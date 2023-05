L’Intelligenza Artificiale mette a rischio 300 milioni di posti di lavoro

Continua il dibattito sull’Intelligenza Artificiale, collegato per forza di cose alla questione dei posti di lavoro, che sono a rischio.

Questo sta succedendo già adesso, in un periodo in cui l’Intelligenza Artificiale è solo agli inizi. Tuttavia si è integrata molto bene negli uffici e in mezzo a noi, moltiplicando la produzione se associata alla forza lavoro umana. Però il progresso tecnologico porta a un rovescio della medaglia che da tempo, già da quando se ne iniziò a parlare per la prima volta, preoccupa tutti.

L’Intelligenza Artificiale mette a rischio i posti di lavoro

Fa passi da giganti l’Intelligenza Artificiale, che sta diventando parte integrante delle tecnologie di diversi settori. Questo significa che molti posti di lavoro sono messi a rischio perché con i nuovi sistemi, le produttività aumenta e così c’è chi teme per il proprio posto.

“fra qualche anno diremo che il 2023 è stato l’inizio della quarta rivoluzione industriale”

ha detto Massimo Ruffolo, ricercatore del Cnr e fondatore di Altilia, azienda importante in questo settore, dove ha sviluppato algoritmi in grado di automatizzare l’analisi dei documenti. Mettendo a paragone la stessa tipologia di lavoro, è emerso che un essere umano impiega giorni per effettuare un lavoro che questo algoritmo esegue in un paio d’ore.

Bello sì ma anche allarmante, perché a questo punto quella persona si domanderà quale è il suo ruolo in azienda se un robot lavora meglio di lui.

Oltre che estrarre dati, l’IA ragiona sempre meglio, addirittura ChatGPT ha spiegato come questi sistemi siano in grado di generare parole e immagini.

Ruffolo ha detto che questi nuovi strumenti hanno il potere di liberare il tempo e la creatività delle persone ma è chiaro che per fare le stesse operazioni ci vorrà meno forza lavoro. A fare eco alle sue parole sono state anche le prime multinazionali, che hanno di fatto confermato quella che è la paura di tanti lavoratori.

Ad esempio, entro il 2023 British Telecom sostituirà 10mila dipendenti con sistemi che integrano l’Intelligenza Artificiale, Ibm ne rimpiazzerà 7.800. È iniziata dunque una nuova era e se davvero l’IA si confermerà una tecnologia generale come il Pc, la trasformazione del lavoro accelererà e a tal proposito sono arrivate anche le prime stime.

La banca d’affari Goldman Sachs prevede che 300 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo saranno soggetti all’automazione. OperAi invece scende più nello specifico. L’azienda che ha creato Chat GPT ha detto che due lavoratori su 10 vedranno rivoluzionata almeno la metà delle proprie mansioni.

Come lavorerà l’Intelligenza Artificiale? Difficile dirlo con precisione ma i primi dati parlano di un’automazione che si sposterà dalle fabbriche agli uffici. In un call center, uno dei settori dove i Chatbot sono entrati per primi, c’è stato un salto pazzesco.

A dirlo è Gianluca Ferranti, a capo dell’innovazione globale di Covisian, azienda che opera nel settore, precisando che il problema semmai è che questi sistemi dialogano troppo. Raccontando le due facce dell’IA ha detto che supporta il lavoro umano ad esempio suggerendo in tempo reale l’impatto di una determinata azione. Dall’altro lato però è vero anche che questa tecnologia può sostituire l’essere umano per alcuni compiti, pensiamo ad esempio all’assistente virtuale nelle app delle compagnie telefoniche o negli e-commerce, dove si viene assistiti dall’IA anche se poi è possibile parlare direttamente con un operatore umano.

Attraverso la nuova tecnologia l’interazione viene automatizzata il 10-15% di volte in più e questo si traduce in meno spese, che possono essere invece spostate su nuove attività.

Le professioni a rischio

È difficile fare una panoramica dettagliata su quali lavori verranno “contaminati” da questo progresso tecnologico, sappiamo però che a essere esposti non saranno solo i compiti più basilari e ripetitivi, come quelli degli impiegati, ma anche molti altri settori.

Ad esempio potrà essere automatizzato metà del lavoro che si svolge all’interno di uno studio legale perché ci son software ad oggi, che sono in grado di eseguire ricerche preparatorie per una causa o anche per una fusione di società, quelle che oggi vengono assegnate ai giovani avvocati. Stesso discorso per gli architetti e gli ingegneri ma anche per gli informatici. In quest’ultimo caso ad esempio Copilot è già un buon programmatore di livello base.

Gli algoritmi prenderanno decisioni importanti o comunque aiuteranno chi di dovere a farlo nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile.

In breve, le occupazioni intellettuali sono più a rischi di quelle manuali e neanche la creatività è al sicuro. Su questa si basano alcune tipologie di lavoro come il copywriter e il designer. In questo campo abbiamo già il software Dell-E che genera immagini in base a una semplice descrizione e il giovane illustratore Fabio ha testimoniato che un locale che si era rivolto a lui per dei volantini pubblicitari, lo ha liquidato poco dopo dicendo che si sarebbero organizzati con un software.

Una rivoluzione da gestire

Parliamo di una vera e propria rivoluzione che non bisogna sottovalutare. Però prima di cedere allo sconforto o alla rabbia bisogna considerare che non parliamo solo di rimpiazzamento del lavoro ma anche della creazione di un nuovo tipo di lavoro e quindi nuovi posti, ad esempio nascerà la figura dell’esperto di prompt, che sono i comandi con cui indirizzare l’Intelligenza Artificiale.

L’integrazione fra algoritmi e uomini sarà superiore alla sostituzione, a dirlo è la stessa Goldman Sachs. Senza contare poi che l’IA renderà accessibili nuove competenze a chi ne possiede poche. Qui giunge un’altra domanda, forse la più importante, ovvero come sarà possibile gestire la trasformazione che ci aspetta.

Questa al momento è la vera sfida, ovvero come integrare i posti di lavoro con l’Intelligenza Artificiale e come consentire a chi perderà il lavoro per questo motivo, un ricollocamento. Ancora, dovrà essere organizzata un’attività di formazione per istruire all’utilizzo dei nuovi sistemi.

Arriverà comunque il momento che parlare di Intelligenza Artificiale sarà l’ordinario ma prima ci sarà un percorso importante da fare, specialmente in termini di benefici derivanti dal balzo della produttività. Questi dovranno essere redistribuiti in modo che non sia solo una minoranza di aziende e lavoratori a catturarli, ma tutte le professioni.