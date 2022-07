L’Ucraina riprende l’attività nel Mar Nero per poter esportare grano

L’Ucraina, dopo l’intecessione diplomatica della Turchia, è riuscita a riprendere l’attività d esportazione del grano in tre porti del Mar Nero. Il ministro della Difesa turco inaugura ad Istanbul il centro di coordinamento per lo sblocco del cereale e stima che nei prossimi giorni riprenderanno gli scambi marittimi.

La Marina ucraina ha annunciato mercoledì la ripresa delle attività in tre porti del Mar Nero – Odessa, Chornomorsk e Pivdeni – per riesportare grano dopo l’accordo che Mosca e Kiev hanno firmato separatamente la scorsa settimana per il suo rilascio. Intanto, a Istanbul, il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, ha inaugurato il centro di coordinamento che supervisionerà l’applicazione del patto e ha calcolato che nei prossimi giorni torneranno i traffici marittimi.

Il centro logistico, installato presso l’Università Nazionale per la Difesa, controllerà le partenze da questi tre porti ucraini ed effettuerà ispezioni alle navi in ​​arrivo per assicurarsi che non portino armi. Akar è stato l’unico a parlare in un breve atto a cui hanno partecipato Ucraina, Russia e Turchia – il Paese con cui i primi due hanno firmato accordi simmetrici di non farlo tra loro – e l’Onu, mediatore e supervisore.

Il ministro ha stimato a 25 milioni di tonnellate il grano in attesa di essere esportato e ha precisato che “prosegue la preparazione e la progettazione delle prime navi cariche di grano che lasceranno i porti ucraini”. È stato anche convinto che “il lavoro svolto nel centro di controllo contribuirà a superare la crisi alimentare che colpisce il mondo intero, soprattutto abbassando i prezzi”.

Da quando le navi sono state bloccate alle banchine lo scorso febbraio, l’inflazione imperversa nei paesi in via di sviluppo, che secondo l’Onu hanno sopportato il peso maggiore della mancanza di grano e dell’aumento dei prezzi dei suoi derivati.

Il ministro ha spiegato che il centro registrerà e monitorerà la partenza delle navi commerciali via satellite, internet e altri mezzi e che agirà in ogni momento in coordinamento con le parti e con le Nazioni Unite. Ha anche aggiunto che le navi saranno controllate da squadre di ispezione congiunte nei porti ucraini e all’arrivo nei porti turchi. In questo momento, ha assicurato, “non c’è bisogno di sminamento” per l’adempimento dell’accordo.

Il contratto ha una validità di 120 giorni, prorogabili automaticamente, salvo rigetto di una delle parti. Nello stesso spazio, nel campus universitario, convivono i rappresentanti russo e ucraino che controlleranno il rispetto dell’accordo. “Hanno conversazioni nel campus. Mangiano insieme qui”, ha detto all’agenzia Reuters una fonte ufficiale turca, osservando che i rapporti si sono inteneriti dalla firma dell’accordo, nel cui negoziato le delegazioni hanno scelto di non vedersi faccia a faccia.

“L’elemento principale che dobbiamo considerare è la sicurezza della navigazione delle navi”, uno dei principali obiettivi dell’Onu affinché l’accordo abbia successo e consenta l’arrivo di grano nei porti di tutto il mondo, ha poi evidenziato. alla stampa il rappresentante delle Nazioni Unite, Frederick Kenney. L’inaugurazione del centro di controllo offre una luce in fondo al tunnel per risolvere un problema che è andato crescendo dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, il 24 febbraio, e dalla presa di posizione russa nel Mar Nero.

Prima della guerra, l’Ucraina forniva ai mercati mondiali il 10% di grano, il 16% di mais e circa la metà di olio di girasole. In base all’accordo, le navi commerciali avranno libero passaggio per attraversare il Mar Nero senza che le fregate russe si mettano sulla loro strada.

Nell’accordo sono incluse anche le infrastrutture portuali, ma meno di 24 ore dopo la firma, la Russia ha bombardato il porto ucraino di Odessa e la comunità internazionale temeva che ciò avrebbe significato la fine del patto. “Non importa quello che la Russia dice e promette, troverà il modo di non attuare l’accordo”, ha risposto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.