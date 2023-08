È diventato virale il video in cui Massimo Segre, noto banchiere di Torino ha annunciato alla sua ormai ex fidanzata, Cristina Seymandi, la decisione di lasciarla davanti a parenti e amici invitati per la festa organizzata per annunciare le nozze, accusandola di averlo tradito.

A distanza di qualche giorno la ex sposa ha deciso di concedersi una intervista al quotidiano La Stampa per difendersi dalle accuse dell’ex compagno, il quale ha deciso di lasciarla in maniera plateale.

La reazione di Cristina Seymandi

A distanza di qualche giorno, la ormai ex futura sposa, Cristina Seymandi, ha deciso di parlare, di dire la sua, concedendosi una intervista al quotidiano La Stampa. La donna ha subito spiegato di doversi tutelare dopo la scena plateale dell’ormai ex fidanzato, Massimo Segre, noto finanziere di Torino.

“Penserò anche se dovrò tutelarmi nelle sedi civili e penali. È stata una pagliacciata, diciamo la verità, le cose serie si risolvono in altro modo”.

Queste sono state le sue parole dopo il video diventato virale in cui il compagno, durante lo svolgimento del party per annunciare le loro nozze a parenti e amici, ha deciso di lasciarla accusandola di averlo tradito.

Cristina Seymandi ha dichiarato che le cose sono ben diverse da come le ha raccontate il noto finanziere della Torino bene, aggiungendo di avere già le valigie pronte per partire per Mykonos da sola e non in compagnia, come dice lui nel video.

I commenti social

Dopo che il video è diventato virale, sul web si sono scatenati a commentare il gesto plateale di un fidanzato tradito e ferito che ha deciso di lasciare la sua futura moglie davanti a parenti e amici.

Lui finanziere di una nota famiglia torinese, e lei imprenditrice ed ex esponente dei Cinque Stelle, quindi entrambi personaggi noti della Torino bene, abbastanza conosciuti in città, nelle ultime ore sono stati nella bocca di tutti, non solo nel web ma anche in giro, nei luoghi di ritrovo del capoluogo piemontese.

“Una Caporetto dell’amore”.

Sono queste le parole scritte nel profilo Facebook da parte di un’amica di entrambi, Viviana Ferrero, ex vicepresidente del Consiglio Comunale di Torino.

“riconosco lo stile falso cortese che in realtà non è falso e cortese”.

Queste invece le parole scritte da Alba Parietti, torinese come loro, la quale ha definito il plateale gesto in un classico stile sabaudo. La ex compagna, Cristina Seymandi, inoltre, ha dichiarato che adesso vuole del tempo per riposarsi, stare vicino alla figlia, lontana dal clamore mediatico.