La UE si prepara per affrontare i tagli al gas di Putin

La Ue imporrà tasse del 33% sui vantaggi extra delle compagnie petrolifere e del gas. Con il presidente russo Vladimir Putin che stringe sempre più saldamente la sua presa sul gas europeo, Bruxelles ha reagito portando in primo piano la politica energetica comune.

Di fronte alla prospettiva di un inverno di malcontento, con cittadini furiosi per l’inflazione e i prezzi dell’elettricità alle stelle, la Commissione europea lancerà un pacchetto di strumenti per resistere alla mancanza di approvvigionamento energetico e cercare di fermare il colpo al salvadanaio dei più vulnerabili famiglie e imprese.

La Ue vuole stabilire l’obiettivo obbligatorio di risparmiare almeno il 5% sul consumo di elettricità

L’Esecutivo comunitario sta per approvare un regolamento che stabilisce l’obiettivo obbligatorio di risparmiare almeno il 5% sul consumo di elettricità nelle ore di punta per tutti gli Stati membri e una tassa sulle compagnie petrolifere e del gas del 33% sul livello di benefici extra. La tassa si aggiunge ad altre tasse sul resto delle compagnie energetiche, che hanno visto aumentare enormemente i loro ritorni economici a causa dei prezzi elevati e che dovrebbero tornare a quelle famiglie e aziende vulnerabili.

Il germe dell’integrazione europea, come la conosciamo oggi, è nato dopo la seconda guerra mondiale, con la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA). E nel 2022, in un continente che convive ancora una volta con una guerra, quella della Russia contro l’Ucraina, e in cui l’inverno sembra già una dura prova, con il capo del Cremlino che usa il gas come arma, l’energia torna ad essere un fattore critico problema.

La crisi sanitaria dovuta alla pandemia di coronavirus, con l’acquisto congiunto di vaccini e un piano di ripresa per mitigare gli effetti del colpo di stato, ha rafforzato l’integrazione europea e ha aperto una strada che ha favorito anche il quadro di cooperazione per la guerra in Ucraina. Ora, l’approvvigionamento energetico è il fulcro e il fulcro della politica della Commissione europea e dovrebbe essere l’asse principale del discorso sullo stato dell’Unione questo mercoledì della sua presidente, Ursula von der Leyen, prima della sessione plenaria dell’Europa Parlamento a Strasburgo.

Il messaggio della Ue è chiaro: bisogna agire con urgenza e bisogna farlo subito. Si prevede che i ministri dell’Energia degli Stati membri, già riuniti d’urgenza la scorsa settimana per mettere a punto le linee delle proposte di regolamento che la Commissione ha ora formulato, discuteranno il 30 settembre in una riunione a Bruxelles il progetto definitivo.

L’opposizione di alcuni paesi a fissare un price cap per il gas russo (e l’intenzione di altri di implementarlo per qualsiasi gas), come proposto da Von der Leyen, richiederà più tempo, affermano fonti comunitarie. L’idea del nuovo regolamento europeo è quella di agire sul mercato per abbassare i prezzi, aiutare i consumatori più vulnerabili e, allo stesso tempo, ridurre i consumi.

E questo è lo spirito della politica energetica seguita dalla Commissione Ue di Von der Leyen, che ha preso una posizione molto dura contro quello che considera un “ricatto” di Putin. Uno dei suoi obiettivi è prevenire le crepe nel sostegno del blocco ai Ventisette per l’Ucraina, paese che ha già portato a termine 200 giorni di guerra su larga scala e che, con l’aiuto delle armi fornite dai suoi alleati, sta facendo progressi nel una controffensiva che ha costretto le forze russe a ritirarsi dai territori strategici dell’est.

Bruxelles stabilisce, ad esempio, che questo risparmio obbligatorio del 5% del consumo di elettricità deve coprire almeno il 10% delle ore di ogni mese in cui si prevede un aumento dei prezzi (questo porterebbe alla selezione di tre o quattro ore al giorno della settimana, secondo il documento predisposto dalla Commissione). Saranno gli Stati membri a decidere quelle ore e anche a scegliere le misure adeguate per risparmiare.

L’iniziativa potrebbe portare a una riduzione del consumo di gas di 1.200 milioni di metri cubi per quattro mesi, secondo calcoli che includono la bozza di proposta di regolamento, che il collegio dei commissari ha approvato questo martedì, ma che fino a domani non riceverà il semaforo verde definitivo , in sintonia con il discorso di Von der Leyen.

Avanza anche l’imposta sui produttori delle energie cosiddette “inframarginali”, cioè quelli che non sono gas, che hanno visto crescere enormemente i loro profitti e dovranno contribuire tutto ciò che supera un reddito di 180 euro per megawatt per ora (la media è ora di 450 euro per megawattora, anche se ha raggiunto più di 1.000 euro).

La cifra è al di sotto del mercato attuale, ma alcuni la considerano eccessiva e un’occasione mancata per famiglie e imprese “vulnerabili” perché supera di gran lunga la media storica e il suo costo medio di produzione. Bruxelles non parla di tasse, ma di massimali e “contributo di solidarietà”, come eufemismo usa per la tassa che introdurrà per le compagnie petrolifere e del gas, che devono contribuire per il 33% di qualsiasi utile maggiore del 20% di quanto ottenuto superiore alla media degli ultimi tre anni.

Saranno gli Stati membri a decidere a quali famiglie e imprese e come andranno i redditi ottenuti da queste nuove tasse.Per alcuni, invece, i provvedimenti della Commissione Europea sono in ritardo. Sebbene molti nell’UE abbiano nascosto la testa sotto la sabbia quando Putin ha iniziato a usare il gas come leva l’anno scorso, all’epoca per cercare di accelerare l’avvio del gasdotto Nord Stream 2, che doveva trasportare il gas russo direttamente in Germania sotto il Mar Baltico.

Ora, questa guerra energetica ha colpito in pieno anche tutti i cittadini dell’UE e i prezzi, esacerbati dal post-pandemia e dall’invasione russa dell’Ucraina, hanno raggiunto livelli storicamente elevati.