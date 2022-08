La Spagna dona 20 veicoli blindati all’Ucraina, che chiede razzi e missili

La Spagna, con 37,2 milioni, è il 17° paese che ha contribuito con più materiale militare a Kiev tra i paesi della NATO.

Il Ministero della Difesa spagnolo continua a perquisire i suoi arsenali per consegnare materiale militare all’Ucraina e ha deciso di donare venti mezzi corazzati TOA M-113. Ma è improbabile che questo aiuto soddisfi le richieste del presidente Volodymyr Zelensky, che chiede ai paesi occidentali razzi a lungo raggio e missili terra-superficie per bilanciare le forze con l’artiglieria russa.

Il governo prevedeva di donare a Kiev i restanti carri armati Leopard 2A4 dal lotto di 108 unità di seconda mano che la Germania ha trasferito nel 1995, come preludio al contratto di produzione in Spagna per questo modello. La difesa era persino disposta a istruire le petroliere ucraine in Lettonia e sul territorio spagnolo.

Tuttavia, martedì il ministro Margarita Robles ha escluso il trasferimento, sostenendo che le auto sono “in una situazione assolutamente sfortunata”. I carri armati sono stati stoccati per un decennio presso una base logistica a Saragozza, dopo essere stati sottoposti ad un processo di deumidificazione (rimozione di oli, batterie e qualsiasi elemento che potesse danneggiarli) con l’obiettivo di convertirli in carri armati genieri e recuperare quando l’Esercito i fondi sono disponibili, in quanto le chiatte sono in buone condizioni.

In ogni caso, la sua messa a punto richiederebbe un’approfondita revisione e ammodernamento. Inoltre, il trasferimento degli spagnoli Leopards in Ucraina, ha provocato una tempesta politica in Germania —il produttore del carro armato che, fino ad ora, non lo ha incluso nelle sue donazioni a Kiev—, con forti differenze tra i Il ministro degli Esteri —la verde Annalena Baerbock— e il ministro della Difesa —la socialdemocratica Christine Lambrecht—, secondo fonti diplomatiche. In considerazione di tutto ciò, la Difesa ha rinunciato a trasferire i Leopards e, invece, donerà venti veicoli M-113 TOA (Armored Caterpillar Transport) di fabbricazione americana a Kiev.

L’esercito spagnolo ha 1.200 corazze di questo tipo e prevede di ridurle della metà nei prossimi anni. Sebbene l’M-113 abbia ormai sei decenni, nuove versioni continuano a essere sviluppate ed è pienamente operativo. Oltre ai TOA, la Spagna ha offerto all’Ucraina una batteria di missili antiaerei a basso livello Shorad Aespide, della società europea MBDA.

Ma le offerte spagnole non soddisfano, né in quantità né in qualità, le richieste di kyiv, come è stato chiarito nell’intervista che il ministro della Difesa ha tenuto mercoledì con l’ambasciatore ucraino in Spagna, Serhii Pohoreltsev. Robles si è recato all’ambasciata ucraina a Madrid per esprimere la “solidarietà dei cittadini spagnoli” al popolo ucraino e la volontà del governo spagnolo di continuare ad aiutarli “affrontare la barbarie di Putin”.

Il diplomatico ucraino ha apprezzato l’aiuto, ma ha chiarito che il suo Paese ha bisogno di “sempre più armi per poter resistere”. In quello che sembrava un velato rimprovero, ha aggiunto: “Se vuoi aiutare, cerchi sempre e trovi un modo per farlo“. Alla presenza di Robles, l’ambasciatore è stato più diplomatico rispetto allo scorso giugno, quando ha dichiarato che le munizioni consegnate dalla Spagna “sono sufficienti solo per due ore di combattimento”.

L’elenco delle richieste è lungo, ma la cosa più urgente per Kiev è acquisire razzi e missili terra-terra per porre fine all’impunità dell’artiglieria russa, che può colpire le truppe ucraine senza trovarsi nel raggio della loro risposta. Sebbene la consegna dei missili Himars da parte degli Stati Uniti abbia parzialmente riequilibrato gli equilibri, l’usura di una guerra prolungata rende necessario il rifornimento degli arsenali.

Il problema è che l’esercito spagnolo non ha razzi (l’ultimo lanciarazzi di Teruel è stato dismesso nel 2011) e non ha missili di scorta, ma Robles ha promesso all’ambasciatore che la Spagna soddisferà le richieste di Kiev “al meglio delle sue capacità. ” Secondo l’Institute for the World Economy (IFW) di Kiel (Germania), che tiene traccia del supporto militare all’Ucraina, la Spagna è il 17° Paese NATO per volume di aiuti, con 37,2 milioni di materiale già consegnato, il quarto rispetto all’Italia o il quinto rispetto alla Francia. Secondo i dati dell’11 luglio, gli aiuti militari spagnoli già impegnati e non ancora consegnati ammontavano ad altri 40 milioni.

A differenza della Germania, che ha reso pubblico l’elenco delle armi fornite a Kiev, la Spagna mantiene il silenzio totale sulla questione e ha riferito solo che il primo volo trasportava 1.370 lanciagranate C-90 e 700.000 cartucce di mitragliatrici e fucili, oltre a caschi e giubbotto antiproiettile.

Da allora sono stati registrati altri 18 voli e un viaggio della nave logistica Ysabel con 200 tonnellate di munizioni; compreso un gran numero di proiettili di artiglieria calibro 155. Fonti governative ammettono che la Spagna abbia fornito meno armi rispetto ad altri paesi, ma sostengono che gli arsenali militari erano al minimo dopo le restrizioni di bilancio degli ultimi anni e che al materiale donato bilateralmente si deve aggiungere il contributo spagnolo (quasi il 10% del totale).

Inoltre, sottolineano, la Spagna ha accolto 130.000 rifugiati ucraini e ha portato circa 600 persone vulnerabili su voli militari; tra loro, soldati feriti in combattimento che sono in cura presso l’ospedale militare di Saragozza.