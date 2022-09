L’economia di guerra arriva in Europa

In questo momento in Europa, la protezione delle famiglie dall’aumento dei prezzi e il mantenimento di un senso di equità devono venire prima di tutto L’Occidente non è esattamente in guerra con la Russia.

Tuttavia, non è nemmeno esattamente in guerra. Le armi occidentali hanno aiutato l’Ucraina a rallentare l’invasione russa e persino a contrattaccare, mentre è chiaro che le sanzioni economiche hanno creato seri problemi all’industria dell’invasore. La Russia ha reagito con un embargo de facto sulle esportazioni di gas naturale in Europa. La decisione mostra come Putin pensa che la guerra stia davvero andando.

Il conflitto finirà per avere enormi costi a lungo termine: nessuno vedrà mai più la Russia come un partner commerciale affidabile. Ma Putin sembra disposto a sostenere quei costi nel tentativo di intimidire l’Occidente affinché riduca il suo sostegno all’Ucraina, cosa che non farebbe se avesse fiducia nella situazione militare. In ogni caso, l’embargo ha aggiunto rischio alla scommessa economica. Sei mesi fa si è parlato molto se l’Europa potesse o dovesse smettere di importare energia dalla Russia.

Ebbene, la Russia ha preso questa decisione. E l’Europa sembra pronta a rispondere facendo ciò che le democrazie fanno sempre di fronte all’inflazione in tempo di guerra: tassare i profitti imprevisti, controllare i prezzi e (probabilmente) imporre il razionamento. Prima di entrare nel merito, segnaliamo che, almeno per ora, si tratta di un problema specificamente europeo. In questo momento, gli Stati Uniti sono in una sorta di vacanza dall’inflazione, in gran parte grazie al calo dei prezzi della benzina, ma anche per effetto di altri fattori, come il crollo dei costi di spedizione.

Tuttavia, l’Europa ha permesso a se stessa di diventare enormemente dipendente dal gas spedito dalla Russia. È importante comprendere la natura del problema posto da questa interruzione. La carenza di gas fisico, sebbene reale, non dovrebbe essere paralizzante: l’Europa ha attualmente più gas in stoccaggio del normale e, tra misure di conservazione e fonti di energia alternative, il continente dovrebbe essere in grado di superare l’inverno senza gelate. Il problema essenziale è piuttosto finanziario e, in definitiva, sociale. I prezzi del gas in Europa sono aumentati vertiginosamente e, mentre gli acquirenti si rivolgono ad alternative, anche i prezzi di altre fonti energetiche, tra cui nucleare, rinnovabili e carbone, stanno salendo alle stelle.

L’Europa sta affrontando un enorme deficit energetico e l’aumento dei prezzi fornisce un incentivo per tutti a colmarlo. I consumatori avranno un incentivo ad abbassare i termostati, aggiornare l’isolamento e indossare un maglione, ei produttori per massimizzare la produzione e aumentare la capacità. Lasciare che i mercati facciano le loro cose è una politica efficace. È anche gravemente ingiusto. I produttori di energia i cui costi non sono aumentati raccoglieranno enormi profitti, mentre molte famiglie e alcune aziende devono affrontare la rovina finanziaria a causa delle bollette energetiche alle stelle. Insegnare ai perdenti sull’importanza degli incentivi per l’efficacia non li placherà. C’è anche un rischio macroeconomico.

L’Europa ha ancora potenti sindacati e alcuni di loro saranno anche in grado di chiedere aumenti salariali per compensare l’aumento del costo della vita. Il risultato potrebbe essere una spirale salari-prezzi e invertirla sarebbe costoso. Quindi lasciare che i prezzi dell’energia salgano non è davvero un’opzione.

E se venisse distribuito un unico assegno per compensare le famiglie per l’aumento dei costi energetici? In teoria può sembrare una buona idea, poiché le persone avrebbero comunque un incentivo a limitare il consumo di energia. Ma, in pratica, famiglie diverse, anche se hanno redditi simili, possono avere bollette energetiche molto diverse e le persone che vivono in una casa poco isolata non riusciranno a risolvere il problema dall’oggi al domani.

Sembra che l’Europa stia per fare quello che fanno sempre le democrazie di fronte all’inflazione in tempo di guerra: cercare di proteggere i cittadini da forti aumenti dei prezzi, e anche cercare di evitare profitti estremamente elevati in un momento di sofferenza per la popolazione. Mercoledì, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha rilasciato una dichiarazione sull’energia chiedendo “un obiettivo obbligatorio per la riduzione del consumo di elettricità” (cioè il razionamento), un “limite di reddito” dai produttori di energia a basso costo (cioè il controllo dei prezzi), e un “contributo di solidarietà” da parte dei produttori di combustibili fossili (ossia una tassa sui profitti eccessivi).

Von der Leyen non è capo del governo e ha pochissimi poteri diretti. Tuttavia, le misure che ha proposto ci danno sicuramente un’idea abbastanza precisa di dove è diretta l’Europa. Funzionerà? Un segnale di speranza è che è chiaro che l’Europa non farà come Nixon e cercherà di frenare l’inflazione con controlli mentre stimola l’economia. Piuttosto, questi tipi di controlli in tempo di guerra saranno applicati nello stesso momento in cui la Banca Centrale Europea inasprirà drasticamente la politica monetaria, con un rischio considerevole di innescare una recessione.

Stiamo ricevendo una lezione sulla marcia delle realtà di politica economica. Non puoi, anzi, non dovresti, lasciare sempre che i mercati impazziscano. Sarebbe brutto se i controlli di emergenza che l’Europa sembra sul punto di imporre fossero resi permanenti. Ma, in questo momento, la tutela delle famiglie e la conservazione del senso di equità devono avere la precedenza sull’efficienza del mercato di cui parlano i libri di testo.