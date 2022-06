L’Ucraina persegue 80 sospettati per crimini di guerra

La Procura Ucraina ha inoltre individuato circa 600 possibili autori del reato di aggressione, tra cui politici, alti ufficiali militari e propagandisti.

L’Ucraina vuole condannare tutti i criminali di guerra

L’Ucraina sta perseguendo 80 sospetti russi per crimini di guerra, alcuni in contumacia, ha detto martedì il procuratore generale del paese, Irina Venediktova, in una conferenza stampa all’Aia. A sua volta, ha individuato circa 600 sospetti del reato di aggressione, chiamato anche contro la pace e uno dei principali reati del diritto penale internazionale.

L’elenco comprende “politici, alti ufficiali militari e propagandisti”, ha specificato. Il pm ha indicato di avere sul tavolo anche “più di 20 casi di trasferimento forzato di cittadini, compresi i minori, in Russia” e ha ritenuto molto importante indagare sull’estremo dei bambini, perché “forzare la loro partenza in un altro territorio è una delle ipotesi di genocidio.

Se si dimostrasse che Mosca lo ha fatto, servirebbe a denunciare che è stato commesso il più grande crimine della giustizia internazionale.Il crimine di aggressione, illustrato dall’invasione russa dell’Ucraina, fa parte dello Statuto di Roma, che sostiene il lavoro della Corte penale internazionale (CPI).

Poiché la Russia non è un membro di questo tribunale, gli alti funzionari politici o militari a cui fa riferimento il procuratore ucraino non possono essere processati mentre sono al potere. Sebbene nessuno sia immune alla CPI, Mosca non ne riconosce la giurisdizione. Ma, in questo modo, le prove non andranno perse.

Secondo il pm si può parlare di una vasta gamma di crimini commessi durante la guerra nel suo Paese, “come la distruzione di infrastrutture civili, o la tortura, ma non abbiamo accesso all’intero territorio”. Per questo motivo, la sua squadra ha fatto di tutto per intervistare i testimoni che si trovano all’interno dell’Ucraina e anche quelli che si sono rifugiati nei paesi confinanti.

15mila indagati per crimini di guerra

Insieme alla sezione militare e diplomatica, la guerra in Ucraina ha avviato un fronte giudiziario su scala internazionale, e lo ha reso la procura Venediktova nel corso di una conferenza stampa presso la sede di Eurojust, l’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria, in cui il numero di casi indagati dalla Procura per possibili crimini di guerra è stato stimato in 15.000 dall’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio.

Accompagnata, tra gli altri, da Karim Khan, procuratore capo della Corte penale internazionale, ha chiesto “giustizia e legge per proteggere le persone da queste guerre e da possibili dittatori”. Nella stessa apparizione, Khan ha assicurato che “non c’è dicotomia tra collaborazione e indipendenza della magistratura, perché non implica competizione”.

Si è poi dichiarato “sostenitore della giustizia universale [che può essere esercitata da paesi in cui non è in corso un conflitto armato] perché ciò dimostra che lo stato di diritto non è solo di giuristi o istituzioni”. “È per il popolo”, ha condannato.Venediktova ha evidenziato l’importanza del sostegno delle autorità giudiziarie internazionali e dell’espressa collaborazione della Corte penale internazionale con il Joint Investigation Team (JIT).

“Saremo in grado di inviare le prove che raccogliamo al tribunale in modo che possa procedere, se possibile, quando non possiamo farlo”, ha spiegato. La SIC è stata creata lo scorso marzo dalla Polonia, dalla Lituania e dalla stessa Ucraina per scambiare informazioni e facilitare le indagini sui crimini di guerra e contro l’umanità.

Entrambi fanno parte, insieme al genocidio, dei crimini fondamentali contemplati dalla giustizia internazionale. Martedì, presso la sede dell’Eurojust, è stato annunciato che Estonia, Lettonia e Slovacchia si sono unite al gruppo investigativo congiunto. Sebbene l’Ucraina non faccia parte di Eurojust, dal 2018 Kiev ha un pubblico ministero che funge da collegamento.

“La decisione di creare la JIT è stata presa in questa sede solo sei giorni dopo l’inizio del conflitto in Ucraina. Poi la Corte penale internazionale si è unita come partecipante, e ora lo fanno altri tre membri dell’Unione europea. Ciò dimostra che la guerra in Ucraina sarà il conflitto armato più documentato fino ad oggi”, ha affermato Ladislav Hamran, presidente di Eurojust.

Il 19 maggio, inoltre, la sessione plenaria del Parlamento europeo ha approvato la revisione del regolamento dell’agenzia giudiziaria. Si tratta di poter raccogliere, archiviare, analizzare e condividere le prove dei crimini perpetrati in Ucraina. I poteri di Eurojust includono i crimini internazionali, ma non di questa portata. Ecco perché ha bisogno di copertura legale per poter collaborare con le autorità nazionali competenti e anche con il Tribunale di primo grado.