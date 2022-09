La UE sta ricevendo il 38% delle esportazioni di grano ucraine

Il passo concordato nel Mar Nero sta favorendo la Ue e ha già permesso di sbloccare più di due milioni di tonnellate di cereali, con la Spagna come una delle principali destinazioni.

Dopo un mese di test, il corridoio del grano del Mar Nero progettato per far uscire il grano intrappolato dall’Ucraina è ora pienamente operativo: una media di cinque navi al giorno partono dai porti ucraini di Odessa, Chornomorsk e Yuzhni e altrettante arrivano per caricare. Più di due milioni di tonnellate di mais, grano, orzo e altri prodotti agricoli hanno lasciato l’Ucraina attraverso questa rotta.

Prima della guerra, circa il 35%-40% delle esportazioni di cereali ucraine andava verso la Ue

Gli obiettivi dell’accordo, firmato lo scorso luglio da Ucraina e Russia con la mediazione di Turchia e Nazioni Unite, erano di consentire la ripresa delle esportazioni agricole ucraine bloccate dall’invasione russa per liberare spazio nei silos per il raccolto in corso e alleviare la crisi alimentare, soprattutto nei paesi più vulnerabili.

Il primo obiettivo è stato raggiunto; sul secondo, c’è dibattito. Da un punto di vista tecnico il corridoio – che è presidiato da rappresentanti dei tre Paesi coinvolti e dell’ONU da un centro di coordinamento di Istanbul – non ha incontrato ostacoli: tutte le navi (circa 200) hanno superato le ispezioni congiunte di ingresso e partenza e nessuno ha subito gravi incidenti nonostante navigasse letteralmente attraverso acque minate.

Inoltre, a fine agosto, si è deciso di aprire una terza corsia all’interno del corridoio per velocizzare la navigazione. I primi veri ostacoli sono comparsi questa settimana quando il presidente russo Vladimir Putin ha messo in dubbio il funzionamento del corridoio a favore dell’Unione Europea e ne ha chiesto la revisione. Delle tonnellate totali esportate attraverso il corridoio, il 38% (circa 900.000), ha viaggiato verso i porti della Ue, anche se con i dati disponibili non è possibile risalire se il blocco comunitario sia la destinazione finale della merce.

La Spagna è proprio uno dei Paesi che ne ha beneficiato di più: due navi sono già arrivate al molo Escombreras di Cartagena, e altre due sono attese nel porto di Murcia e Tarragona. In totale scaricheranno oltre 200.000 tonnellate di mais, orzo e semi di girasole. Il 20% del resto delle esportazioni di cereali è andato in Turchia —paese che durante i negoziati di mediazione ha cercato di garantire una parte importante della fornitura—, a paesi asiatici come Cina, India o Corea del Sud (14%) e il resto, 27,5%, a Paesi del Medio Oriente e dell’Africa dove il prezzo del cibo ha esacerbato la situazione di crisi in Egitto, Iran, Sudan, Kenya o Somalia.

Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, ha noleggiato due navi

Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, che in precedenza dipendeva fortemente dai cereali ucraini per far fronte alle crisi alimentari in varie parti del mondo, ha noleggiato due navi: una che ha attraccato la scorsa settimana a Gibuti con 23.300 tonnellate di grano destinato all’Etiopia e un’altra che ha trasportato 37.500 in Turchia, dove saranno macinati e, trasformati in farina, portati in Yemen. La destinazione delle esportazioni di cereali è decisa da criteri “esclusivamente commerciali”, spiega una fonte diplomatica ucraina.

Prima della guerra, circa il 35%-40% delle esportazioni di cereali ucraine andava verso l’UE, tra il 30% e il 35% in Medio Oriente e Nord Africa e lo stesso in Asia, secondo i dati dell’Associazione dei cereali ucraini. Infatti, nell’accordo tra Ucraina e Russia non c’è alcuna disposizione sulla destinazione della produzione agricola che esce dal corridoio del Mar Nero (Mosca ha firmato un accordo separato con un organismo delle Nazioni Unite per facilitare l’esportazione di cibo e fertilizzanti russi, i termini di cui non sono stati ancora resi pubblici).

“Ci sono grandi compagnie di trasporto merci, generalmente europee, che si dedicano al commercio merci. In effetti, hanno agenti in Ucraina, dove acquistano il cereale e assumono noi, le compagnie di navigazione, per trasportarlo nei porti dove lo venderanno ad altre compagnie”, spiega una fonte di una compagnia di navigazione le cui navi hanno partecipato al broker e chi chiede l’anonimato: “Quando firmiamo un accordo ci dicono se stiamo andando in Spagna, in Italia o in un altro Paese.

A volte includono l’opzione che decideranno loro il porto finale durante il viaggio”. È già successo che le navi che stavano andando in Turchia hanno finito per scaricare il grano in Iran. O le navi che hanno lasciato l’Ucraina con destinazione la Spagna, che ora si dirigono verso i Paesi Bassi e il Portogallo. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) assicura che i prezzi alimentari mondiali hanno incatenato il quinto mese consecutivo di calo ad agosto dopo il massimo registrato a marzo, sebbene siano ancora dell’8% più cari rispetto a un anno prima.