La Somalia si avvia ad una catastrofe umanitaria senza precedenti

La scorsa settimana sono stati lanciati di nuovo allarmi e inviti all’azione per prevenire un’imminente carestia in Somalia. Nel suo ultimo rapporto, l’organismo che controlla la sicurezza alimentare in quel Paese (FSNAU) ha avvertito che, a meno che la comunità internazionale non mobiliti aiuti urgenti e significativi, diversi distretti del sud del Paese subiranno una carestia che potrebbe colpire più di sette milioni di persone.

La Somalia ha sofferto di numerose crisi alimentari nel corso della sua storia

Sfortunatamente, questo non è un problema nuovo. La Somalia ha sofferto di numerose crisi alimentari nel corso della sua storia. Tra le più gravi possiamo citare quella avvenuta nel 1992, quando quasi 300.000 persone morirono di fame nel mezzo di una selvaggia guerra settaria; o più recentemente, nel 2012, quando 258.000 persone hanno perso la vita a causa di successive siccità.

È il paese con più fame, secondo l’indice mondiale della fame. E non sono solo le carestie -che costituiscono la fase più acuta delle crisi alimentari-. Nel caso di questo Paese africano, queste crisi sono subite a tutti i livelli, esacerbate dal conflitto armato e dall’estrema povertà. Nonostante i miliardi di dollari ricevuti per decenni nella cooperazione internazionale, il Paese rimane tra i meno sviluppati al mondo.

Né è un problema unico della Somalia. Anche i suoi vicini nella regione del Corno d’Africa si trovano in una situazione estremamente vulnerabile a causa della siccità verificatasi negli ultimi anni. Secondo le Nazioni Unite, circa 22 milioni di persone potrebbero essere sull’orlo della carestia in Kenya, Etiopia e Somalia.

Le previsioni indicano che fino a marzo 2023 non ci sarà nemmeno abbastanza pioggia, quindi potremmo trovarci di fronte a una vera catastrofe.E, come se non bastasse, la guerra tra Russia e Ucraina ha avuto ripercussioni drammatiche. Con l’aggravarsi delle ostilità, tonnellate di grano sono state bloccate nei porti ucraini e le catene di produzione e distribuzione sono state danneggiate.

Nel Corno d’Africa, oltre il 90% del grano utilizzato viene importato dalla Russia e dall’Ucraina, motivo per cui il prezzo del cibo è aumentato vertiginosamente a marzo di quest’anno e ha lasciato alcune regioni a corto di scorte. Dopo mesi di trattative, è stato raggiunto un accordo sull’Iniziativa del Mar Nero, che consente il libero passaggio delle navi che trasportano grano e suoi derivati, il che potrebbe aiutare ad alleviare la situazione.

Questi progressi, così come una recente stabilizzazione dei prezzi alimentari, sono segnali incoraggianti ma non saranno sufficienti a risolvere una situazione che -al di là delle dimensioni locale e regionale- fa parte di una crisi alimentare globale che da alcuni anni si sta preparando e peggiorando tempo. Il cambiamento climatico, l’aumento dei prezzi dei generi alimentari (aumentato dagli effetti della pandemia di covid-19) e la recrudescenza di diversi conflitti armati hanno creato una tempesta perfetta.

Oggi, lontano dall’obiettivo di avvicinarsi alla fame zero nel 2030, più di 800 milioni di persone nel mondo soffrono la fame. Di questi, circa 193 milioni ne soffrono in modo acuto e 50 milioni sono sull’orlo della carestia. Secondo il rapporto annuale delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare, alla fine di questo decennio quasi 670 milioni di persone – l’8% della popolazione mondiale – soffriranno ancora la fame.

La comunità internazionale non sembra aver trovato un modo efficace per affrontare questi problemi multi-causali. Da un lato, perché non c’è abbastanza coordinamento tra azione per il clima, cooperazione allo sviluppo, aiuti umanitari e programmi di gestione dei conflitti. D’altra parte, perché è urgente ripensare la burocrazia internazionale per anticipare e prevenire i problemi invece di reagire ad essi.

E in questo ripensamento sarà fondamentale il coinvolgimento degli attori locali. Il fallimento dell’attuale modello di cooperazione internazionale ha la sua origine in un approccio colonialista, con scarsa inclusione di prospettive locali, di genere o minoritarie nella pianificazione, esecuzione e valutazione dei suoi programmi.

Nel caso della Somalia, mentre l’assistenza umanitaria ha contribuito a salvare vite umane, a causa dei bassi livelli di finanziamento si prevede che tale assistenza diminuirà drasticamente. E questo riflette anche un problema globale. È sempre più difficile ottenere finanziamenti dai donatori tradizionali per programmi di aiuto umanitario e cooperazione allo sviluppo.

L’inflazione, l’incombente recessione negli Stati Uniti e in Europa, insieme agli effetti economici post-Covid, hanno influito sulla capacità dei paesi ricchi di finanziare questi programmi. I bisogni umanitari crescono a un ritmo di gran lunga superiore alle risorse disponibili per soddisfarli. Per questo diverse agenzie umanitarie hanno fatto appello ai super ricchi del mondo perché contribuiscano con una piccola parte delle loro fortune per cercare di fermare l’aumento della fame.

Il capo degli affari umanitari dell’Onu, Martin Griffiths, ha avvertito che in Somalia “la carestia bussa alla porta”. Ci sono bambini che stanno già morendo, molti centri di cura sono già pieni e abbiamo solo un’ultima possibilità per salvare la vita di milioni di persone. Dobbiamo agire immediatamente per prevenire questa catastrofe. Ma dobbiamo anche lavorare su soluzioni sostenibili che non ci permettano di ritrovarci nella stessa situazione più e più volte.