L’isola di Pasqua riapre dopo due anni di Lockdown

Il sindaco della bellissima enclave cilena della Isola di Pasqua, avverte di non avere fondi per assumere personale addestrato o riparare il parco nazionale dopo 28 mesi di chiusura.

Ci sono problemi nel paradiso di Rapanui. La tanto attesa riapertura dell’Isola di Pasqua (Cile), prevista per il 4 agosto dopo quasi due anni e mezzo di chiusura a causa della pandemia, vede le autorità locali afflitte da “incertezza” e “apprensione”. Dei 7.700 abitanti, più di 2.000 hanno lasciato il mitico e paradisiaco territorio da quando è stato interrotto il turismo, principale sostentamento economico del 71% della popolazione.

Tensioni e difficoltà per la riapertura della Isola di Pasqua

Oltre alla mancanza di manodopera qualificata, il sindaco Pedro Edmunds afferma di non avere i fondi per riparare e pulire il parco nazionale, dove vivono i suoi misteriosi guardiani, i “moai”. Critico della risposta del governo di Gabriel Boric al complesso scenario, Edmunds sostiene che “dicono di fare delle cose, ma non le vedono”. La riapertura della minuscola isola triangolare sarà graduale.

Durante i primi due mesi, verranno ripristinati due voli commerciali a settimana, di 300 persone ciascuno, un terzo dei passeggeri prima della pandemia. La capacità dell’hotel, al 45% secondo l’ufficio turistico, resiste più che al flusso iniziale. Ci sono quasi 2.500 letti disponibili in luoghi che vanno dalle cabine agli hotel di lusso sull’isola, nominati uno dei “50 Great Places” da visitare quest’anno, secondo una recente pubblicazione della rivista Time.

Il magazine ha evidenziato la sua “cultura resiliente”, su come hanno è riuscito a sopravvivere durante la pandemia. Solo 11 delle 24 località turistiche entreranno in funzione, tra cui Anakena, la spiaggia di sabbia bianca e il mare di lapislazzuli; la cava di Rano Raraku, culla della storia dell’isola; e Ahu Akivi, il sito iconico in cui si trovano sette moai, scolpiti nel tufo vulcanico.

“Non possiamo mantenere tutti i siti aperti perché dovremmo assumere molte persone. Man mano che il turista paga i biglietti, questi verranno reinvestiti in risorse umane”, spiega Uko Tongariki Tuk, capo del dipartimento del turismo dell’isola. Si chiarisce, tuttavia, che Rapa Nui soddisferà le aspettative dei viaggiatori. Chiuso il rubinetto della principale fonte di cambio, la disoccupazione nell’area ha raggiunto il 58%.

“La gente ti guarda e non ti parla più. Sono muti. È doloroso vivere in un luogo idilliaco e con le persone che trascinano i piedi”, lamenta il sindaco, che dal 1994 ricopre la carica da cinque legislature. Prima della pandemia, l’Isola di Pasqua riceveva 156.000 visitatori annuali, il che si traduce in 120 milioni di dollari (119 milioni di euro) per la sua economia. Per far fronte alla disoccupazione, il comune ha creato il programma Pro Employment, che ha dato lavoro a più di 800 persone.

Sono guide turistiche, cuochi o autisti di autobus che ora trascorrono part-time a pulire la costa, piantare frutteti o svolgere attività culturali, descrive Tongariki Tuk. Il ministero dell’Economia ha annunciato la scorsa settimana un fondo di 700mila dollari (694mila euro) per la riattivazione delle piccole imprese (PMI), soprattutto nei settori del turismo, della cultura e dell’imprenditoria femminile.

La comunità imprenditoriale dell’isola è in bancarotta

“La comunità imprenditoriale è in bancarotta, fino alle ginocchia indebitata con le banche, non devono ricominciare da capo. Ma è quello che c’è. Mi colpisce il Ministero dello Sviluppo Sociale, che fa capo all’Ente Nazionale per lo Sviluppo Indigeno (Conadi). Trattandosi di un territorio indigeno al 100%, Conadi può aiutare, ma eccoli lì, in silenzio”, dice Edmunds.

Il predetto ministero sostiene con una mail che da metà aprile mantengono “la comunicazione diretta con le autorità” dell’isola e che il 29 dello stesso mese hanno rivisto gli accordi in essere con Conadi e “la disponibilità ad aumentare tali importi e promuovere nuovi progetti” tra gli impegni proposti dal Comune.

“Ad oggi il ministero continua ad attendere la risposta delle autorità locali”, affermano.il grande freno Uno dei grandi freni alla riapertura dell’isola prima era il debole sistema sanitario di cui dispone il territorio, parte della regione cilena di Valparaíso, situata a 3.600 chilometri di distanza. L’isola di Pasqua ha un solo ospedale con 18 posti letto e solo quattro di loro con ventilatore meccanico.

Quando c’è un paziente gravemente malato, trascorrono almeno 15 ore dal momento della notifica fino a quando un aereo dell’ambulanza può lasciarlo in un ospedale sulla terraferma. In tempi di pandemia il rischio era troppo alto, soprattutto quando la popolazione non aveva raggiunto l’80% dei vaccinati. A fine marzo il comune ha inviato un documento al Governo chiedendo 2,5 milioni di dollari (2,4 milioni di euro) al mese per rafforzare il sistema sanitario e altri 4 milioni (3,9 euro) per riattivare il Parco Rapa Nui, di 7.000 ettari.

Per quanto riguarda quest’ultima la situazione “non è cambiata di un millimetro” da quando è arrivata la nuova Amministrazione. “Non ci sono soldi per assumere persone”, avverte il sindaco. Per quanto riguarda il sistema sanitario, domenica scorsa Edmunds ha tenuto un “flash meeting” con il Sottosegretario alla Salute e vari esperti, in cui “hanno discusso della decisione di investire nell’area di emergenza dell’ospedale, cosa che deve avvenire”. il sindaco. “Solo alla fine di giugno hanno cominciato a prendere sul serio la questione. Questo ci fa stringere lo stomaco e più paure di fronte all’apertura”, confessa il sindaco, che afferma di non avere nuovi incontri con il Governo all’ordine del giorno.