più le stesse rispetto al periodo pandemico.

Europa e BioNTech-Pfizer revisionano l’accordo sui quantitativi di vaccini

L’Europa punta a ridurre le dosi dei vaccini Covid: sono necessarie meno forniture e minori consegne ai Paesi UE. La casa farmaceutica e l’UE hanno concluso un’intesa volta a ridurre il numero di forniture dei vaccini contro il Covid. Il numero di dosi pattuito inizialmente può essere oggetto di conversione degli ordini, dietro la corresponsione di una tariffa.

La somma è oggetto di deduzione nel caso in cui si decida di approvvigionarsi di ulteriori dosi per il prossimo futuro e a seconda dei fabbisogni. L’intesa siglata tra la casa farmaceutica e l’UE prevede anche l’estensione temporale fino a quattro anni del periodo in cui gli Stati dell’UE potranno ricevere le dosi di vaccini, comprese quelle per le nuove varianti Covid.

Revisione terzo contratto tra UE e Pfizer

Il miglioramento della situazione e la fine dell’emergenza sanitaria, come stabilito anche dall’OMS, hanno portato ad avere un eccessivo numero di vaccini. La Commissione europea, per conto degli Stati membri dell’UE, aveva firmato due anni fa un contratto con la casa farmaceutica BioNTech-Pfizer per acquistare novecento milioni di dosi di vaccino. Circa 450 milioni di dosi sono state consegnate nel biennio 2021-2022, mentre l’altra metà nel 2023. Alla fine dell’anno 2022 il Dicastero della Salute ha chiesto esplicitamente di ridurre la fornitura di vaccini e di estendere il periodo di consegna. Bruxelles ha affermato che le intese di acquisto

“sono giuridicamente vincolanti e non possono essere modificati unilateralmente”.

Di conseguenza, sono stati avviati una serie di negoziati volti a raggiungere un accordo tra le parti, ovvero tra la casa farmaceutiche e l’UE. Grazie all’accordo, è prevista la possibilità di conversione delle dosi ordinate in una fase iniziale in ordini non vincolanti.

L’intesa raggiunta prevede che i Paesi dell’UE possano continuare ad approvvigionarsi e ad acquistare le dosi addizionali fino al quantitativo contrattato inizialmente per tutta la durata del contratto. È possibile che i paesi del blocco UE abbiano necessità di dosi di vaccini a seguito delle nuove varianti Covid e dell’evoluzione dello scenario epidemiologico.