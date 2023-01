L’isola veneziana di Poveglia è in vendita: i cittadini provano a comprarla

L’isola veneziana di Poveglia è in vendita e i cittadini provano a comprarla per farla diventare un parco.

In realtà sono ben due le isole in vendita, così come già è successo in passato.

Isola di Venezia in vendita

La laguna di Venezia è di nuovo al centro delle discussioni perché ha messo in vendita alcune isole. In passato era già successo e ora le protagoniste sono l’isola di Sant’Andrea e quella di Poveglia.

In particolare, i residenti si stanno organizzando per comprare quest’ultima in modo da farla diventare un bellissimo parco pubblico. Già sono state altre in passato le isole veneziane cedute o concesse ai privati, per fini ricettivi.

I cittadini non sono mai d’accordo quando si verifica qualcosa del genere e stavolta hanno deciso di fare un passo importante per non perdere l’ennesima parte della città, specialmente perché anche il turismo perderebbe molto.

I residenti vorrebbero provare a riprendere le isole che al momento sono in vendita, in particolare il bando per acquistare quella di Sant’Andrea scadrà il 1 febbraio del 2023.

La notizia ha allarmato le associazioni a tutela del territorio, che ora denunciano la volontà dell’Agenzia del demanio di lasciare troppa libertà ai privati. Come spiegato dallo scrittore e attivitst in tema ambientale, Flavio Cogo ad alcuni quotidiani locali, la paura è che un privato possa limitare la fruibilità al pubblico e rovinare il paesaggio, soprattutto se la volontà è quella di creare un resort per i turisti.

“sarebbe come permettere a chiunque di acquistare il colosseo”

ha affermato Cogo.

La situazione di Poveglia

Come Sant’Andrea anche Poveglia è in vendita e il bando scade sempre il 1 febbraio, data del termine delle offerte. Per salvare questo bellissimo luogo è nata nel 2014 un’associazione di nome “Poveglia per tutti“, che si oppone alla privatizzazione e vuole prendere in gestione la zona.

L’anno di nascita di questa associazione coincide con la prima volta in cui Poveglia venne messa in vendita per la prima volta con una base d’asta che addirittura partiva da 0 euro.

Anche in quel caso i cittadini si allearono per raccogliere i fondi necessari e diventare i proprietari. L’iniziativa fu un successo, infatti vennero raccolti 450mila euro e ci furono moltissime adesioni, tuttavia lo sforzo non fu sufficiente per raggiungere l’obiettivo.

All’asta partecipò la Umana Spa che con un’offerta di più di 500mila euro, si aggiudicò l’isola per realizzare un centro per disturbi alimentari. Per l’Agenzia del demanio però nessuna offerta poteva essere considerata giusta e così qualche anno dopo Poveglia è tornata di nuovo sul mercato.

L’associazione ha già riferito che il denaro raccolto verrà reinvestito in una nuova asta per tentare di evitare che diventi privata. Si punta ora a farla diventare un bel parco che faccia fiorire le attività economiche e commerciali.