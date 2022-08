Long Covid: la sbornia infinita che colpisce milioni di persone

La ricerca più raffinata sulla prevalenza del covid persistente mette il numero di persone che ne soffrono intorno al 13%. Gli esperti chiedono più unità di cura per trattare “un problema di salute urgente”.

La pandemia del covid ha lasciato un’ombra lunga e misteriosa che mette sottosopra gli scienziati: il covid persistente. Un amalgama di sintomi che durano nel tempo – ce ne sono più di 200 diversi identificati – che alcune persone sperimentano dopo aver superato l’infezione da covid. La comunità scientifica non sa con certezza perché persistono certe sequele, né chi le subirà, né per quanto tempo.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha già definito una definizione di covid persistente — “condizione post-covid”, la chiama — per affinare la diagnosi e negli ospedali spuntano consulenze più o meno improvvisate per prendersi cura delle persone colpite. Ma pazienti e operatori sanitari continuano a nuotare in un mare di incertezza. Per non sapere, non si sa quante persone siano colpite.

Lo studio di prevalenza più raffinato fino ad oggi, pubblicato giovedì su The Lancet, suggerisce che un adulto su otto infetto da coronavirus ha sintomi persistenti, ma ha anche i suoi limiti. Gli esperti chiedono più unità di ricerca e assistenza per “un problema di salute urgente”. Vicky Béjar, 47 anni, è stata presa dal covid all’inizio della pandemia, nel marzo 2020. Ha iniziato con sintomi digestivi, febbre, stanchezza, mal di testa, affaticamento… Passarono i mesi e tutto quel quadro clinico continuava, giorni migliori e peggio giorni, ma non fu più lo stesso. Il covid persistente l’accompagna da allora.

“Ho ancora la febbre sopra i 38 gradi, tachicardia, bradicardia, stanchezza e lieve deterioramento cognitivo: sono ragioniere, ho un’azienda di famiglia in cui mi sono occupato di questioni amministrative e non posso lavorare. Ora sto riimparando la tabellina. Le questioni numeriche e organizzative per me sono difficili, ho una nebbia mentale che non mi permette di concentrarmi”, dice.

Gli esperti differenziano le sequele di malattie gravi, come l’insufficienza respiratoria dopo essere stati sottoposti a terapia intensiva con una grave polmonite – il danno si vede dagli esami radiologici – da quelle condizioni aspecifiche che spesso persistono nelle persone che hanno superato leggermente il covid. In quest’ultimo, di solito non ci sono segni fisici o organi colpiti, il che complica la diagnosi.

Nel suo caso, Béjar, residente a Montcada i Reixac, a Barcellona, ​​​​è “fortunata”, dice, di essere sotto il controllo dell’unità specializzata dell’ospedale tedesco Trias i Pujol di Badalona, ​​che la controlla , ma denuncia i “maltrattamenti istituzionali” del sistema: “Non ci ascoltano”. Lorenzo Armenteros, portavoce della Società Spagnola dei Medici di Medicina Generale, si rammarica del sospetto di alcuni colleghi che “ancora non credono che questo quadro esista”: “Si tratta di un’esigenza sociale e di un importante problema epidemiologico. Devi curarlo”, fosso.

La definizione dell’OMS chiarisce già che si tratta di sintomi che “durano almeno due mesi e non possono essere spiegati da una diagnosi alternativa”. Sulla stessa linea è anche la definizione concordata dall’Istituto di Sanità Carlos III (ISCIII), sebbene non indichi una durata. “Quello che è chiaro è che qualcosa sta accadendo”, afferma Antoni Serrano, psichiatra del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu e ricercatore presso il Center for Biomedical Research in the Public Health Network, che ha partecipato allo studio ISCIII.

L’Osservatorio europeo dei sistemi e delle politiche sanitarie dell’OMS ha sottolineato nel 2021 che un quarto delle persone infette ha continuato ad avere sintomi fino a un mese dopo la diagnosi e il 10% era ancora colpito 12 settimane dopo. Uno studio ha ridotto questa cifra al 2,3% e un’altra indagine ha sollevato la presenza di almeno un sintomo ricorrente nel 73% delle persone infette.

Un sondaggio di giugno dei Centers for Disease Control (CDC) degli Stati Uniti ha riportato che un adulto su cinque che aveva sofferto di covid aveva sintomi persistenti.Non è così facile misurare la prevalenza di una condizione clinica con un quadro così variabile e sintomi talvolta non specifici.

Il periodo di tempo che viene misurato, la popolazione oggetto di studio o i sintomi utilizzati per definire la condizione covid persistente influenzano questa variabilità, sottolinea Aranka Ballering, autrice dell’articolo di The Lancet e ricercatrice presso il Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Groningen (Paesi Bassi ): “Molti studi hanno valutato solo se i sintomi delle persone fossero presenti in un determinato momento dopo la loro diagnosi di covid.

Tuttavia, alcuni sintomi legati al post-covid sono molto comuni (ad esempio mal di testa, stanchezza) e le persone li sperimentano regolarmente, anche se non sono malate. Inoltre, alcuni sintomi possono anche essere causati da cambiamenti stagionali, ad esempio naso che cola o starnuti possono essere causati da rinite allergica piuttosto che da covid. Ciò implica che abbiamo bisogno di popolazioni di controllo adeguate se vogliamo stimare bene la prevalenza del post-Covid”.

Nella loro ricerca, hanno seguito più di 76.000 persone tra marzo 2020 e agosto 2021 con questionari di routine. Di questi, 4.231 partecipanti sono stati infettati da COVID durante lo studio e sono stati abbinati a 8.462 persone di età e sesso simili, a cui non è mai stato diagnosticato il COVID durante quel periodo.

“Abbiamo incluso un gruppo di controllo di persone covid-negative, che ci ha permesso di prendere in considerazione gli effetti delle misure di salute pubblica (come il confinamento, l’educazione domiciliare…) sui sintomi somatici, ma ci ha anche permesso di tenere conto dei sintomi dovuti a cambi stagionali.

In secondo luogo, poiché il nostro studio è uno studio di coorte di popolazione generale, abbiamo raccolto informazioni sulla salute delle persone anche prima che fosse loro diagnosticato il covid. Questo ci ha permesso di valutare se le persone hanno avuto un aumento della gravità dei sintomi dopo la diagnosi di COVID, rispetto a prima della diagnosi”. I partecipanti, spiega il ricercatore, hanno funzionato “come il proprio controllo”.

“Ci ha permesso di vedere se i sintomi da tre a cinque mesi dopo la diagnosi di Covid-19 fossero di gravità peggiore rispetto a prima o una continuazione di sintomi preesistenti”.La ricerca conclude che un adulto su otto che ha avuto covid (12,7%) nella popolazione generale presenta sintomi a lungo termine a causa dell’infezione da coronavirus. I principali sintomi segnalati sono stati soprattutto perdita dell’olfatto e/o del gusto (anosmia e ageusia) e dolore muscolare, sebbene fossero frequenti anche dolore toracico, mancanza di respiro, formicolio e stanchezza.