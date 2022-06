La Russia ‘spinge’ la Danimarca ad aderire alla politica di difesa dell’Ue

Fa Danimarca sottopone alla consultazione una clausola di esclusione volontaria concordata con Bruxelles 30 anni fa.

La Danimarca mercoledì alle urne per un referendum sulla difesa europea

La popolazione danese decide questo mercoledì alle urne se rinuncia alla clausola concordata con Bruxelles 30 anni fa che la tiene fuori dalla politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione Europea.

A seguito della recente richiesta di Svezia e Finlandia di aderire alla NATO —di cui la Danimarca è un membro fondatore—, l’inserimento del Paese scandinavo nelle strutture comunitarie e nei programmi in campo militare significherebbe un ulteriore passo nella trasformazione dell’architettura di difesa europea che ha causato l’invasione russa dell’Ucraina.

I sondaggi suggeriscono che il sì vincerà, nonostante il fatto che i cittadini danesi siano stati tradizionalmente riluttanti a un’ulteriore integrazione nel blocco comunitario. L’origine dell’eccezionalità danese risiede nel Trattato di Maastricht. La popolazione del paese scandinavo pose il veto in un referendum tenuto nel 1992 all’approvazione dell’accordo che alla fine portò alla fondazione dell’UE.

Con un margine inferiore a 50.000 voti —50,7% di voti contrari— il risultato della consultazione in Danimarca ha bloccato il processo di ratifica del Trattato. Copenaghen ha poi negoziato con Bruxelles alcuni emendamenti, in particolare quattro clausole di esclusione nelle aree che hanno generato più rifiuto tra i suoi abitanti: politica di difesa, unione monetaria ed economica, cooperazione giudiziaria e concetto di cittadinanza europea.

Un anno dopo si tenne in Danimarca un nuovo referendum che diede il via libera al documento con il 56,7% dei voti favorevoli. Il 6 marzo, due settimane dopo che le truppe russe hanno iniziato il loro attacco terrestre, marittimo e aereo all’Ucraina, il governo danese ha annunciato il suo più grande piano di riarmo degli ultimi decenni e lo svolgimento di un plebiscito affinché la popolazione decidesse se porre fine alla sua esclusione volontaria dalla cooperazione comunitaria nel settore della difesa.

La Danimarca dovrà anche fare a meno del Gas russo

“I momenti storici richiedono decisioni storiche”, ha detto il premier Mette Frederiksen, riferendo sulle misure concordate tra le principali forze politiche. Nella stessa conferenza stampa, il presidente ha difeso che la Danimarca doveva smettere di dipendere dal gas russo “il prima possibile”. Questo martedì, il gigante dell’energia Gazprom ha pubblicato sul suo account Telegram che interromperà la fornitura al paese scandinavo in meno di 24 ore.

La Danimarca è uno dei 30 membri della NATO che spende meno risorse per la difesa. La socialdemocratica Frederiksen ha evidenziato nella sua apparizione a marzo che la spesa militare del paese nordico aumenterà in modo significativo nel prossimo decennio, fino a raggiungere l’obiettivo di destinare il 2% del prodotto interno lordo (PIL) fissato dall’Alleanza Atlantica nel 2033.

L’investimento aumenterà ogni anno di 18.000 milioni di corone danesi (2.400 milioni di euro). Anche la Germania, principale alleato militare della Danimarca, ha annunciato lunedì il suo più grande piano di riarmo dalla seconda guerra mondiale. La clausola di esclusione in materia di sicurezza e difesa, ha fatto sì che negli ultimi tre decenni i rappresentanti di Copenaghen non abbiano partecipato alle riunioni o alle votazioni dell’UE su questi temi.

Inoltre, non ci sono soldati danesi in missioni militari al di fuori del territorio dell’UE e la Danimarca è l’unico membro dell’UE che non fa parte dell’Agenzia europea per la difesa. Il referendum di mercoledì sarà il nono che si terrà in Danimarca (5,8 milioni di abitanti) negli ultimi 50 anni, poiché quasi due terzi degli elettori hanno sostenuto l’adesione alla Comunità economica europea.

Anche due delle altre clausole di esclusione concordate nel 1992 sono state sottoposte a consultazioni popolari. E sono ancora validi. Nel 2000 i danesi rifiutarono la loro adesione all’euro, nonostante più dell’80% della classe politica, dei sindacati, dei boss e dei principali media avessero chiesto il sì. Nel 2015 la popolazione ha deciso di mantenere le eccezioni in materia di cooperazione giudiziaria e affari interni.

Solo due partiti sono contrari ad un maggior impegno con la Nato

In entrambi i plebisciti non ha vinto con poco più del 53% dei voti. Tutti i sondaggi indicano, però, che questo mercoledì la cittadinanza danese approverà una maggiore integrazione nella sfera comunitaria. Gli ultimi sondaggi riflettono un margine a favore del sì compreso tra 15 e 25 punti percentuali —sebbene circa un cittadino su quattro sia indeciso—, un divario molto più ampio di quello segnato da quelli realizzati a marzo.

Delle 13 formazioni parlamentari, 11 hanno mostrato il loro sostegno. Solo i due partiti di estrema destra — Partito Popolare Danese e Nuova Destra — e la sinistra dell’Alleanza Rosso-Verde mantengono il loro rifiuto di abbandonare la clausola di esclusione, che insieme rappresentano il 15% dei seggi.

Quasi 4,5 milioni di danesi potranno votare al referendum questo mercoledì. I seggi saranno aperti dalle otto del mattino alle otto del pomeriggio (stessa ora nella Spagna continentale) e l’esito del referendum dovrebbe essere annunciato entro mezzanotte. La consultazione non si terrà in Groenlandia e nelle Isole Far oer (territori autonomi del Regno di Danimarca).

Il referendum danese arriva due settimane dopo che Svezia e Finlandia hanno chiesto di aderire alla NATO. I cambiamenti nella strategia di sicurezza di Copenaghen, Stoccolma ed Helsinki sono motivati ​​esclusivamente dalla minaccia russa. Le conseguenze dell’ingresso della Danimarca nel quadro di difesa della comunità non sarebbero paragonabili a quelle dell’ingresso dei suoi vicini nordici nell’Alleanza Atlantica.

Ciò nonostante, implicherebbe un nuovo rafforzamento delle capacità militari nelle aree strategiche del Mar Baltico; e culminerebbe con il cambiamento storico nella politica di difesa nel nord Europa che il futuro ingresso di Svezia e Finlandia nell’organizzazione transatlantica comporta, cosa impossibile da prevedere alla fine dello scorso anno.