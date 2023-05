L’avviso della banca rende pazzi di gioia: arrivano una barca di soldi sul conto

Un avviso della banca che ha stupito i correntisti. Ci potrebbero essere dei soldi in più sul conto corrente per questo motivo.

Ci sono alcuni correntisti che hanno trovato un avviso della banca e sono rimasti senza parole. In un contesto moderno come quello attuale, la tecnologia la fa da padrona. Spesso e volentieri si invitano gli utenti a far attenzione agli hacker e quello che potrebbero fare, attraverso SMS oppure mail che mirano al furto dei dati. Questo è un caso completamente diverso, ed è la banca stessa ad avvisare di questa bella notizia.

L’avviso dalla banca: più soldi sul conto

Gli hacker inventano sempre nuove modalità per impossessarsi dei dati privati dei correntisti e utenti. Spesso e volentieri si tratta di mail oppure messaggi sul cellulare che invitano a cliccare su un link oppure consegnare le credenziali per accedere al conto bloccato.

Per questo motivo, nel momento in cui si riceve una comunicazione dalla Banca si fa fatica a crederci. Attraverso i canali ufficiali Banca Intesa San Paolo a comunicato ai suoi correntisti una importante novità. Alcuni, infatti, potranno visualizzare sul conto una somma aggiuntiva dovuta ad un accredito. Lo stesso viene fatto in automatico dall’Istituto di Credito ma solo in determinate occasioni.

Banca Intesa San Paolo ha rassicurato i correntisti di non dover restituire la somma accreditata e che è in loro diritto possederla.

Perché ci sono degli accrediti sul conto di Intesa San Paolo?

Una comunicazione da parte di Intesa San Paolo che ha lasciato gli utenti senza parole. Molti infatti si sono trovati sul conto uno o più accrediti fatti direttamente dall’Istituto bancario. I soggetti interessati hanno contattato direttamente la filiale di interesse o il numero verde, ma l’azienda ha comunque divulgato un messaggio in merito a questo accredito particolare.

Il motivo è abbastanza semplice, infatti ogni 10 anni le filiali bancarie controllano tutte le carte prepagate in essere. Se inutilizzate oppure scadute, queste vengono chiuse e annullate definitivamente. Nel momento in cui ci sono dei soldi al loro interno vengono restituiti direttamente al correntista.

È quindi corretto che in molti si siano ritrovati dei soldi in più sul conto, ma non di importo uguale per tutti. La somma restituita è al pari del residuo rimasto all’interno delle varie carte prepagate. Questo vuol dire che i soldi sono di proprietà del correntista, versati all’interno della carta prepagata e poi lasciati lì senza spenderli. Per alcuni è stata una vera sorpresa.

Riepilogando, se i correntisti di questa banca si sono trovati dei soldi in più è perché sono state chiuse le carte prepagate in possesso oramai scadute. L’Intesa San Paolo ha avvisato i suoi correntisti, così che a nessuno venissero dei dubbi particolari. Una iniziativa che verrà presa in considerazione anche dalle altre banche.