Il gruppo di hacker chiamato Volt Typhoon, che stando alle notizie emerse è sostenuto direttamente dal governo cinese, è stato accusato di condurre operazioni di spionaggio informatico contro obiettivi negli Stati Uniti. Tutto questo emerge durante un percorso diplomatico che la Cina ha intrapreso per avvicinarsi alle potenze internazionali sia orientali che occidentali.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha emesso un avvertimento riguardante la capacità della Cina di condurre attacchi informatici contro le infrastrutture critiche degli Usa, tra cui oleodotti, gasdotti e sistemi ferroviari. Questo avviso è stato emesso dopo che i ricercatori hanno scoperto che un gruppo di hacker cinesi stava spiando tali reti.

Il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller ha dichiarato, in una conferenza stampa giovedì 25 maggio, che l’intelligence degli Stati Uniti ritiene che la Cina abbia quasi certamente la capacità di condurre attacchi informatici che potrebbero interrompere i servizi infrastrutturali critici negli Usa, tra cui oleodotti, gasdotti e sistemi ferroviari. Ha sottolineato inoltre l’importanza della vigilanza da parte del governo Usa e della rete pubblica per prevenire tali attacchi.

Allerta sulle attività di spionaggio della Cina negli Stati Uniti

Un avviso è stato emesso dalle agenzie di sicurezza informatica e di intelligence dei “Five Eyes” – Stati Uniti, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito – riguardante il gruppo di spionaggio noto come “Volt Typhoon”, identificato da Microsoft.

Secondo quanto affermato dai ricercatori di Microsoft, il gruppo di spionaggio Volt Typhoon sta sviluppando capacità che potrebbero interrompere l’infrastruttura di comunicazione critica tra gli Stati Uniti e la regione asiatica durante le crisi future. Questa azione potrebbe essere stata attuata a causa delle crescenti tensioni tra Cina e Usa su questioni come Taiwan.

Microsoft ha riferito che la campagna di Volt Typhoon si basa su attacchi “viventi di terra“, ovvero malware senza file che utilizzano programmi esistenti per eseguire gli attacchi invece di installare i propri file. Inoltre, il gruppo si fonde con la normale attività di rete, instradando i dati attraverso dispositivi di rete domestici e aziendali come router, firewall e VPN, il che rende estremamente difficile rilevare la loro attività.

Il gruppo di hacker ha preso di mira organizzazioni di infrastrutture critiche nel territorio di Guam nel Pacifico degli Stati Uniti, sfruttando dispositivi FortiGuard della società di sicurezza Fortinet per penetrare nei propri obiettivi, come riferito da Microsoft.

La US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ha dichiarato separatamente di essere al lavoro per comprendere l’entità delle potenziali intrusioni e gli impatti associati. Questo aiuterebbe l’agenzia a fornire assistenza dove necessario ma anche a comprendere più efficacemente le tattiche utilizzate da questo avversario. L’assistente direttore esecutivo della CISA Eric Goldstein ha confermato queste informazioni all’agenzia di stampa Reuters.

Secondo il ricercatore Marc Burnard, la cui organizzazione Secureworks si è occupata di diverse intrusioni legate a Volt Typhoon, molti metodi tradizionali di rilevamento, come gli antivirus, non riescono a individuare queste intrusioni. Burnard ha inoltre affermato che Secureworks non ha riscontrato prove di attività distruttive da parte di Volt Typhoon, ma che gli hacker si sono concentrati sul furto di informazioni che avrebbero potuto fornire dettagli sulle attività militari degli Stati Uniti.

Il governo cinese ha definito la recente avvertenza congiunta emessa dagli Stati Uniti e dai suoi alleati una “campagna di disinformazione collettiva”.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha dichiarato ai giornalisti che gli avvertimenti emessi dai Five Eyes avevano lo scopo di promuovere la loro alleanza di intelligence e che gli Stati Uniti erano i colpevoli degli attacchi informatici.

Mao ha definito il rapporto “estremamente poco professionale” e ha affermato che mancano prove a sostegno delle accuse. Ha definito il rapporto come un lavoro di “forbici e incolla”. Inoltre, Mao ha accusato gli Stati Uniti di essere l’impero dell’hacking.

Questo nuovo scandalo sicurezza e spionaggio che coinvolge Cina e Stati Uniti potrebbe minare il percorso diplomatico che sta portando avanti il governo cinese, per imporsi nella scena diplomatica riguardo al conflitto in Ucraina ma mirando inoltre alla scena economica e commerciale, che da sempre è una priorità cinese. Il sostegno alla risoluzione del conflitto viene riportato in ogni occasione utile e la pace sembra essere diventata il biglietto da visita delle autorità di Pechino.

Il tour diplomatico dell’inviato speciale di Pechino per la crisi in Ucraina

Li Hui, inviato speciale cinese per la crisi ucraina, si recherà oggi 26 maggio a Mosca l’ultima tappa del suo primo e lungo tour diplomatico per trovare una soluzione politica al conflitto tra Russia e Ucraina. Nominato il mese scorso dal presidente cinese Xi Jinping dopo una conversazione telefonica con il presidente ucraino Zelensky, Li ha già visitato Kiev, Varsavia, Parigi e Berlino per esplorare le possibilità e promuovere la formula di Pechino per la pace.

Durante il suo incontro con il vice ministro degli Esteri polacco Wojciech Gerwel, Li Hui ha ribadito l’impegno della Cina a favore dei colloqui di pace per risolvere il conflitto tra Russia e Ucraina sulla base del documento formulato da Pechino. Il diplomatico Cinese ha dichiarato che la Cina è disposta a rafforzare il dialogo con tutte le parti per accumulare gradualmente consenso e gettare solide basi per il cessate il fuoco.

Negli incontri di Parigi e Berlino, Li ha sottolineato l’importanza di raggiungere accordi politici e ha cercato il consenso internazionale. Durante l’incontro con il direttore generale degli Affari Politici e di Sicurezza del ministero degli Esteri francese Frederic Mondoloni, la Cina ha indicato che il consenso si sta gradualmente accumulando, ma Parigi ha sottolineato la piena responsabilità della Russia nella guerra e ha espresso la convinzione che Pechino possa giocare un ruolo costruttivo con la sua visione per il ritorno a una giusta e duratura pace in Europa in linea con il diritto internazionale, in particolare sulla sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina.

La tappa di Mosca conclude la missione dell’inviato cinese per gli Affari Eurasiatici, che ha cercato di promuovere la soluzione politica del conflitto tra Russia e Ucraina sulla base della formula di Pechino. La Cina ha sottolineato l’importanza del dialogo e del consenso internazionale per raggiungere una soluzione duratura al conflitto.

Gli sforzi per trovare una soluzione politica al conflitto tra Russia e Ucraina risentono dei sospetti riguardanti i rapporti tra Cina e Russia. Durante la visita a Pechino del primo ministro russo Mishustin i riflettori erano puntati sui legami tra i due paesi.

La Cina non ha mai condannato l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e non fa mistero dei suoi legami con Mosca. L’intesa tra il presidente cinese Jinping e il leader del Cremlino Putin è stata celebrata anche durante la visita di Xi a Mosca. Questi legami suscitano preoccupazioni tra alcuni osservatori internazionali, che temono una possibile alleanza tra Cina e Russia che potrebbe minacciare la stabilità regionale e globale.

Ieri il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che Cina e Russia devono “sostenersi fermamente a vicenda sugli interessi fondamentali” e approfondire la loro cooperazione. Pechino ha sempre difeso la propria cooperazione con Mosca come “normale” e ha respinto le accuse di altri paesi, in particolare del G7, che ha preso di mira la Cina e la Russia nel suo ultimo vertice a Hiroshima. Le autorità cinesi sostengono che la sua cooperazione con il Cremlino “non prende di mira terze parti” mentre il G7 “diffama e attacca” la Cina.

La contrapposizione tra Cina e Russia da un lato e il G7, in particolare gli Stati Uniti, dall’altro è netta. Pechino difende la propria cooperazione con la Russia come una questione di interessi comuni e di stabilizzazione della regione, mentre gli Stati Uniti e il G7 accusano la Cina di violazioni dei diritti umani, pratiche commerciali sleali e di minacciare la sicurezza nazionale e internazionale.

È interessante osservare che il Segretario generale aggiunto per gli Affari politici e Direttore politico del Servizio europeo per l’azione esterna Enrique Mora ha ricevuto ieri a Bruxelles l’inviato speciale del governo cinese per gli Affari eurasiatici Li Hui. Questo incontro è un segnale dell’importanza che l’Unione Europea attribuisce alla risoluzione pacifica del conflitto e alla cooperazione internazionale per raggiungere questo obiettivo. Sia l’Unione Europea che la Cina hanno un interesse comune nella stabilità e nella pace nel continente eurasiatico, e la cooperazione tra le due parti potrebbe essere importante per raggiungere questi obiettivi.