L’economia dell’Ucraina, l’altra grande vittima della guerra

Il PIL in Ucraina potrebbe scendere quest’anno fino al 50% a causa del crollo delle esportazioni di cereali e del crollo dell’industria nelle aree controllate dalla Russia mentre disoccupazione e povertà salgono alle stelle.

Il ministro delle finanze ucraino Serhii Marchenko ha dichiarato a maggio di prevedere una contrazione del PIL del 45%. La banca d’affari Morgan Stanley ritiene che il calo potrebbe raggiungere il 60% se si realizzasse lo scenario peggiore: che non vi sia una risoluzione del conflitto a breve termine e che l’Ucraina continui a perdere territorio.

Per ora, né sul campo di battaglia né al tavolo delle trattative inesistente, non c’è nulla che indichi una soluzione vicina. “Il popolo ucraino sta pagando un prezzo enorme che non possiamo ancora stimare”, ha detto il mese scorso il ministro Marchenko a una riunione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

La tempesta è multifattoriale. L’attività crolla con l’aumento dei prezzi. L’agenzia statistica ufficiale ha annunciato venerdì scorso che l’inflazione ha raggiunto il 21,5% a giugno, trainata soprattutto dai costi dell’energia e dei prodotti agricoli, trattenuti dalla Russia. I prezzi elevati pesano sull’economia in generale, ma danneggiano soprattutto le classi più svantaggiate. “Il consumatore medio destina il 50% delle proprie spese al paniere di base, con prodotti come olio di semi di girasole, ortaggi e frutta che prima provenivano dall’area di Kherson, ora in mano russa.

E, dovendo importarli, i loro prezzi sono saliti alle stelle”, aggiunge Kusch, economista e analista finanziario.“L’inflazione è dovuta sia a tendenze globali, come i prezzi elevati dell’energia, sia a fattori interni, per lo più legati alla guerra, come il crollo delle catene di approvvigionamento, la distruzione dei beni aziendali, l’aumento dei costi di produzione e la maggiore domanda da parte delle famiglie a causa di fornitura insufficiente“, ha spiegato il mese scorso la Banca centrale ucraina in una nota.

Per combattere l’inflazione, questo organismo ha dovuto aumentare i tassi di interesse al 25%. Sergey Yacubovkii, capo dell’Economia internazionale all’Università di Odessa, afferma senza mezzi termini che l’Ucraina ha cessato di essere uno stato indipendente il 24 febbraio, il primo giorno dell’invasione russa.

“Il reddito pubblico è ora circa il 25% di quello che era prima della guerra. Servono 5.000 milioni di dollari di aiuti esteri ogni mese, tra l’altro per pagare gli interessi sul debito e comprare armi”, dice da un bar di questa emblematica città sul Mar Nero che ora sta soffrendo soprattutto il colpo economico.

Per ora lo Stato copre questi bisogni con aiuti internazionali e con un’emissione speciale di debiti legati allo sforzo bellico. I cinque porti della provincia di Odessa vengono bloccati, immobilizzando così circa 20 milioni di tonnellate di grano che l’Ucraina vendeva all’Asia e all’Africa. I silos che si vedono da diversi punti della città accumulano un grano che per ora non ha destinazione, affondando l’economia del Paese e condannando gran parte del mondo a una grave crisi alimentare.

Il professore di economia fornisce cifre per spiegare l’importanza delle esportazioni di cereali per l’economia del Paese: l’Ucraina consuma solo il 20% di ciò che produce, quindi il restante 80% rischia di essere sprecato, provocando un effetto catena in molte aziende che dipendono dalla settore agricolo. “La chiave è il commercio internazionale. Finché i porti rimarranno bloccati, l’Ucraina continuerà a dipendere dai finanziamenti internazionali. Fermo, inoltre, il settore energetico.

La Russia ha distrutto le nostre raffinerie, quindi dobbiamo comprare benzina molto più costosa all’esterno”, continua Yacubovkii.Ma c’è di più. La guerra ha distrutto alcune delle più importanti aree industriali del Paese.

E le forze di Mosca controllano centri di produzione come Mariupol, con molto peso nel settore siderurgico, o le città orientali di Severodonestks e Lisichansk, molto forti nel settore chimico. Inoltre, la distruzione di infrastrutture come ponti, autostrade, aeroporti e ferrovie ostacolerà le possibilità di crescita futura. Questa guerra ha completamente rovinato il modello industriale ucraino ereditato dall’epoca sovietica.

L’economista Kusch ricorda che la legge marziale approvata dal governo dopo l’inizio della guerra impedisce la pubblicazione di tutti i dati statistici che dimostrino la gravità del problema. Nonostante ciò, stima che il 40% della popolazione abbia perso il lavoro dall’invasione russa.

Del restante 60%, poco meno della metà avrebbe subito riduzioni di stipendio o di giornate lavorative. E solo il 10% circa non sarebbe stato colpito dal conflitto. A questo vanno aggiunti i 10 milioni di sfollati lasciati dal conflitto, cinque dei quali fuori dall’Ucraina e altri cinque all’interno del Paese.

Ora la percentuale di persone a rischio povertà potrebbe aggirarsi intorno al 70% o all’80%”

Gli esperti insistono sul danno che la perdita di lavoratori che sono andati in guerra, per lo più uomini, o hanno lasciato il paese, soprattutto donne, causerà all’economia. “Prima della guerra, il 30% della popolazione viveva ai limiti della povertà. Negli ultimi anni, dall’annessione della Crimea e dal conflitto nel Donbass nel 2014, queste cifre sono migliorate.

Ma ora la percentuale di persone a rischio povertà potrebbe aggirarsi intorno al 70% o all’80%”, afferma questo analista finanziario. “Il nostro modello economico di base è distrutto”, aggiunge. E si impegna a una completa riformulazione del modello di crescita quando tutto questo sarà passato.

Kusch invita l’Occidente ad aprire i suoi mercati ai prodotti ucraini. “Dobbiamo riformattare le nostre esportazioni. Non scommettere sulla quantità, ma offri più valore aggiunto. Dovrebbero essere introdotte anche misure protezionistiche per ripristinare il nostro potenziale industriale e liberalizzare il settore delle PMI”, conclude come ricetta per uscire dal buco in cui l’economia ucraina può rimanere stagnante a lungo. L’Ucraina ha presentato la scorsa settimana un ambizioso piano di ricostruzione del Paese del valore di circa 720 miliardi di euro.

Aperto alla partecipazione di tutti i tipi di paesi e istituzioni internazionali, la sua principale fonte di finanziamento dovrebbero essere i beni confiscati alla Russia e gli oligarchi sanzionati, secondo le autorità ucraine. Ma questo è solo un piano per ora. Nessuno sa chi metterà i soldi per la ricostruzione.