L’Fbi ha rivelato una minaccia negli anni Ottanta alla Regina Elisabetta II

Ci fu una minaccia concreta alla Regina Elisabetta II nel 1983, a rivelarlo è stata l’Fbi, che però riuscì a sventare l’attentato.

All’epoca, un uomo che voleva vendicarsi della morte della figlia, aveva pianificato con accuratezza l’assassinio della sovrana, che doveva essere portato a termine durante una visita in California.

L’Fbi sventò un attentato a Elisabetta II

In queste ore sono emerse rivelazioni importante fatte niente di meno che dall’Fbi. Da alcuni documenti che riguardano i viaggi della Regina Elisabetta negli Stati Uniti, è emerso che nel 1983 ci fu un tentativo di attentato che fortunatamente non andò a buon fine.

Sono informazioni molto delicate che sono state declassificate dal Federal Bureau of Investigation e sono venute alla luce solo oggi, a mesi dal decesso della monarca. Nel file in questione è emerso che ci fu una minaccia concreta che arrivò a un agente di polizia a San Francisco.

L’uomo era fuori servizio e si trovava in un pub in città, quando conobbe un uomo che gli raccontò del suo piano di vendicarsi della figlia morta a causa di un proiettile di gomma in Irlanda del Nord. Il piano venne raccontato in maniera così dettagliata e con una tale crudeltà che fu impossibile non fare riferimento alla visita della Regina e di Filippo prevista il mese successivo in California.

I fatti risalgono al 4 febbraio del 1983 e appunto nel mese di marzo ci sarebbe stata la visita e presumibilmente il tentativo di uccidere Elisabetta. Dal racconto fatto all’agente infatti emerse che l’uomo voleva gettare qualche oggetto dal ponte Golden Gate sullo yacht reale Britannia, quando questo era di passaggio nelle acque sottostanti. In alcuni passaggi però emerge proprio la volontà non solo di danneggiamento ma dell’omicidio, tentativo che sarebbe stato messo in atto durante la visita al parco nazionale Yosemite.

Non c’era un piano preciso nelle parole dell’uomo, che probabilmente sbronzo si lasciò andare a confidenze scottanti fatte a uno sconosciuto che per pura casualità era un poliziotto. Fatto sta che l’agente non prese la cosa alla leggera e la segnalò subito all’Fbi così che si potesse procedere a mettere in sicurezza le zone che i reali avrebbero visitato.

I servizi segreti decisero infatti di chiudere le passerelle sul ponte quando sarebbe passato lo yacht, in modo che nessun civile potesse accedervi. Non è chiaro invece quali misure siano state prese a Yosemite, ad ogni modo la visita proseguì come da programma e senza alcun problema.

Questa storia non era mai stata rivelata finora e anzi, le intenzioni dell’uomo sono arrivate all’Fbi per puro caso ma forse proprio la prontezza del poliziotto fuori servizio ha salvato al vita alla Regina, non sappiamo infatti se realmente lo sconosciuto progettasse quel piano o erano solo parole dettate dalla rabbia. D’altronde però non sarebbe la prima volta che qualcuno attenta alla vita della sovrana.

E ci fu anche un altro attentato

Per la sua importanza istituzionale, la Regina Elisabetta ha sempre diviso l’opinione pubblica e sebbene la stragrande maggioranza di essa sia a suo favore, ci sono molti invece che la vedono come la causa di diversi mali.

Fu l’oggetto di diverse minacce, tutte fallite dal momento che la sua morte è avvenuta per cause naturali. Fra gli attentati falliti, il più pericoloso è quello del 1981, quando un uomo nascosto fra la folla sparò ala sovrana britannica che guidava il corteo del Trooping the Colour.

La Regina era bellissima in divisa e anche di fronte a questo pericolo ha dato dimostrazione di un grandissimo autocontrollo. Ha calmato il cavallo ed è andata avanti nel percorso mentre le guardie procedevano ad arrestare l’attentatore.

Si trattava di Marcus Sarjeant. L’uomo sparò 6 colpi di pistola con uno starter, ovvero le armi che si usano nelle gare di atletica. In questo caso il motivo non fu altrettanto nobile come quello dell’uomo del pub, infatti il responsabile dello scompiglio racconterà che voleva diventare famoso come colui che uccise Lennon, ovvero Marc Chapman. In effetti anche quest’ultimo riferì alla polizia che il suo scopo era quello di attirare attenzione e non c’erano altri motivi dietro al gesto, addirittura era un grande fan del cantante dei Beatles, tanto da farsi immortalare con lui pochi giorni prima in occasione della richiesta di un autografo sulla copertina di un loro disco.

Questi episodi creano modelli sbagliati di successo e di certo l’omicidio di Lennon ha attirato l’attenzione di Sarjeant, tanto da voler essere come quel criminale, ricordato per un fatto storico per quanto tragico. Tuttavia, dopo che Burmese, la sua cavalla, si era imbizzarrita, la Regina la tranquillizzò per poi ripartire.

La Bbc seguiva in diretta quella parata e si limitò a dire:

“sembra che qualcuno abbia sparato dei colpi contro la regina”.

Tornata a Buckingham Palace la sovrana sottolineò che la cavalla non si era spaventata tanto per gli spari, quando per la confusione creata dal corpo di cavalleria che era a protezione della monarca. Pensando a un attacco infatti, la Household Cavarly si strinse attorno a lei.

Quanto all’attentatore, sconterà due anni di carcere. L’episodio ha assunto il carattere di una normale notizia di cronaca, forse anche per rispetto nei confronti della reazione calma e contenuta di Elisabetta II, la sovrana di tutti, che anche dopo la sua morte continua a riempire le pagine di cronaca per tutto ciò che gravita e ha gravitato intorno alla sua autorevole figura.